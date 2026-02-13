Getty Images Sport
Hull City confirme les arrestations pour chants discriminatoires lors de la défaite en FA Cup contre Chelsea
Hull confirme que des arrestations ont été effectuées
Selon The Athletic, Hull a annoncé que des supporters avaient été arrêtés pour avoir entonné des chants discriminatoires. Ces chants, destinés à leurs adversaires de l'ouest londonien, étaient de nature homophobe. Un premier avertissement a été diffusé par haut-parleur, exhortant les supporters à cesser ces chants et les informant qu'ils risquaient d'être arrêtés s'ils continuaient. Une autre annonce a été faite en deuxième mi-temps, confirmant que certains supporters avaient été placés en garde à vue.
Le Crown Prosecution Service (service des poursuites pénales) a confirmé en 2022 qu'une certaine parole utilisée dans le chant, se rapportant aux travailleurs du sexe masculins, constituait une insulte homophobe, ce qui signifie que toute personne l'utilisant est passible de poursuites.
Paul Boardman, supporter de Liverpool, s'est vu interdire l'accès au stade de Wembley pour avoir utilisé ce chant, après avoir été entendu le scander dans une gare voisine. Il a plaidé coupable d'avoir utilisé des propos menaçants et a été condamné à une amende de 500 livres sterling.
Ce soir-là, Hull a été battu 4-0, Pedro Neto marquant un triplé, et l'entraîneur Sergej Jakirovic a salué les efforts de son équipe malgré cette lourde défaite.
Il a déclaré : « Défensivement, notre plan tactique était bon et peut-être qu'avec de meilleures décisions en contre-attaque, nous aurions pu mieux jouer.
Nous avons eu quelques occasions, Chelsea aussi. Pedro Neto a marqué un excellent but, le deuxième but était trop facile sur corner. Ils sont très bons en possession du ballon. Ils ont essayé de profiter de nos erreurs. Je pense que nous méritions au moins un but, mais si nous jouons comme ça, nous serons en très bonne position dans le championnat.
Ne jamais abandonner, cela pourrait être un bon exemple de la façon dont nous devrions jouer lors des prochains matchs.
Nous devons maintenant nous reposer et nous allons profiter de cette pause pour mieux nous préparer pour QPR. »
La grande victoire de Chelsea
Le manager des Blues, Liam Rosenior, est revenu au MKM Stadium, après avoir entraîné les Tigers entre 2022 et 2024.
Il a déclaré : « J'ai été ravi de l'engagement et de l'attitude des joueurs en première mi-temps. Ce fut un match difficile. Tout le mérite revient à Hull, qui vole haut dans le championnat. J'espère vraiment qu'ils accéderont à la Premier League cette année, mais grâce à notre attitude et à notre engagement dans le jeu, la qualité est toujours au rendez-vous, et c'est ce qui nous a permis de nous imposer ce soir.
Nous avons fait 90 bonnes minutes. Évidemment, on veut que chaque minute de chaque match soit parfaite. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer, mais en ce qui concerne nos débuts ensemble, j'en suis ravi.
Pedro Neto a été exceptionnel, il travaille très dur et il a beaucoup de qualités. Je suis ravi de le voir marquer les buts qu'il a marqués aujourd'hui. Tout le monde a travaillé très, très dur les uns pour les autres.
L'aspect le plus réjouissant a été l'état d'esprit. Ils ont fait honneur au club. C'était une performance vraiment solide en termes de mentalité, ce qui est nécessaire pour réussir. »
Rosenior a également admis que de nombreux membres de sa famille étaient présents, ajoutant : « Plus de 20 membres de ma famille étaient là. Ce club signifie beaucoup non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour de nombreuses raisons. J'apprécie vraiment l'accueil que m'a réservé le club et j'ai été ravi d'être si bien accueilli par les deux groupes de supporters. »
Et ensuite ?
Chelsea affrontera Burnley le week-end prochain dans l'espoir de se rapprocher de son objectif : se qualifier pour la Ligue des champions. L'équipe de Rosenior occupe actuellement la cinquième place, à un point derrière Manchester United, quatrième.
