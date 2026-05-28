Ibrahima Konaté devrait quitter Liverpool cet été, les négociations pour la prolongation de son contrat ayant échoué

Coup dur pour les plans défensifs d'Arne Slot : Ibrahima Konaté devrait quitter Liverpool en tant qu'agent libre cet été. Le contrat du joueur de 27 ans expire dans quelques semaines. Malgré des pourparlers engagés depuis plusieurs mois, les discussions ont finalement échoué, selon talkSPORT, et aucun accord n'a été trouvé.

Le défenseur central avait pourtant laissé entendre qu’il resterait sur la Mersey, assurant encore en avril qu’un accord était imminent. « Beaucoup de choses ont été dites, mais nous discutons depuis longtemps avec le club et nous sommes proches d’un accord. Tout le monde voulait que cela se fasse rapidement, mais nous sommes sur la bonne voie », avait-il alors assuré. Avant d’ajouter : « Il y a de fortes chances que je sois ici la saison prochaine. C’est ce que j’ai toujours voulu. »