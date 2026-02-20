Igor Tudor affirme avec audace qu'il n'apprécie pas son rôle d'entraîneur de Tottenham avant le premier match contre Arsenal

Tudor a déclaré aux journalistes lors de sa première conférence de presse avec les Spurs: « Je ne me suis pas amusé parce que je ne suis pas ici pour m'amuser, je suis ici pour travailler. Profiter, c'est seulement la première étape après le travail. C'est un privilège d'être ici, comme je l'ai déjà dit, dans ce club fantastique. Je suis également très concentré et déterminé à faire ce qu'il faut pour ce club, cette équipe et ces supporters. Je me concentre là-dessus, je ne pense pas trop à ce que vous m'avez demandé de profiter. »

Tudor a également confirmé que seuls 13 joueurs étaient disponibles pour affronter les Gunners.

Il a ajouté : « C'est un moment très particulier, comme vous le savez, car c'est une situation très rare d'avoir dix joueurs blessés, avec des blessures graves. Nous nous sommes entraînés avec treize joueurs. C'est comme ça. Ce n'est pas fantastique, mais dans ce cas, c'est un défi encore plus grand de réussir et de sortir de cette situation.

Nous aurons treize joueurs, c'est certain, et c'est largement suffisant pour atteindre notre objectif dimanche. Et bien sûr, je comprends l'importance de ce match, c'est un derby, un derby du nord de Londres. Tout le monde attend de nous que nous remportions les trois points. Nous en sommes conscients.

Mais mon objectif lors de ces premières séances était que nous devenions une équipe. Que nous devenions une équipe avec une bonne façon d'aborder le combat, une équipe qui veut souffrir, car nous devons souffrir. Pour nous battre, courir, avoir la bonne mentalité. C'est aussi un début. J'ai travaillé sur beaucoup de choses, pas tout, car il ne s'agit pas seulement de football, il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit d'avoir une idée claire de ce que nous voulons faire. Des choses très spécifiques que nous voulons faire avec le ballon, sans le ballon, quand nous pressons, quand nous sommes bas. Nous travaillons beaucoup, mais le début concerne toujours la mentalité, car les personnes passent avant les footballeurs. »