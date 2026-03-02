Ian Wright « nerveux » avant le match contre Brighton, il exprime ses vives inquiétudes pour une équipe d'Arsenal « fébrile »

Mikel Arteta a tenté d'utiliser le souvenir de la victoire écrasante 4-1 de son équipe lors du derby du nord de Londres contre Tottenham pour motiver ses joueurs à la mi-temps, mais la performance de la seconde mi-temps n'a pas été à la hauteur. L'Espagnol a révélé le message qu'il avait délivré dans les vestiaires après le coup de sifflet final : « Nous avons très bien commencé le match, la première mi-temps a été très, très dominante. Je pense que l'écart, le score, aurait dû être plus important. Mais nous étions à 1-1 [à la mi-temps]. Le match était lancé. Je leur ai rappelé que nous étions exactement dans la même situation contre les Spurs il y a sept jours dans ce vestiaire. Je leur ai dit : « Regardez ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, nous allons donc recommencer ». Mais nous allons probablement devoir traverser des moments difficiles pour gagner le droit de remporter le match. C'est ce que nous avons fait. »

Dans les derniers instants, Arsenal s'est appuyé sur Raya pour se sortir d'affaire, le gardien de but effectuant un arrêt sensationnel pour empêcher un centre d'Alejandro Garnacho de se glisser dans le coin opposé. Arteta a admis que l'intervention du gardien lui avait sauvé la mise et lui avait évité beaucoup de stress. Il a déclaré : « C'est un gardien qui sait rester concentré et décider du sort d'un match de football quand il le faut, car parfois, il ne participe pas du tout, puis, en une seule action, il doit être là, et c'est très, très difficile à faire. L'arrêt qu'il a effectué lors de la dernière action... c'était un centre, pas un tir, mais il a réussi un arrêt incroyable. J'avais le bon angle et mon cœur s'est presque arrêté, mais la main de David était là pour le ramener à la vie. »