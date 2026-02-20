AFP
Traduit par
Igor Tudor affirme avec audace qu'il n'apprécie pas son rôle d'entraîneur de Tottenham avant le premier match contre Arsenal
Tudor vise une première victoire retentissante
Tudor a été engagé par les Spurs avec un objectif clair : maintenir le club en Premier League. Le règne désastreux de Thomas Frank a vu les Spurs chuter à la 16e place, le club n'ayant plus que cinq points d'avance sur la zone de relégation avant un derby du nord de Londres qui ne pourrait être plus important. Arsenal compte cinq points d'avance sur Manchester City, après avoir disputé un match de plus, suite à son match nul 2-2 en milieu de semaine contre les Wolves.
Aujourd'hui, Tudor affirme qu'il ne « profite » pas de son séjour dans le nord de Londres en raison des responsabilités qui lui incombent, le club cherchant à éviter une relégation qui pourrait avoir un impact catastrophique sur ses finances.
- (C)Getty Images
L'honnêteté brutale de Tudor
Tudor a déclaré aux journalistes lors de sa première conférence de presse avec les Spurs: « Je ne me suis pas amusé parce que je ne suis pas ici pour m'amuser, je suis ici pour travailler. Profiter, c'est seulement la première étape après le travail. C'est un privilège d'être ici, comme je l'ai déjà dit, dans ce club fantastique. Je suis également très concentré et déterminé à faire ce qu'il faut pour ce club, cette équipe et ces supporters. Je me concentre là-dessus, je ne pense pas trop à ce que vous m'avez demandé de profiter. »
Tudor a également confirmé que seuls 13 joueurs étaient disponibles pour affronter les Gunners.
Il a ajouté : « C'est un moment très particulier, comme vous le savez, car c'est une situation très rare d'avoir dix joueurs blessés, avec des blessures graves. Nous nous sommes entraînés avec treize joueurs. C'est comme ça. Ce n'est pas fantastique, mais dans ce cas, c'est un défi encore plus grand de réussir et de sortir de cette situation.
Nous aurons treize joueurs, c'est certain, et c'est largement suffisant pour atteindre notre objectif dimanche. Et bien sûr, je comprends l'importance de ce match, c'est un derby, un derby du nord de Londres. Tout le monde attend de nous que nous remportions les trois points. Nous en sommes conscients.
Mais mon objectif lors de ces premières séances était que nous devenions une équipe. Que nous devenions une équipe avec une bonne façon d'aborder le combat, une équipe qui veut souffrir, car nous devons souffrir. Pour nous battre, courir, avoir la bonne mentalité. C'est aussi un début. J'ai travaillé sur beaucoup de choses, pas tout, car il ne s'agit pas seulement de football, il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit d'avoir une idée claire de ce que nous voulons faire. Des choses très spécifiques que nous voulons faire avec le ballon, sans le ballon, quand nous pressons, quand nous sommes bas. Nous travaillons beaucoup, mais le début concerne toujours la mentalité, car les personnes passent avant les footballeurs. »
Tudor connu comme pompier
Tudor s'est forgé une certaine réputation en Italie pour avoir aidé des équipes en difficulté, et il insiste sur le fait qu'il peut faire de même dans le nord de Londres.
Il a déclaré : « Je ne sais pas. Je fais mon travail. Rien de spécial. Je fais ce que je crois être important. Ni plus, ni moins. Chaque entraîneur a son propre style pour obtenir des résultats. J'ai mon style, que je crois être le meilleur. Ce n'est jamais le même, car il y a toujours des caractéristiques différentes, des clubs différents et des cultures différentes. Pas seulement au niveau de la ligue, mais aussi au niveau du club. Certains clubs aiment ce type de football, d'autres préfèrent tel autre. Il faut résoudre les problèmes. Partout, il y a des problèmes. Si vous allez dans les meilleurs clubs du monde, vous pensez qu'il n'y a pas de problèmes, mais il y en a, comme en troisième division. Tout dépend de la façon dont vous résolvez les problèmes très rapidement. Ce n'est pas facile, mais ça va. »
- Getty
Et ensuite ?
Les Spurs affrontent Arsenal dimanche, Tudor tentant de prendre un bon départ avec une victoire cruciale. Leur prochain match les opposera à Fulham à Craven Cottage dans un autre derby londonien.
Publicité