Honest Ahanor : la pépite de 17 ans qui déchire déjà l'Italie et le Nigeria

Ayant prouvé qu'il était remis de sa blessure, Ahanor a attiré l'œil des plus grands. L'AC Milan, la Roma et Chelsea étaient sur les rangs. Mais il a choisi l'Atalanta, un club réputé pour sa capacité à développer les jeunes talents. « Connaître l'intérêt de tous ces grands clubs est un plaisir, mais je n'ai pas hésité à choisir l'Atalanta », a-t-il affirmé.

Le club de Bergame a déboursé 16 millions d'euros pour un joueur qui ne comptait que six apparitions chez les professionnels. Mais les dirigeants étaient convaincus de leur coup. « C'est un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années », a expliqué le PDG, Luca Percassi. « Il nous a agréablement surpris par sa maturité ». Une maturité qui lui a permis de s'imposer rapidement. Profitant d'une blessure, il a été lancé dans le grand bain et n'a plus quitté le onze de départ.

« C’est un joueur que nous connaissons depuis de nombreuses années et que nous suivons depuis longtemps, ayant même eu l’occasion de jouer contre lui avec nos équipes de jeunes », a expliqué Percassi. « C’est un joueur qui s’est toujours distingué par ses grandes qualités sur le terrain et, en apprenant à le connaître, il nous a agréablement surpris par la maturité qu’il montre, supérieure à son âge, y compris en dehors du terrain. »

L’entraîneur de l’époque, Ivan Juric, était tout aussi impressionné par Ahanor et, lorsque Isak Hien a dû sortir sur blessure seulement 27 minutes après le coup d’envoi du match de Serie A de l’Atalanta contre le Torino, le 21 septembre, il s’est tourné vers le joueur de 17 ans. Ahanor a livré une excellente prestation lors de la victoire 3-0 de son équipe et, coïncidence, a connu sa première titularisation avec son nouveau club contre la Juventus le week-end suivant.

Trois jours plus tard, il a goûté pour la première fois à la Ligue des champions en entrant dans les dernières minutes de la défaite de l’Atalanta face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, avant de disputer l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire de la deuxième journée contre le Club Bruges au New Balance Arena.

Depuis, Ahanor a été régulièrement utilisé et une autre blessure, cette fois de Sead Kolasinac le 3 janvier, lui a permis de verrouiller une place de titulaire sous le successeur de Juric, Palladino, avant le carton rouge de samedi à Côme.