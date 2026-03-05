ICÔNES : Comment les vuvuzelas, le ballon Jabulani et l'autre « main de Dieu » ont marqué la Coupe du monde 2010 controversée

La France est arrivée au tournoi avec une équipe composée de superstars mondiales qui avaient atteint la finale en 2006, avant de s'incliner aux tirs au but face à l'Italie après l'expulsion de Zinedine Zidane pour son coup de tête sur Marco Materazzi. Elle ne s'était toutefois qualifiée pour l'édition 2010 qu'après un match de barrage controversé contre l'Irlande, au cours duquel une double main délibérée de Thierry Henry dans la phase préparatoire du but décisif de William Gallas avait provoqué un tollé qui avait finalement contribué à l'introduction de l'arbitrage vidéo dans le football quelques années plus tard.

Puis, deux mois avant la finale, l'« affaire Zahia » a éclaté dans les médias du monde entier. Franck Ribéry, Karim Benzema et Sidney Govou ont été accusés d'avoir payé pour avoir des relations sexuelles avec une escorte mineure nommée Zahia Dehar. Comme si cela ne suffisait pas, la Fédération française de football (FFF) a annoncé que le sélectionneur Raymond Domenech quitterait ses fonctions immédiatement après le tournoi, affaiblissant ainsi son autorité déjà fragile sur l'équipe.

Tout cela a conduit à des tensions au sein de l'équipe. Les premiers signes de problèmes sont apparus 24 heures avant le premier match de groupe de la France contre l'Uruguay, lorsque Florent Malouda s'est opposé à Domenech à l'entraînement avant d'être écarté par le capitaine Patrice Evra. Malouda a été mis sur le banc lors du match nul 0-0 des Bleus contre les Sud-Américains, ce qui a poussé la légende française et ancien capitaine Zidane à déclarer de manière prophétique aux médias qu'il pensait que Domenech avait perdu le contrôle de l'équipe.

Lors du match suivant de la France, perdu 2-0 contre le Mexique, les tensions internes au sein de l'équipe ont éclaté pendant la mi-temps. Nicolas Anelka s'est violemment disputé avec le sélectionneur et, après avoir refusé de s'excuser lorsque le président de la FFF le lui a demandé, il a été remplacé puis renvoyé chez lui, en disgrâce, avant la fin du tournoi.

Le lendemain, l'ampleur de la révolte au sein du camp français a été révélée au monde entier. Lors d'une séance d'entraînement ouverte au public, l'équipe a protesté contre l'expulsion d'Anelka en refusant de participer. Après avoir signé des autographes pour les fans, les joueurs français se sont rendus sur le terrain d'entraînement où Evra en est presque venu aux mains avec le préparateur physique Robert Duverne, sous les yeux de tous.

Evra s'est précipité vers le bus de l'équipe, où il a été rejoint par le reste de l'équipe. Une fois à l'intérieur, ils ont tiré les rideaux du bus et ont apparemment pris quelques notes. Lorsqu'ils sont finalement ressortis, ils brandissaient une lettre qu'ils ont fait lire à Domenech devant les fans et les médias qui attendaient.

« Tous les joueurs, sans exception, veulent exprimer leur opposition à la décision prise par la FFF d'exclure Nicolas Anelka de l'équipe », a-t-il déclaré. « À la demande de l'équipe, le joueur en question a tenté d'engager le dialogue, mais son approche a été ignorée. »

Pour beaucoup, ce fut le moment le plus sombre de l'histoire du football français, mais les Bleus ont tout de même réussi à devenir les méchants du tournoi avant de rentrer chez eux. Lors de leur dernier match de groupe contre l'Afrique du Sud, la France, déjà éliminée, n'avait plus qu'à perdre par trois buts d'écart pour que le pays hôte se qualifie pour les huitièmes de finale. Les Bleus étaient menés 2-0 et réduits à 10 joueurs à la mi-temps après le carton rouge reçu par Yoann Gourcuff à la 25e minute, mais ils se sont ressaisis et ont réduit le score lorsque Ribéry a battu Tsepo Masilela sur une passe en profondeur et a centré pour Malouda qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Les deux équipes ont donc perdu ce jour-là et l'Afrique du Sud est devenue le premier pays hôte de la Coupe du monde à être éliminé dès la phase de groupes.