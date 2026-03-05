Goal.com
South Africa World Cup 2010 GFXGetty/GOAL
ICÔNES : Comment les vuvuzelas, le ballon Jabulani et l'autre « main de Dieu » ont marqué la Coupe du monde 2010 controversée

Voici Icons, une série d'articles et de podcasts de GOAL qui revient sur les dix dernières Coupes du monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont marquées, faisant revivre avec éclat l'esprit de chaque tournoi. Cette semaine, nous revenons sur les vuvuzelas, les Jabulanis, la révolte française et l'autre « main de Dieu ». La Coupe du monde 2010 a été synonyme de chaos, de bruit, de déception et de spectacle pur ; un tournoi qui a façonné l'ère moderne du football d'une manière que peu de gens auraient pu prévoir.

La Coupe du monde 2010, organisée par l'Afrique du Sud, a récemment été classée comme la meilleure Coupe du monde jamais organisée. Selon votre opinion sur ce qui fait une Coupe du monde brillante, vous serez soit enthousiaste, soit vous lèverez les yeux au ciel en marmonnant quelque chose à propos des vuvuzelas, des knuckleballs, de la mutinerie et de la main de Luis Suarez.

Il s'agissait de la première Coupe du monde à se dérouler à l'ère numérique moderne, les réseaux sociaux vous permettant de suivre chaque aspect de l'événement directement sur l'écran de votre téléphone. Twitter et Facebook, alors tout nouveaux et interconnectés, ont fait de cette édition du tournoi quadriennal bien plus qu'un simple groupe d'hommes tapant dans un ballon pour remporter un trophée doré. Elle l'a transformée en une expérience pop culture immersive où l'on pouvait suivre l'action à travers les tweets en direct de Joe Bloggs sur le carton rouge scandaleux de Kaka, ou l'expérience corporate aseptisée à travers le président de la FIFA alors âgé de 71 ans, Sepp Blatter, déclarant « Je suis également très heureux de partager ma propre expérience de la Coupe du monde de la FIFA 2010 avec les fans du monde entier » dans son tout premier tweet à la veille de la finale.

« Thefacebook », comme on l'appelait le jour de son lancement, n'avait que trois mois d'existence lorsqu'un jour, dans une salle de conférence anonyme à Zurich, Blatter a fait de son mieux pour créer du suspense lors de l'annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2010, insistant à plusieurs reprises sur le fait qu'il allait découvrir le résultat du processus d'appel d'offres douteux de la FIFA en temps réel, alors qu'il sortait le nom du pays gagnant d'une enveloppe blanche ordinaire ornée d'un sceau rouge ostentatoire. Cependant, la présence de Nelson Mandela au premier rang montrait que Blatter ne disait pas toute la vérité : on n'invite pas l'icône mondiale vénérée de la lutte contre l'apartheid à occuper une place d'honneur pour lui annoncer ensuite qu'il a perdu !

Lorsque Blatter a mis fin au suspense et a finalement confirmé le vainqueur, la délégation sud-africaine a explosé de joie, tandis que plusieurs de ses membres ont sorti de longs tubes en plastique et ont présenté au monde entier ce qui allait devenir l'un des éléments sonores caractéristiques de la finale : la vuvuzela.

  • International Friendly: SA v ThailandGetty Images Sport

    Mur de bruit

    L'origine de la vuvuzela est controversée, car les « cornes de stade » étaient déjà disponibles pour les amateurs de sport aux États-Unis, tandis que la « corneta » était utilisée par les foules latino-américaines depuis les années 1960. Il existe même une version de cet instrument qui apparaît dans un tableau de 1870, « The Dinner Horn », peint par l'artiste américain Winslow Homer. En Afrique du Sud, cependant, la vuvuzela est née un jour de 1965, lorsqu'un fan de football local nommé Freddie Maake a ajouté un tube supplémentaire à un klaxon de vélo, pour des raisons qui restent mystérieuses.

    Maake a développé et perfectionné son idée au cours des décennies suivantes, jusqu'à ce que la chute de l'apartheid au milieu des années 1990 fasse de la vuvuzela un pilier de la culture footballistique sud-africaine. Puis, en 2001, une entreprise de plastique entreprenante du Cap a décidé de produire en série ce tube d'un mètre de long, et son bourdonnement monotone et puissant est rapidement devenu le bruit omniprésent qui accompagnait le football dans tout le pays.

    Ces premiers coups de klaxon de la vuvuzela lors de l'annonce de l'hôte n'étaient que le premier avertissement d'un problème qui allait envahir le monde du football. Lorsque le prélude à la finale, la Coupe des Confédérations 2009, a débuté, chaque match du tournoi a été noyé dans le bruit d'un million d'abeilles en colère.

    « Je trouve ces vuvuzelas agaçantes », s'est plaint le milieu de terrain espagnol Xabi Alonso. « Elles ne contribuent pas à l'ambiance dans le stade. Elles devraient être interdites. »

    Ce point de vue était partagé par de nombreux autres joueurs, entraîneurs et surtout diffuseurs européens, qui ont tenté de mettre au point une technique de filtrage audio afin de réduire l'intensité du son des vuvuzelas dans leurs retransmissions télévisées. Mais les vuvuzelas ne se sont pas tus.

    Le bourdonnement apparemment constant qu'elles émettaient était en fait composé d'un large éventail de fréquences, dont beaucoup se situaient dans la même bande passante que la voix humaine. Si l'on filtrait les vuvuzelas, on perdait également les commentaires, les chants des supporters et tous les autres bruits qui font l'atmosphère unique du football.

    Les appels à l'interdiction de ces cornes en plastique pour la finale de la Coupe du monde ont été nombreux, les chercheurs soulevant diverses préoccupations sanitaires, allant de la transmission aérienne de maladies à la perte auditive due au bruit. Avec une moyenne de 120 décibels, le son des vuvuzelas équivalait à celui d'un réacteur d'avion décollant à seulement 30 mètres.

    Cependant, ceux qui réclamaient l'interdiction des trompettes en plastique ont été catégoriquement rejetés par leurs hôtes sud-africains et par la FIFA elle-même. La vuvuzela est, a toujours été et restera un élément central de la culture footballistique en Afrique du Sud, et si vous l'aviez supprimée, vous auriez tout aussi bien pu organiser la première Coupe du monde sur le sol africain à New York, Londres ou Sao Paulo.

  • FBL-WC2010-ARGAFP

    « Le ballon est horrible. »

    Jabulani signifie « se réjouir » ou « être heureux » en langue zouloue. Ainsi, lorsque adidas a lancé le Jabulani comme ballon officiel de la Coupe du monde 2010, l'entreprise espérait certainement qu'il serait mieux accueilli que les ballons Fevernova et Teamgeist, qui avaient essuyé de nombreuses critiques lors des tournois de 2002 et 2006 respectivement.

    Ils se sont lourdement trompés. Le Jabulani avait été conçu avec la participation de scientifiques de l'université de Loughborough et intégrait une nouvelle technologie révolutionnaire baptisée « Grip 'n Groove », qui consistait à texturer la surface du ballon avec des rainures peu profondes afin de le rendre plus aérodynamique. Mais au lieu de consulter des scientifiques, les fabricants allemands d'articles de sport auraient dû consulter les joueurs, qui ont presque unanimement détesté le ballon et sa trajectoire imprévisible.

    « Il est certain que celui qui a conçu ce ballon n'a jamais joué au football », a déclaré l'attaquant brésilien Robinho. « Mais nous ne pouvons rien y faire, nous devons jouer avec. »

    Le gardien de but anglais David James a été encore plus direct : « Ce ballon est épouvantable. Il est horrible, mais il est horrible pour tout le monde. »

    De nombreux entraîneurs et joueurs se sont joints au gardien de but brésilien Julio Cesar pour comparer le Jabulani à un ballon « de supermarché », tandis que l'ancien milieu de terrain de Liverpool Craig Johnston, qui avait conçu et créé le prototype de l'adidas Predator, les chaussures de football les plus vendues au monde, était tellement consterné par ce ballon qu'il a écrit une lettre de 12 pages à Blatter pour lui exposer les défauts du Jabulani, accompagnée de nombreux commentaires de joueurs professionnels qui le critiquaient pour ses mauvaises performances.

    Johnston a supplié la FIFA d'abandonner le Jabulani, mais, sans se laisser décourager par les critiques, le ballon tant décrié a été fermement placé au centre du terrain du stade Soccer City, inspiré du calabash, situé à la périphérie de Soweto, pour le match d'ouverture entre l'Afrique du Sud, pays hôte, et le Mexique. Pendant les 54 premières minutes, les Bafana Bafana ont eu du mal à s'imposer devant une foule bruyante de près de 85 000 personnes qui soufflaient dans leurs vuvuzelas. Mais une rapide série de passes a permis à l'Afrique du Sud de monter une rare contre-attaque qui s'est terminée par une percée de Siphiwe Tshabalala sur la gauche et, depuis un angle aigu, un tir puissant dans la lucarne opposée. Plus aucun supporter sud-africain ne dira jamais du mal du Jabulani.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    Mutinerie

    La France est arrivée au tournoi avec une équipe composée de superstars mondiales qui avaient atteint la finale en 2006, avant de s'incliner aux tirs au but face à l'Italie après l'expulsion de Zinedine Zidane pour son coup de tête sur Marco Materazzi. Elle ne s'était toutefois qualifiée pour l'édition 2010 qu'après un match de barrage controversé contre l'Irlande, au cours duquel une double main délibérée de Thierry Henry dans la phase préparatoire du but décisif de William Gallas avait provoqué un tollé qui avait finalement contribué à l'introduction de l'arbitrage vidéo dans le football quelques années plus tard.

    Puis, deux mois avant la finale, l'« affaire Zahia » a éclaté dans les médias du monde entier. Franck Ribéry, Karim Benzema et Sidney Govou ont été accusés d'avoir payé pour avoir des relations sexuelles avec une escorte mineure nommée Zahia Dehar. Comme si cela ne suffisait pas, la Fédération française de football (FFF) a annoncé que le sélectionneur Raymond Domenech quitterait ses fonctions immédiatement après le tournoi, affaiblissant ainsi son autorité déjà fragile sur l'équipe.

    Tout cela a conduit à des tensions au sein de l'équipe. Les premiers signes de problèmes sont apparus 24 heures avant le premier match de groupe de la France contre l'Uruguay, lorsque Florent Malouda s'est opposé à Domenech à l'entraînement avant d'être écarté par le capitaine Patrice Evra. Malouda a été mis sur le banc lors du match nul 0-0 des Bleus contre les Sud-Américains, ce qui a poussé la légende française et ancien capitaine Zidane à déclarer de manière prophétique aux médias qu'il pensait que Domenech avait perdu le contrôle de l'équipe.

    Lors du match suivant de la France, perdu 2-0 contre le Mexique, les tensions internes au sein de l'équipe ont éclaté pendant la mi-temps. Nicolas Anelka s'est violemment disputé avec le sélectionneur et, après avoir refusé de s'excuser lorsque le président de la FFF le lui a demandé, il a été remplacé puis renvoyé chez lui, en disgrâce, avant la fin du tournoi.

    Le lendemain, l'ampleur de la révolte au sein du camp français a été révélée au monde entier. Lors d'une séance d'entraînement ouverte au public, l'équipe a protesté contre l'expulsion d'Anelka en refusant de participer. Après avoir signé des autographes pour les fans, les joueurs français se sont rendus sur le terrain d'entraînement où Evra en est presque venu aux mains avec le préparateur physique Robert Duverne, sous les yeux de tous.

    Evra s'est précipité vers le bus de l'équipe, où il a été rejoint par le reste de l'équipe. Une fois à l'intérieur, ils ont tiré les rideaux du bus et ont apparemment pris quelques notes. Lorsqu'ils sont finalement ressortis, ils brandissaient une lettre qu'ils ont fait lire à Domenech devant les fans et les médias qui attendaient.

    « Tous les joueurs, sans exception, veulent exprimer leur opposition à la décision prise par la FFF d'exclure Nicolas Anelka de l'équipe », a-t-il déclaré. « À la demande de l'équipe, le joueur en question a tenté d'engager le dialogue, mais son approche a été ignorée. »

    Pour beaucoup, ce fut le moment le plus sombre de l'histoire du football français, mais les Bleus ont tout de même réussi à devenir les méchants du tournoi avant de rentrer chez eux. Lors de leur dernier match de groupe contre l'Afrique du Sud, la France, déjà éliminée, n'avait plus qu'à perdre par trois buts d'écart pour que le pays hôte se qualifie pour les huitièmes de finale. Les Bleus étaient menés 2-0 et réduits à 10 joueurs à la mi-temps après le carton rouge reçu par Yoann Gourcuff à la 25e minute, mais ils se sont ressaisis et ont réduit le score lorsque Ribéry a battu Tsepo Masilela sur une passe en profondeur et a centré pour Malouda qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

    Les deux équipes ont donc perdu ce jour-là et l'Afrique du Sud est devenue le premier pays hôte de la Coupe du monde à être éliminé dès la phase de groupes.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    Le nouveau méchant de l'Afrique

    Bien que l'Afrique du Sud ait été rejointe par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie et le Nigeria dans l'élimination dès la phase de poules, il restait un représentant continental dans les phases à élimination directe de la première Coupe du monde sur le sol africain : le Ghana. Et dans le véritable esprit d'Ubuntu, tous les Africains qui suivaient le tournoi ont apporté leur soutien à leurs frères continentaux.

    Les Black Stars se sont frayé un chemin jusqu'aux huitièmes de finale dans un groupe D difficile comprenant l'Allemagne, l'Australie et la Serbie, devançant les Socceroos à la différence de buts pour terminer deuxièmes derrière l'équipe de Joachim Löw, vainqueur du groupe. La récompense du Ghana a été un match à élimination directe contre les États-Unis, vainqueurs surprise du groupe C, qui avaient battu l'Angleterre de Fabio Capello, en difficulté, pour décrocher la première place.

    Au Royal Bafokeng Sports Palace de Rustenburg, le Ghana a pris rapidement l'avantage grâce à Kevin-Prince Boateng, mais les Américains sont revenus en force après la pause et ont égalisé sur un penalty de Landon Donovan. Le Ghana a tenu bon jusqu'à la prolongation avant de reprendre l'avantage lorsque Asamoah Gyan a contrôlé un long ballon de la poitrine et a marqué d'un tir en angle malgré la présence de deux défenseurs.

    Les Black Stars avaient imité le Cameroun en 1990 et le Sénégal en 2002 en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde, et leur match contre l'Uruguay a été très disputé. Le Ghana a pris l'avantage grâce à un tir puissant de 40 mètres de Sulley Muntari à la fin de la première mi-temps, mais l'Uruguay a égalisé lorsque Diego Forlan, le joueur qui maîtrisait le mieux le ballon Jabulani dans ce tournoi, a marqué sur un coup franc en seconde période qui a trompé Richard Kingson, le gardien ghanéen.

    Ce match classique de la Coupe du monde, qui a donné lieu à 39 tirs en 120 minutes, prolongations comprises, restera toutefois dans les mémoires pour les événements des dernières secondes. L'Uruguay a passé les dernières minutes acculé par une équipe ghanéenne qui semblait désespérée d'éviter les tirs au but qui se profilaient. Après un coup franc tiré depuis la droite par John Pantsil, le ballon a atterri aux pieds de Stephen Appiah dans la surface de réparation. Son tir a rebondi sur le genou de Luis Suarez et s'est retrouvé parfaitement placé pour Matthew Amoah, qui a pu marquer de la tête, mais Suarez, dans un moment qu'il a qualifié plus tard de « meilleur arrêt du tournoi », a repoussé le ballon de la ligne avec ses poings.

    L'Afrique a explosé de rage, Suarez, en larmes, a été expulsé et le Ghana a obtenu un penalty pour remporter le match sur le dernier tir. Gyan n'a toutefois réussi qu'à frapper la barre transversale.

    « J'ai laissé tomber tout le continent, mon pays », a-t-il déclaré à GTV Sports des années plus tard. « Chaque fois que je suis seul dans une pièce, cela me revient à l'esprit. Je vais devoir vivre avec cela pour le reste de ma vie. »

    Après la défaite du Ghana lors des tirs au but, l'Afrique a tourné sa rage vers son nouvel ennemi public numéro un : Suarez. Ce dernier, cependant, n'a montré aucun remords.

    « La "main de Dieu" m'appartient désormais », a-t-il déclaré, faisant référence au but marqué de la main par Diego Maradona contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986. Le débat sur le comportement de Suarez a continué de faire rage bien après le départ du Ghana du tournoi, bien après la défaite de l'Uruguay 3-2 contre les Pays-Bas en demi-finale, et bien après leur défaite 3-2 contre l'Allemagne dans le match pour la troisième place. 

    Et en vérité, l'Afrique n'a jamais vraiment pardonné ni oublié celui qui est désormais surnommé « Diablo », le Diable.

