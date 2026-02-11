Goal.com
Ameé Ruszkai

Historique des transferts féminins : liste des joueuses les plus chères du football féminin

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride et London City Lionesses ont tous battu le record mondial rien qu'en 2025, alors que les dépenses dans le football féminin augmentent.

Alors que le football féminin continue de se développer à travers le monde, les records de transfert dans ce sport ne cessent d'augmenter. En effet, rien qu'en 2025, le record mondial a été battu pas moins de quatre fois. Cela signifie que la somme versée par Chelsea à l'été 2020 pour recruter Pernille Harder, le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin, figure désormais loin dans le classement des transferts les plus coûteux, sans même figurer dans le top 30.

Keira Walsh a pris la place de Harder et s'est hissée en tête de ce classement à l'été 2022, mais son transfert de Manchester City à Barcelone ne figure même plus dans le top 15. La milieu de terrain anglaise a en effet fait l'objet d'un transfert encore plus coûteux en janvier 2025, lorsqu'elle est revenue en Angleterre pour rejoindre Chelsea.

Quels sont donc les transferts les plus lucratifs de l'histoire du football féminin ? GOAL passe en revue les transactions les plus coûteuses que ce sport ait connues à ce jour...

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    15Ellen Wangerheim (Hammarby à Man Utd)

    À l'approche du mercato hivernal de janvier 2026, le sentiment général était que Manchester United devait se montrer agressif. Concurrencés sur quatre fronts avec un effectif beaucoup plus réduit que leurs rivaux nationaux et européens, les Red Devils devaient recruter et bien recruter afin de renforcer une équipe qui avait réalisé une première moitié de saison admirable, compte tenu notamment de ses limites numériques.

    Après avoir obtenu les signatures de Hanna Lundkvist et Lea Schuller avant le Nouvel An, United a ensuite frappé un grand coup quelques semaines plus tard en payant un montant record pour Ellen Wangerheim. Ce fut un coup dur pour Hammarby, qui avait déjà perdu Anna Josendal, Smilla Holmberg et Julie Blakstad plus tôt dans le mois. Cependant, le club suédois a été largement dédommagé, United ayant déboursé 560 000 livres sterling (750 000 dollars) pour une joueuse en fin de contrat, mais qui, à 21 ans, a marqué 17 buts et délivré sept passes décisives en 25 matchs de Damallsvenskan en 2025.

  • Barbra BandaImagn

    14Barbra Banda (Shanghai Shengli à Orlando Pride)

    Barbra Banda brillait sur la scène internationale depuis plusieurs années avant son transfert à l'Orlando Pride en 2024, mais ses exploits en club se déroulaient quelque peu à l'écart des projecteurs, dans la Super League féminine chinoise avec Shanghai Shengli. Tout cela a pris fin lorsque le Pride a déboursé la somme colossale de 740 000 dollars (582 000 livres sterling) pour la faire venir aux États-Unis et remettre régulièrement son talent sous les feux de la rampe. La première saison de Banda à Orlando a certainement valu son prix, car ses 17 buts en 26 matchs ont contribué à offrir au club son premier titre de champion de la NWSL.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    13Ludmila (des Chicago Stars aux San Diego Wave)

    La star brésilienne Ludmila a participé à ce qui pourrait devenir le deuxième transfert intra-ligue le plus lucratif de l'histoire de la NWSL au début de l'année 2026, lorsqu'elle a quitté les Chicago Stars pour rejoindre les San Diego Wave pour un montant initial de 800 000 dollars (582 000 livres sterling).

    À 31 ans, l'attaquante est une figure bien connue du football féminin, après avoir connu une période particulièrement brillante à l'Atlético Madrid de 2017 à 2024, au cours de laquelle elle a marqué 59 buts en 137 matchs de championnat. Ces performances ont convaincu Chicago de lui faire signer un contrat de trois ans à mi-parcours de la saison 2024.

    Cependant, elle ne restera qu'une saison et demie, avant que San Diego ne fasse une offre qui pourrait atteindre une valeur de 1 000 000 $ (727 000 £).

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    12Sam Coffey (des Portland Thorns au Manchester City)

    En tête du championnat féminin avec une avance considérable, Manchester City a profité du mercato de janvier 2026 pour renforcer une équipe déjà très performante, en recrutant une milieu de terrain de classe mondiale, Sam Coffey.

    S'étant imposée comme l'une des meilleures numéros 6 du championnat avec les Portland Thorns et l'équipe nationale américaine, il n'est pas surprenant que Coffey ait coûté à City une somme record de 650 000 livres sterling (875 000 dollars). Cet investissement sera immédiatement rentabilisé si elle aide l'équipe à franchir la ligne d'arrivée et à remporter son premier titre WSL en 10 ans.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    11Racheal Kundananji (du CFF Madrid au Bay FC)

    Quelques semaines avant le transfert de Banda à Orlando, Racheal Kundananji, sa coéquipière zambienne, est devenue la footballeuse la plus chère au monde en rejoignant un autre club de la NWSL, le Bay FC. Le club en expansion a fait une déclaration en payant 862 000 dollars (685 000 livres sterling) pour la faire venir en Californie depuis le Madrid CFF, avec lequel elle a marqué 33 buts en 43 matchs de championnat.

    Kundananji n'a pas encore atteint ces sommets aux États-Unis, mais le Bay FC n'a pas encore vraiment fait ses preuves dans la NWSL depuis son arrivée dans la ligue en 2024.

  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    10Keira Walsh (de Barcelone à Chelsea)

    Walsh est revenu en Angleterre en janvier 2025, lorsque Chelsea a conclu un transfert sensationnel pour le milieu de terrain à la date limite des transferts. Si le montant initial était estimé à environ 460 000 £ (572 000 $), les suppléments et les primes devaient probablement faire grimper la facture. À la fin de la saison 2024-2025, les médias espagnols ont rapporté que c'était exactement ce qui s'était passé, les Blues ayant finalement déboursé 850 000 € (714 000 £ / 884 000 $) pour l'un des meilleurs milieux défensifs de la planète.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    9Frottements (Houston Dash à Lyon)

    Après seulement une saison dans la NWSL, Tarciane est devenue la deuxième joueuse la plus chère de tous les temps lorsqu'elle a été recrutée par Lyon en février 2025. Selon L'Équipe, le montant du transfert de la joueuse de 21 ans s'élevait à environ 960 000 dollars (762 000 livres sterling), un record pour le championnat féminin français et un montant qui lui aurait valu le titre de détentrice du record mondial si le transfert avait été conclu quelques semaines plus tôt.

  • Croix BethuneImagn

    8Croix Bethune (Washington Spirit à Kansas City Current)

    Deux autres joueuses ont rejoint le club des 1 million de dollars le même jour, lors de quelques minutes folles dans la NWSL, le 11 février, à commencer par Croix Bethune. La joueuse de 24 ans, qui a été nommée à la fois recrue et milieu de terrain de l'année de la NWSL en 2024, a demandé à être transférée du Washington Spirit, qui l'avait sélectionnée en troisième position lors de la draft deux ans auparavant, et a rejoint le Kansas City Current pour 1 million de dollars (732 000 livres sterling).

    Bethune a été nommée dans la deuxième équipe lors du vote pour le NWSL Best XI en 2025, après avoir aidé le Spirit à atteindre la finale du championnat NWSL, et a fait partie de l'équipe nationale féminine des États-Unis qui a remporté la médaille d'or olympique à Paris en 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    7Claire Hutton (Kansas City Current à Bay FC)

    Quelques minutes avant l'annonce du transfert de Bethune au Current, le club a révélé que Claire Hutton, finaliste du prix de la recrue de l'année 2025 de la NWSL, avait quitté le club pour rejoindre le Bay FC pour un montant de 1,1 million de dollars (805 000 livres sterling). La joueuse de 20 ans était une pièce maîtresse de l'équipe de Kansas City depuis ses débuts dans l'équipe première alors qu'elle était encore adolescente. Elle a aidé l'équipe à remporter le NWSL Shield en 2025 et mettra désormais son talent au service de la Californie avant la première saison d'Emma Coates à la tête du Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    6Naomi Girma (San Diego Wave à Chelsea)

    Mais ce record mondial est finalement revenu à Naomi Girma, qui a été recrutée par Chelsea en janvier 2025 pour 883 000 livres sterling, soit 1 100 000 dollars, ce qui fait d'elle la première joueuse à atteindre le million de dollars dans le football féminin. Bien qu'elle n'ait que 24 ans, Girma est déjà largement considérée comme l'une des meilleures défenseuses centrales au monde, voire la meilleure. Elle s'est forgé cette réputation lors de ses trois premières saisons dans la NWSL avec le San Diego Wave et l'a définitivement confirmée grâce à ses performances avec les États-Unis aux Jeux olympiques de 2024, où elle a remporté la médaille d'or avec son équipe.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    5Jaedyn Shaw (North Carolina Courage à Gotham)

    Le transfert le plus lucratif jamais réalisé entre deux clubs de la NWSL a eu lieu au milieu de l'année 2025, lorsque Gotham a déboursé 1 250 000 dollars (909 000 livres sterling) pour Jaedyn Shaw. Après avoir rejoint la ligue à mi-parcours de la saison 2022, à seulement 17 ans, Shaw a immédiatement attiré l'attention, devenant la plus jeune joueuse à marquer lors de ses débuts en compétition lorsqu'elle a marqué pour le San Diego Wave contre Chicago. Son étoile a continué à briller, en particulier lors de la saison 2023, lorsque le Wave a remporté le NWSL Shield.

    Mais elle ne restera pas sur la côte ouest. En janvier 2025, Shaw rejoint le North Carolina Courage dans le cadre de l'un des transferts les plus lucratifs de l'histoire de la NWSL, mais ce record sera battu plus tard dans l'année lorsque Gotham paiera une somme record pour la recruter. Quelques mois plus tard, Shaw célèbre le premier titre de championne de la NWSL de sa carrière, après avoir brillé lors du dernier match de la saison contre le Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    4Olivia Smith (Liverpool à Arsenal)

    Girma a détenu le record mondial du transfert le plus cher dans le football féminin pendant six mois, jusqu'à ce qu'Arsenal fasse d'Olivia Smith la première joueuse à atteindre le million de livres sterling en juillet 2025. Les Gunners ont été victimes de la magie de la jeune femme de 20 ans lors des quarts de finale de la FA Cup plus tôt dans l'année, lorsqu'elle a inspiré Liverpool à une victoire inattendue. Ils ne se faisaient donc aucune illusion quant à son talent, à tel point qu'ils étaient prêts à payer un montant jamais vu dans le football féminin pour s'assurer ses services.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    3Alyssa Thompson (Angel City à Chelsea)

    Il y a eu beaucoup de reportages différents sur le montant payé par Chelsea pour Alyssa Thompson lors de la date limite de la WSL à l'été 2025. Au départ, The Athletic a déclaré que ce montant était légèrement inférieur à 1 million de livres sterling, avant que le Telegraph et le Guardian ne suggèrent le contraire. Ces deux derniers médias ont estimé que ce transfert constituait un record pour Chelsea, surpassant le montant payé pour Girma, et ont déclaré qu'il pourrait devenir un record mondial, même s'il semblait inférieur à celui payé par Orlando Pride pour Lizbeth Ovalle.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    2Lizbeth Ovalle (des Tigres à Orlando Pride)

    Le transfert de Smith à Arsenal a détenu le record mondial des transferts féminins pendant un peu plus d'un mois, avant que l'Orlando Pride ne déboursât une somme encore plus importante pour s'attacher les services de la sensationnelle Mexicaine Ovalle en août 2025. La joueuse de 25 ans avait auparavant été approchée par tous les grands clubs européens : Barcelone, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, le Real Madrid et Wolfsburg s'étaient tous intéressés à elle après ses exploits remarquables avec les Tigres. Cependant, le prochain chapitre de sa carrière se déroulera aux États-Unis, après qu'elle ait signé avec les championnes en titre de la NWSL pour un montant record de 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (du PSG aux London City Lionesses)

    Un nouveau record de transfert féminin a été établi lors de la date limite de la WSL à l'été 2025, lorsque les London City Lionesses ont déboursé 1,65 million d'euros (1,43 million de livres sterling/1,93 million de dollars) pour faire venir la capitaine du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, dans leur club avant leurs débuts en première division. London City est soutenu par les milliards de Michele Kang, qui possède également le Lyon, rival acharné du PSG, et le club a dépensé sans compter pour préparer ses débuts en WSL.

