Hull City confirme les arrestations pour chants discriminatoires lors de la défaite en FA Cup contre Chelsea

Paul Boardman, supporter de Liverpool, s'est vu interdire l'accès au stade de Wembley pour avoir utilisé ce chant, après avoir été entendu le scander dans une gare voisine. Il a plaidé coupable d'avoir utilisé des propos menaçants et a été condamné à une amende de 500 livres sterling.

Ce soir-là, Hull a été battu 4-0, Pedro Neto marquant un triplé, et l'entraîneur Sergej Jakirovic a salué les efforts de son équipe malgré cette lourde défaite.

Il a déclaré : « Défensivement, notre plan tactique était bon et peut-être qu'avec de meilleures décisions en contre-attaque, nous aurions pu mieux jouer.

Nous avons eu quelques occasions, Chelsea aussi. Pedro Neto a marqué un excellent but, le deuxième but était trop facile sur corner. Ils sont très bons en possession du ballon. Ils ont essayé de profiter de nos erreurs. Je pense que nous méritions au moins un but, mais si nous jouons comme ça, nous serons en très bonne position dans le championnat.

Ne jamais abandonner, cela pourrait être un bon exemple de la façon dont nous devrions jouer lors des prochains matchs.

Nous devons maintenant nous reposer et nous allons profiter de cette pause pour mieux nous préparer pour QPR. »