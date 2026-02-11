Historique des transferts féminins : liste des joueuses les plus chères du football féminin

Alors que le football féminin continue de se développer à travers le monde, les records de transfert dans ce sport ne cessent d'augmenter. En effet, rien qu'en 2025, le record mondial a été battu pas moins de quatre fois. Cela signifie que la somme versée par Chelsea à l'été 2020 pour recruter Pernille Harder, le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin, figure désormais loin dans le classement des transferts les plus coûteux, sans même figurer dans le top 30.

Keira Walsh a pris la place de Harder et s'est hissée en tête de ce classement à l'été 2022, mais son transfert de Manchester City à Barcelone ne figure même plus dans le top 15. La milieu de terrain anglaise a en effet fait l'objet d'un transfert encore plus coûteux en janvier 2025, lorsqu'elle est revenue en Angleterre pour rejoindre Chelsea.

Quels sont donc les transferts les plus lucratifs de l'histoire du football féminin ? GOAL passe en revue les transactions les plus coûteuses que ce sport ait connues à ce jour...