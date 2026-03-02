AFP
Ian Wright « nerveux » avant le match contre Brighton, il exprime ses vives inquiétudes pour une équipe d'Arsenal « fébrile »
Arsenal l'emporte face aux Blues réduits à 10 joueurs dans un match tendu
Les Gunners ont ouvert le score lorsque William Saliba a marqué de la tête sur un corner, mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire à la mi-temps sur un score nul en raison d'un malheureux but contre son camp de Piero Hincapie. Jurrien Timber a finalement scellé la victoire d'un coup de tête à la 66e minute, mais la fin du match a été loin d'être facile pour les hôtes. Arsenal a dû surmonter une fin de match chaotique, survivant à un but égalisateur de Liam Delap qui a été correctement refusé pour hors-jeu. Wright a souligné que l'équipe visiteuse a continué à mettre David Raya à rude épreuve jusqu'à la fin, même après avoir été réduite à 10 joueurs suite à l'expulsion de Pedro Neto pour un deuxième carton jaune.
Wright s'inquiète des difficultés d'Arsenal en fin de match
S'exprimant sur Premier League Productions, la légende d'Arsenal Wright n'a pas mâché ses mots dans son analyse de la fin du match. Il a déclaré : « Chelsea, une fois réduit à 10 joueurs, a commencé à jouer. C'était inquiétant. Arsenal a montré des signes de nervosité, une nervosité palpable en fin de match. Les joueurs doivent saisir les occasions plus tôt afin de pouvoir se détendre à ce stade. Ils doivent simplement gagner maintenant, en particulier les matchs à domicile. Ce n'est pas quelque chose qui va vous donner beaucoup de confiance, mais c'est une victoire. »
L'ancien attaquant anglais est particulièrement inquiet pour le prochain match contre Brighton, craignant que les mêmes problèmes ne resurgissent. Il a exprimé son inquiétude croissante en déclarant : « On voit bien qu'en deuxième mi-temps, on peut battre Arsenal. Chelsea avait 10 joueurs sur le terrain, ce serait bien de savoir ce qui arrive à Arsenal en deuxième mi-temps. Tout se résume à « faire le travail » et je suis heureux que le travail soit fait, mais je vais être nerveux pour le prochain match parce que je vois que cela se reproduit en deuxième mi-temps. »
Controverse autour de la VAR et décisions arbitrales
La frustration de Wright a été exacerbée par une décision controversée de l'arbitrage vidéo qui a favorisé Arsenal alors que le ballon semblait avoir touché le bras de Declan Rice dans la surface. Wright a avoué avoir été choqué qu'aucun penalty n'ait été accordé aux Blues, soulignant que Rice semblait retenir Joao Pedro à ce moment-là. « Decs le tient en fait. Son bras est là-haut et maintenant il se déplace vers le haut. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'ils allaient accorder un penalty. Mais ensuite, on ne sait pas ce qu'ils vont faire là-haut. Si on regarde le penalty accordé à Man United aujourd'hui, je pense que c'est clairement un penalty. »
Le Premier League Match Centre a clarifié l'incident via une déclaration sur les réseaux sociaux, défendant la décision de l'arbitre de laisser le jeu se poursuivre. Il a expliqué : « La décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty a été vérifiée et confirmée par la VAR, qui a estimé qu'il n'y avait pas de faute de main punissable, Rice ayant contesté un adversaire lorsque le ballon a touché son bras. » Quelle que soit l'explication, ce fut un autre moment qui a laissé le public de l'Emirates Stadium - et Wright - extrêmement mal à l'aise face au manque de contrôle exercé par les leaders du championnat.
Le message tactique d'Arteta et les exploits héroïques de Raya
Mikel Arteta a tenté d'utiliser le souvenir de la victoire écrasante 4-1 de son équipe lors du derby du nord de Londres contre Tottenham pour motiver ses joueurs à la mi-temps, mais la performance de la seconde mi-temps n'a pas été à la hauteur. L'Espagnol a révélé le message qu'il avait délivré dans les vestiaires après le coup de sifflet final : « Nous avons très bien commencé le match, la première mi-temps a été très, très dominante. Je pense que l'écart, le score, aurait dû être plus important. Mais nous étions à 1-1 [à la mi-temps]. Le match était lancé. Je leur ai rappelé que nous étions exactement dans la même situation contre les Spurs il y a sept jours dans ce vestiaire. Je leur ai dit : « Regardez ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, nous allons donc recommencer ». Mais nous allons probablement devoir traverser des moments difficiles pour gagner le droit de remporter le match. C'est ce que nous avons fait. »
Dans les derniers instants, Arsenal s'est appuyé sur Raya pour se sortir d'affaire, le gardien de but effectuant un arrêt sensationnel pour empêcher un centre d'Alejandro Garnacho de se glisser dans le coin opposé. Arteta a admis que l'intervention du gardien lui avait sauvé la mise et lui avait évité beaucoup de stress. Il a déclaré : « C'est un gardien qui sait rester concentré et décider du sort d'un match de football quand il le faut, car parfois, il ne participe pas du tout, puis, en une seule action, il doit être là, et c'est très, très difficile à faire. L'arrêt qu'il a effectué lors de la dernière action... c'était un centre, pas un tir, mais il a réussi un arrêt incroyable. J'avais le bon angle et mon cœur s'est presque arrêté, mais la main de David était là pour le ramener à la vie. »
