ICÔNES : Fabio Grosso, l'improbable héros italien de la Coupe du monde

Au cours de l'été 2006, quelques nuits ont suffi pour transformer Fabio Grosso d'outsider en héros national italien. De son tir décisif du pied gauche contre l'Allemagne à son penalty parfait à Berlin, Grosso nous livre une histoire incroyable, faite d'humilité, de courage et de destin, qui l'a mené des terrains de Serie C2 à la finale de la Coupe du monde. Voici ICONS, une série de podcasts et d'articles de GOAL qui revisite les dix dernières Coupes du monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont marquées, redonnant vie à l'esprit de chaque tournoi.

« Le ballon est dégagé, Pirlo est là, Pirlo, encore Pirlo, avec son talon, tir... But ! But, Grosso ! Grosso ! But de Grosso, but de Grosso, but de Grosso ! Une minute à jouer, une minute à jouer, but de Grosso, but de Grosso, but de Grosso. Incroyable, incroyable, nous menons et il reste une minute à jouer. Nous menons et il reste une minute. But de Grosso, but de Grosso. »

Près de 20 ans se sont écoulés depuis cette nuit à Dortmund, mais les supporters italiens ont encore en mémoire la bande originale de la Coupe du monde 2006, la dernière remportée par les Azzurri.

Le 4 juillet, l'Italie est entrée dans la fosse aux lions du Westfalenstadion pour affronter l'Allemagne, pays hôte et favori du tournoi. Les Italiens, donnés perdants, avaient pour objectif de renverser tout un pays, qui leur avait préparé des funérailles des plus classiques dans les journaux, avec des titres tels que « Pizza Arrivederci ».

Ce fut un match tendu et équilibré qui s'est prolongé en prolongation. Alberto Gilardino a frappé le poteau, Gianluca Zambrotta a frappé la barre transversale et Gigi Buffon a réalisé un arrêt miraculeux face à Lukas Podolski. Puis, à la 119e minute, alors qu'un corner d'Alessandro Del Piero était dégagé par la défense allemande, Andrea Pirlo a vu un espace qui semblait inexistant et a trouvé Fabio Grosso démarqué dans la surface. Grosso a battu Jens Lehmann d'un tir imparable du pied gauche.

Une minute plus tard, Del Piero a porté le score à 2-0, assisté par Gilardino, scellant ainsi le match et envoyant l'Italie à Berlin, où elle allait remporter sa quatrième Coupe du monde, aux tirs au but, contre la France. Mais c'est le but victorieux de Grosso contre l'Allemagne qui est entré dans l'histoire. Sa célébration, courant vers un point indéfini du terrain en secouant la tête et en criant « Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas », est devenue emblématique.

Grosso a finalement embrassé Zambrotta, Fabio Cannavaro et Buffon, qui ont couru sur toute la longueur du terrain pour célébrer avec lui. Ce n'était toutefois pas le cas de Marco Materazzi qui, après 120 minutes de combat, n'avait plus la force d'atteindre ses coéquipiers. Il s'est alors agenouillé et a embrassé la personne la plus proche de lui : l'arbitre mexicain Benito Archundia, qui a tenté en vain de repousser le défenseur central italien.

Ce but a changé la carrière de Grosso, son cri faisant écho à celui de Marco Tardelli lors de la finale de la Coupe du monde 1982, alors qu'une nouvelle génération d'Italiens goûtait à la gloire mondiale.

    Indispensable

    2006 a sans aucun doute été la Coupe du monde de Grosso. Plus encore que celle de Buffon, Francesco Totti, Pirlo ou Cannavaro, qui a finalement remporté le Ballon d'Or. L'histoire de Grosso est unique, son parcours aussi beau qu'inattendu, passant de remplaçant à titulaire, de simple figurant à protagoniste absolu.

    Même Marcello Lippi, qui a régulièrement convoqué Grosso pour les matchs de qualification et l'a sélectionné dans son équipe de 23 joueurs après une bonne saison à Palerme, n'aurait jamais pensé avoir entre les mains un arrière latéral de classe mondiale.

    Le but de Grosso contre l'Allemagne n'était qu'un des nombreux moments forts qu'il a produits au cours du mois. Après avoir été laissé sur le banc lors du seul match que l'Italie n'a pas remporté dans le tournoi, le match nul 1-1 contre les États-Unis lors de leur deuxième match de groupe, Grosso a joué un rôle déterminant contre l'Australie en huitièmes de finale et contre la France en finale, convertissant le penalty décisif qui a propulsé l'Italie au sommet de l'Olympe du football.

    La victoire contre l'Australie, entraînée par le redoutable Guus Hiddink, a été le tournant décisif de la Coupe du monde pour l'Italie. Le penalty de Totti dans le temps additionnel, qui a assuré la qualification pour les quarts de finale, a été obtenu par Grosso environ 40 minutes après que les Azzurri aient été réduits à 10 joueurs suite au carton rouge de Materazzi pour une faute sur Mark Bresciano. Malgré les protestations de Lucas Neill et des Socceroos, Grosso et l'Italie n'ont pas été démentis.

    « C'était un penalty évident », a déclaré Grosso plus tard dans une interview accordée aux médias italiens. « J'ai déplacé le ballon et le défenseur m'a bloqué par derrière avec ses épaules. Bien sûr, ma course n'était pas très esthétique à regarder, et elle était assez fatigante compte tenu du stade du match, mais elle a certainement été efficace. »

    Totti a fini par marquer, mais sans la contribution de Grosso, l'histoire aurait probablement été différente.

    Impact final

    Après avoir marqué contre l'Australie et l'Allemagne, Grosso a laissé son empreinte sur le match le plus important de la compétition : la finale de la Coupe du monde, en marquant le cinquième penalty décisif lors de la séance de tirs au but.

    « Pourquoi moi ? » a été la réponse instinctive de Grosso à Lippi lorsque l'entraîneur lui a annoncé qu'il serait le cinquième à tirer un penalty après Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi et Del Piero. Totti avait été remplacé, et bien que l'attaquant de la Juventus Luca Toni et le capitaine Cannavaro aient été des options possibles, Lippi a confié cette responsabilité à son arrière gauche peu connu.

    « Tu es l'homme de la dernière minute », lui a répondu Lippi avec conviction et sans hésitation, faisant référence aux exploits de Grosso lors du tour précédent. Mais Grosso était tout sauf un spécialiste des tirs au but. Avant cette nuit à Berlin, son dernier penalty remontait à cinq ans, en 2001, alors qu'il jouait pour Chieti en Serie C2, la quatrième division du football italien.

    Dans ces moments-là, avec les yeux de millions de personnes braqués sur vous, sachant que la joie ou la douleur, le rêve ou le cauchemar dépendent uniquement de ce que vous allez faire dans les secondes qui suivent, la pression peut vous consumer. La frontière entre l'échec et l'immortalité est très mince.

    « J'ai essayé par tous les moyens de rester calme intérieurement », se souvient Grosso dans une interview accordée au site web de la FIFA. « Dans des moments comme celui-là, l'expérience ne compte pas ou peu. Les compétences techniques sont certes nécessaires, mais plus que tout, il faut être capable d'atteindre un certain état d'esprit dans les instants qui précèdent la course d'élan. »

    Le souvenir de ces moments est encore vif dans l'esprit des supporters italiens, même après tout ce temps. Grosso marche lentement, essayant de s'isoler de tout et de tout le monde, avant de prendre le ballon dans ses mains et de le placer soigneusement sur le point de penalty. Lippi enlève ses lunettes et s'essuie les yeux, tandis que les autres membres du banc ne veulent pas regarder. Cannavaro reste immobile, comme il l'a été pendant les quatre tirs au but de ses coéquipiers. Pirlo l'enlace par derrière. Les caméras reviennent sur Grosso, qui se tourne vers l'arbitre, puis se recentre, ne regardant personne, ni Fabien Barthez ni le coin du but. Son regard semble perdu, sans aucun point de repère. Il passe rapidement sa langue sur sa lèvre inférieure, lève brièvement les yeux, prend un long élan et tire un coup franc parfait, haut, puissant et croisé, ne laissant aucune chance à Barthez qui plonge sur sa droite. Un but victorieux qui a battu la France, l'ennemi juré de l'Italie, et a propulsé les Azzurri sur le trône.

    « Je me souviendrai toujours que j'ai mis fin à la malédiction qui pesait sur l'Italie dans les grands tournois, en particulier dans les matchs qui se terminaient en prolongation ou aux tirs au but », a déclaré Grosso à propos du moment décisif du match. « De la finale de la Coupe du monde en 1994 aux quarts de finale en France en 1998, en passant par la finale sensationnelle de l'Euro 2000, sans oublier Italia 90 et la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud en 2002. Nous étions un peu inquiets avant le dernier match en Allemagne en 2006, mais nous avons réussi à garder notre sang-froid et M. Lippi nous a donné un coup de main décisif pour retrouver notre confiance en nous. »

    Sorti de nulle part

    Avant la Coupe du monde, personne n'aurait cru que Grosso deviendrait un héros national. Non seulement la victoire des Azzurri semblait improbable compte tenu du scandale du Calciopoli qui a secoué le football italien à la veille du tournoi, mais Grosso était loin d'être une figure connue.

    « Mon parcours est celui d'un jeune homme passionné de football, qui a passé quatre ans dans la ligue Eccellenza et qui, à 22 ans, évoluait en C2. Au mieux, je pouvais rêver de jouer en Serie A », a expliqué Grosso à La Repubblica. « Mais au-delà des rêves, il y a l'utopie. On me disait : "Viens, on va t'emmener jouer ici ou là", mais je leur demandais simplement de me laisser où j'étais. "Si je peux", répondais-je, "j'y arriverai plus tard". Je voulais suivre mon propre chemin sans brûler les étapes. »

    Une anecdote datant de l'époque où il jouait pour Renato Curi illustre parfaitement le caractère de Grosso : « J'étais très jeune, et à la veille de notre premier match en Serie D, mon entraîneur a appelé les joueurs les plus importants la veille du match pour leur donner les dernières informations. Mais lorsqu'il a appelé chez moi, il n'a pas pu me joindre. J'étais sorti avec mes amis. Je considérais tout cela comme un jeu... Je me sentais encore comme un amateur. Mais il avait beaucoup confiance en moi.

    Ma mère m'a appelé pour me parler de cet appel. Elle était déçue elle aussi. Le lendemain, nous avons eu une réunion pour discuter de ce qui s'était passé, de la déception que j'avais causée à l'entraîneur. Lors du match, j'ai marqué un triplé et nous avons gagné 6-2. À partir de ce jour-là, je suis devenu professionnel. »

    Grosso est entré dans l'histoire comme un excellent arrière latéral, mais peu se souviennent de ses débuts en tant que meneur de jeu offensif. « J'étais un artiste qui est devenu arrière latéral pour poursuivre ma carrière », a-t-il déclaré à La Repubblica. « J'ai toujours joué en tant que numéro 10, puis à Pérouse, l'arrière gauche a été suspendu et j'ai joué à ce poste. Au lieu d'être transféré en Serie C, je suis devenu titulaire en Serie A et j'ai commencé une nouvelle vie. À chaque croisement, j'ai presque toujours pris le bon chemin. C'est de la chance, mais pas seulement.

    Lors de mes débuts en Serie A à San Siro contre l'Inter, j'étais sur le point de marquer le but égalisateur à la 91e minute », a-t-il poursuivi. « J'ai frappé le poteau. Puis, l'Inter a contre-attaqué, j'ai commis une faute et j'ai été expulsé. J'aurais pu m'effondrer, mais d'une certaine manière, je suis né à nouveau. Et je n'ai aucun regret : j'ai toujours été moi-même. »

    La victoire de Grosso est celle d'un rêveur ; le penalty à Berlin a été le point culminant d'une carrière de bon footballeur, mais certainement pas de star. Il accepte cette étiquette sans sourciller.

    « Le problème, c'était l'attente générale : je n'étais pas [Antonio] Cabrini ou Paolo Rossi, je n'étais pas Salvatore Schillaci, mais tout le monde s'attendait à ce que je le sois. C'est pourquoi je n'aime pas parler de mon penalty à Berlin ; cela fait partie du parcours, c'est un épisode, mais j'ai tellement vécu avant et après ce tir. Peu de gens l'auront remarqué, mais ce n'est pas grave.

    Je me suis toujours demandé ce qu'un amateur qui avait progressivement gravi les échelons jusqu'au niveau professionnel, en partant d'un niveau si bas, faisait parmi les vrais champions. Je n'étais pas convaincu de mes qualités pour être là, mais je savais comment y être. »

    La descente

    Après 2006, la carrière de Grosso a pris son envol, mais seulement sur le papier. La joie de Berlin lui a ouvert les portes de l'Inter, avec lequel il a fait ses débuts en Ligue des champions et remporté le Scudetto sous Roberto Mancini, même si, sur le plan personnel, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu.

    Grosso a terminé la saison avec 35 apparitions toutes compétitions confondues et trois buts marqués, mais il n'était pas au centre des plans de l'Inter, à tel point qu'à la fin de la saison, il a préféré rejoindre le club français de Lyon. Ses deux années au Stade de Gerland ont été couronnées de succès, puisqu'il a remporté un titre de Ligue 1, la Coupe de France et la Supercoupe de France. Cependant, à l'été 2009, Grosso a décidé de retourner en Italie et a rejoint la Juventus. À ce moment-là, sa carrière était toutefois sur le déclin.

    Grosso a accepté une réduction de salaire de 50 % pour rejoindre Turin, mais son aventure en noir et blanc, où il portait le maillot historique n° 6, n'a pas décollé. Après une bonne première saison, le défenseur latéral a ensuite été écarté de l'équipe, avant d'être réintégré par nécessité par l'entraîneur Luigi Delneri.

    Avec l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc, Grosso a disputé quelques matchs, mais a ensuite été à nouveau écarté, à tel point qu'il a été le seul membre de l'équipe à ne pas participer à la cérémonie de remise des trophées lorsque la Juventus a remporté le titre de Serie A. Il a quitté le club en tant que joueur libre cet été-là. Le 5 décembre 2012, Grosso a pris la décision de prendre sa retraite, justifiant son choix quelques mois plus tard.

    « J'ai décidé de quitter le terrain en tant que joueur après avoir atteint une immense satisfaction, car je n'avais plus la soif qui m'avait caractérisé. Je suis parti à l'étranger et j'ai joué pour de grandes équipes en Italie. Cette carrière m'a beaucoup apporté et restera toujours gravée dans ma mémoire. Je voulais m'arrêter pour profiter davantage de ma famille et cultiver mes loisirs, tels que le tennis et la boxe. C'est ma vie. »

    Après sa carrière sportive

    En 2013, Grosso a débuté sa carrière d'entraîneur avec la Juventus Primavera, d'abord comme assistant d'Andrea Zanchetta avant de prendre sa place. Il a remporté le tournoi de Viareggio en 2016, mais a perdu la finale de la Coppa Italia et celle du championnat contre l'Inter et la Roma, respectivement.

    À l'été 2017, Grosso a été engagé par le club de Serie B Bari et l'a mené à la sixième place, mais son contrat a été résilié à la fin de la saison en raison des problèmes extra-sportifs du club qui ont conduit à sa faillite. Grosso a recommencé avec une autre équipe de deuxième division, Vérone, mais a été limogé dans les dernières semaines de la saison alors que l'équipe était proche des places de barrages.

    La première expérience de Grosso en tant qu'entraîneur en Serie A a été désastreuse, puisqu'il a essuyé trois défaites en autant de matchs à la tête du Brescia de Mario Balotelli, ce qui lui a valu d'être rapidement démis de ses fonctions. Il s'est ensuite rendu en Suisse, à Sion, mais les choses ne se sont pas beaucoup mieux passées, puisqu'il a été licencié alors que l'équipe n'était qu'à une place de la dernière place du classement.

    En mars 2021, Grosso est revenu en Italie, succédant à son compatriote Alessandro Nesta, également vainqueur de la Coupe du monde, à Frosinone, et il a réussi à sauver l'équipe de la relégation. Il est resté à Ciociaria jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, assurant la promotion en Serie A avec trois matchs d'avance. Le 16 octobre 2023, il a signé avec Lyon, mais il est parti après seulement sept matchs, avec une seule victoire, deux nuls et quatre défaites. Son aventure en France est surtout restée dans les mémoires pour l'attaque du bus de l'équipe lyonnaise par des supporters marseillais, qui ont lancé des objets sur les visiteurs du Vélodrome, dont l'un a touché Grosso à l'œil.

    Depuis 2024, Grosso entraîne Sassuolo, qui a remporté la Serie B la saison dernière et a été promu en première division. En tant qu'entraîneur, tout comme en tant que joueur, son objectif est de gagner, mais ce n'est pas tout.

    «Je n'ai jamais voulu de cadeaux, je n'ai jamais vécu de mes gains. Je n'aime pas parler des choses, j'aime les faire. J'ai arrêté de jouer en coupant les ponts, j'ai soudainement déconnecté. Quelqu'un a écrit : « Grosso veut prendre sa retraite », mais je l'avais déjà fait six mois plus tôt. Je l'ai fait si discrètement que personne ne l'a remarqué. Et je n'ai pas écrit de livres, je ne suis pas devenu une personnalité de la télévision. Je suis resté sur le terrain avec les gars.

    « Je veux qu'ils apprennent à persévérer dans les situations difficiles, à ne pas se contenter du strict minimum. Il est humain d'avoir peur des défis, mais cette peur doit être transformée en courage. Et sur le terrain, il ne faut jamais trop réfléchir : réfléchir ralentit l'action. Pour moi, entraîner est aussi une façon de rendre une partie de la chance que j'ai eue. Je veux que mes gars soient heureux et satisfaits. »

