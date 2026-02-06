Son entraîneur, Raffaele Palladino, a été clair : « C'est une erreur, mais ça l'aidera à grandir. Pour moi, il reste un futur champion ». Peu de ceux qui ont suivi son ascension fulgurante oseraient le contredire. Ce défenseur central polyvalent est annoncé comme une future star depuis un certain temps. Et le désir de l'Italie de le voir porter le maillot azzurro est si fort qu'il a même relancé le débat sur le droit du sol dans le pays.
Honest Ahanor : la pépite de 17 ans qui déchire déjà l'Italie et le Nigeria
L'enfant de l'Italie
Honest Ahanor est né en Italie, mais de parents nigérians. Une loi absurde l'empêche donc d'obtenir la nationalité italienne avant sa majorité, le 23 février prochain. Cette situation l'a privé de sélections nationales en jeunes, mais n'a en rien freiné sa progression. Arrivé à Gênes à l'âge d'un an, il a rejoint le Genoa à cinq ans et a rapidement été considéré comme le plus grand espoir du club depuis Pietro Pellegri.
Son talent était indéniable. Lors de la saison 2023-2024, il a évolué avec les U17, les U18 et les U19 du club, remportant même le titre de champion d'Italie avec les U18. Une précocité qui n'a pas échappé à l'entraîneur de l'équipe première, un certain Alberto Gilardino.
- Getty Images Sport
Le grand saut
Ancien coach des jeunes, Gilardino connaissait parfaitement le talent d'Ahanor. Il l'a donc logiquement intégré à son groupe professionnel au début de la saison 2024-2025. Et il n'a pas tardé à le lancer dans le grand bain. Face à la Juventus, il le titularise sur l'aile gauche, faisant de lui le premier joueur né en 2008 à évoluer en Serie A. « C'était une émotion unique, de porter le maillot de l'équipe que je représente depuis que je suis enfant », a-t-il déclaré.
Après une deuxième apparition, une grave blessure au genou l'a tenu éloigné des terrains pendant cinq mois. « Parfois, je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel », a-t-il admis. « Mais l'important, c'est la réponse que l'on donne dans la difficulté ». De retour en avril, il a disputé quatre autres matchs, prouvant qu'il avait surmonté cette épreuve.
La confirmation à l'Atalanta
Ayant prouvé qu'il était remis de sa blessure, Ahanor a attiré l'œil des plus grands. L'AC Milan, la Roma et Chelsea étaient sur les rangs. Mais il a choisi l'Atalanta, un club réputé pour sa capacité à développer les jeunes talents. « Connaître l'intérêt de tous ces grands clubs est un plaisir, mais je n'ai pas hésité à choisir l'Atalanta », a-t-il affirmé.
Le club de Bergame a déboursé 16 millions d'euros pour un joueur qui ne comptait que six apparitions chez les professionnels. Mais les dirigeants étaient convaincus de leur coup. « C'est un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années », a expliqué le PDG, Luca Percassi. « Il nous a agréablement surpris par sa maturité ». Une maturité qui lui a permis de s'imposer rapidement. Profitant d'une blessure, il a été lancé dans le grand bain et n'a plus quitté le onze de départ.
« C’est un joueur que nous connaissons depuis de nombreuses années et que nous suivons depuis longtemps, ayant même eu l’occasion de jouer contre lui avec nos équipes de jeunes », a expliqué Percassi. « C’est un joueur qui s’est toujours distingué par ses grandes qualités sur le terrain et, en apprenant à le connaître, il nous a agréablement surpris par la maturité qu’il montre, supérieure à son âge, y compris en dehors du terrain. »
L’entraîneur de l’époque, Ivan Juric, était tout aussi impressionné par Ahanor et, lorsque Isak Hien a dû sortir sur blessure seulement 27 minutes après le coup d’envoi du match de Serie A de l’Atalanta contre le Torino, le 21 septembre, il s’est tourné vers le joueur de 17 ans. Ahanor a livré une excellente prestation lors de la victoire 3-0 de son équipe et, coïncidence, a connu sa première titularisation avec son nouveau club contre la Juventus le week-end suivant.
Trois jours plus tard, il a goûté pour la première fois à la Ligue des champions en entrant dans les dernières minutes de la défaite de l’Atalanta face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, avant de disputer l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire de la deuxième journée contre le Club Bruges au New Balance Arena.
Depuis, Ahanor a été régulièrement utilisé et une autre blessure, cette fois de Sead Kolasinac le 3 janvier, lui a permis de verrouiller une place de titulaire sous le successeur de Juric, Palladino, avant le carton rouge de samedi à Côme.
- AFP
Un profil complet
Il est rare de voir un joueur de 17 ans s'imposer avec une telle aisance physique et mentale. Ahanor est un athlète impressionnant, aussi rapide que puissant, et doté d'une intelligence de jeu remarquable pour son âge. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa qualité technique. Ce jeune homme imposant est si à l'aise avec le ballon qu'il est capable de jouer aussi bien en défense centrale, qu'en latéral gauche, ou même sur l'aile.
Il a déjà ouvert son compteur avec l'Atalanta en Coupe d'Italie, contre son ancien club. Mais ce que son coach apprécie le plus, c'est son « attitude, son audace et sa volonté de se donner à 110 % ».
- Getty Images Sport
Les axes de progression
À moins d'une poussée de croissance, Ahanor (1,83 m) ne sera jamais le plus grand des défenseurs centraux. Il va donc devoir s'améliorer dans le jeu aérien. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Le grand Fabio Cannavaro ne mesurait que 1,76 m. S'il s'installe au poste de latéral, il devra travailler ses centres.
Pour l'instant, son principal axe de progression est sans doute sa gestion des montées. Sa plus grande force, cette capacité à se projeter, pourrait devenir une faiblesse s'il expose trop ses coéquipiers.
- Getty Images Sport
Le "nouveau David Alaba" ?
On l'a comparé à Destiny Udogie, le latéral de Tottenham, pour sa vitesse, sa puissance et ses origines nigérianes. Mais Udogie est bien plus offensif et n'a jamais été utilisé en défense centrale. En ce sens, le profil d'Ahanor se rapproche plus de celui de David Alaba, aussi à l'aise dans l'axe que sur le côté. La comparaison est évidemment prématurée, mais il est difficile de ne pas penser à l'Autrichien en le voyant évoluer avec une telle aisance.
- Getty Images Sport
L'Italie ou le Nigeria ?
Pour l'instant, l'objectif d'Ahanor est de retrouver sa place de titulaire après sa suspension. Mais une fois qu'il aura 18 ans, dans quelques semaines, il pourra enfin obtenir la nationalité italienne. Et même si les démarches administratives sont longues, il se murmure que la sélection azzurra pourrait le convoquer dès le mois prochain pour les barrages de la Coupe du Monde.
Il est peu probable qu'il fasse ses débuts dans un match aussi important. Mais ce serait une manière pour l'Italie de lui montrer son intérêt et de le convaincre de choisir son pays de naissance plutôt que le Nigeria, le pays de ses parents. L'avenir d'Honest Ahanor est incertain. Mais une chose est sûre : il n'est pas le seul à penser qu'il est un futur champion.