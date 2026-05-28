Getty Images Sport
Traduit par
Ibrahima Konaté devrait quitter Liverpool cet été, les négociations pour la prolongation de son contrat ayant échoué
Les négociations salariales sont dans l’impasse
Coup dur pour les plans défensifs d'Arne Slot : Ibrahima Konaté devrait quitter Liverpool en tant qu'agent libre cet été. Le contrat du joueur de 27 ans expire dans quelques semaines. Malgré des pourparlers engagés depuis plusieurs mois, les discussions ont finalement échoué, selon talkSPORT, et aucun accord n'a été trouvé.
Le défenseur central avait pourtant laissé entendre qu’il resterait sur la Mersey, assurant encore en avril qu’un accord était imminent. « Beaucoup de choses ont été dites, mais nous discutons depuis longtemps avec le club et nous sommes proches d’un accord. Tout le monde voulait que cela se fasse rapidement, mais nous sommes sur la bonne voie », avait-il alors assuré. Avant d’ajouter : « Il y a de fortes chances que je sois ici la saison prochaine. C’est ce que j’ai toujours voulu. »
- Getty
L'exode d'Anfield s'accélère
Le départ de Konaté s’inscrit dans une série de départs très médiatisés, ceux de Mohamed Salah et d’Andrew Robertson. Ces trois joueurs ont été déterminants dans le sacre du club en Premier League lors de la saison 2024-2025, s’imposant comme de véritables légendes de Liverpool.
Si Salah et Robertson ont déjà reçu des adieux émouvants lors du match nul 1-1 contre Brentford dimanche dernier, le départ de Konaté n’était pas encore acté. Aujourd’hui, alors que son départ se confirme, le Français s’apprête à tirer sa révérence après cinq saisons couronnées de succès, au cours desquelles il a formé avec Virgil van Dijk une charnière centrale redoutable, appréciée tant par Jürgen Klopp que par Slot.
Retour sur une carrière couronnée de succès
L’international français boucle son passage à Liverpool avec un palmarès solide : un titre de Premier League, la FA Cup, deux Carabao Cups et le Community Shield. Il a disputé 183 matches sous le maillot des Reds, dont 118 en Premier League, s’imposant comme l’un des défenseurs centraux les plus physiques et les plus fiables du championnat.
Malgré un léger fléchissement de la forme collective des Reds cette saison, Konaté est resté un rouage essentiel, disputant 36 des 38 matches de championnat. Sa fiabilité en Europe est également remarquable : il s’apprête à partir après 28 rencontres de Ligue des champions, apportant un niveau d’expérience difficile à remplacer à court terme.
- Getty
Se préparer à l’après-Konate
Depuis que le Real Madrid courtise le Français, Liverpool se projette déjà vers l’avenir et mise sur la nouvelle génération. Lors du mercato d’hiver, les Reds ont agi rapidement pour recruter Jérémy Jacquet, en provenance de Rennes, contre un chèque de 60 millions de livres sterling. Le jeune homme de 20 ans doit officiellement intégrer le groupe le 1^(er) juillet.
Slot espère aussi le retour de l’espoir Giovanni Leoni pour renforcer ses options défensives. La progression de Leoni a été brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés lors de ses débuts, mais il devrait apporter une profondeur bienvenue aux côtés de Jacquet.