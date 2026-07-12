Ibrahimovic : « Madueke était invisible, c'est comme si Tuchel avait joué à dix »

Voici la note attribuée par Calciomercato.com à Noni Madueke, joueur d’Arsenal né en 2002, à l’issue du match Norvège-Angleterre : « Madueke 5 : quelques éclairs de génie mais beaucoup d’imprécisions ; il ne peut pas compter sur le soutien d’un véritable arrière latéral pour créer des occasions et a du mal à s’imposer face à un adversaire en un contre un. »