Zlatan Ibrahimovic, conseiller des propriétaires du Milan AC et désormais commentateur pour Fox lors de la Coupe du monde, a vertement critiqué l’Anglais Noni Madueke : « C’est comme si Tuchel avait joué à dix, il était inexistant... »
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Ibrahimovic : « Madueke était invisible, c'est comme si Tuchel avait joué à dix »
Voici la note attribuée par Calciomercato.com à Noni Madueke, joueur d’Arsenal né en 2002, à l’issue du match Norvège-Angleterre : « Madueke 5 : quelques éclairs de génie mais beaucoup d’imprécisions ; il ne peut pas compter sur le soutien d’un véritable arrière latéral pour créer des occasions et a du mal à s’imposer face à un adversaire en un contre un. »
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