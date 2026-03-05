ICÔNES : Comment les vuvuzelas, le ballon Jabulani et l'autre « main de Dieu » ont marqué la Coupe du monde 2010 controversée

La Coupe du monde 2010, organisée par l'Afrique du Sud, a récemment été classée comme la meilleure Coupe du monde jamais organisée. Selon votre opinion sur ce qui fait une Coupe du monde brillante, vous serez soit enthousiaste, soit vous lèverez les yeux au ciel en marmonnant quelque chose à propos des vuvuzelas, des knuckleballs, de la mutinerie et de la main de Luis Suarez.
Il s'agissait de la première Coupe du monde à se dérouler à l'ère numérique moderne, les réseaux sociaux vous permettant de suivre chaque aspect de l'événement directement sur l'écran de votre téléphone. Twitter et Facebook, alors tout nouveaux et interconnectés, ont fait de cette édition du tournoi quadriennal bien plus qu'un simple groupe d'hommes tapant dans un ballon pour remporter un trophée doré. Elle l'a transformée en une expérience pop culture immersive où l'on pouvait suivre l'action à travers les tweets en direct de Joe Bloggs sur le carton rouge scandaleux de Kaka, ou l'expérience corporate aseptisée à travers le président de la FIFA alors âgé de 71 ans, Sepp Blatter, déclarant « Je suis également très heureux de partager ma propre expérience de la Coupe du monde de la FIFA 2010 avec les fans du monde entier » dans son tout premier tweet à la veille de la finale.
« Thefacebook », comme on l'appelait le jour de son lancement, n'avait que trois mois d'existence lorsqu'un jour, dans une salle de conférence anonyme à Zurich, Blatter a fait de son mieux pour créer du suspense lors de l'annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2010, insistant à plusieurs reprises sur le fait qu'il allait découvrir le résultat du processus d'appel d'offres douteux de la FIFA en temps réel, alors qu'il sortait le nom du pays gagnant d'une enveloppe blanche ordinaire ornée d'un sceau rouge ostentatoire. Cependant, la présence de Nelson Mandela au premier rang montrait que Blatter ne disait pas toute la vérité : on n'invite pas l'icône mondiale vénérée de la lutte contre l'apartheid à occuper une place d'honneur pour lui annoncer ensuite qu'il a perdu !
Lorsque Blatter a mis fin au suspense et a finalement confirmé le vainqueur, la délégation sud-africaine a explosé de joie, tandis que plusieurs de ses membres ont sorti de longs tubes en plastique et ont présenté au monde entier ce qui allait devenir l'un des éléments sonores caractéristiques de la finale : la vuvuzela.