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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Ibrahimovic : « Madueke était invisible, c'est comme si Tuchel avait joué à dix »

Angleterre
Coupe du monde

L'analyse d'Ibra sur la performance du joueur de l'équipe nationale anglaise

Zlatan Ibrahimovic, conseiller des propriétaires du Milan AC et désormais commentateur pour Fox lors de la Coupe du monde, a vertement critiqué l’Anglais Noni Madueke : « C’est comme si Tuchel avait joué à dix, il était inexistant... »

  • Voici la note attribuée par Calciomercato.com à Noni Madueke, joueur d’Arsenal né en 2002, à l’issue du match Norvège-Angleterre : « Madueke 5 : quelques éclairs de génie mais beaucoup d’imprécisions ; il ne peut pas compter sur le soutien d’un véritable arrière latéral pour créer des occasions et a du mal à s’imposer face à un adversaire en un contre un. »

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