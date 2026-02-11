Getty Images Sport
Harry Redknapp est de retour ! La légende de Tottenham révèle qu'il souhaite remplacer Thomas Frank au poste d'entraîneur.
La fin d'une époque : Frank limogé de son poste d'entraîneur des Spurs
Frank a été nommé entraîneur principal des Spurs en juin 2025, en remplacement d'Ange Postecoglou. Le Danois était dans le viseur après avoir fait de Brentford une équipe bien établie en Premier League, grâce à sa promotion en Championship en 2021.
Cependant, le style conservateur de Frank a rendu difficile son acceptation par les supporters de Tottenham, même lorsque les résultats en début de saison étaient légèrement plus positifs. De nombreux supporters se sont retournés contre lui au cours d'un mois de novembre difficile, marqué par des défaites humiliantes dans les derbies londoniens contre Chelsea, Arsenal et Fulham.
Après une défaite 2-1 à domicile contre Newcastle United mardi soir, la direction des Spurs a décidé que la position de Frank était intenable et il a été limogé le lendemain matin.
Un communiqué indiquait : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal de l'équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui.
Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir.
Cependant, les résultats et les performances ont conduit la direction à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire.
Tout au long de son mandat au sein du club, Thomas s'est montré d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire progresser le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »
Le retour de Redknapp ? L'ancien entraîneur ouvert à une réunion
Aujourd'hui, l'ancien entraîneur Redknapp a déclaré à Sky Sports qu'il serait ravi de revenir à Tottenham, tout en admettant qu'il ne s'attendait pas à recevoir d'appel du club concernant le poste vacant.
« Est-ce que cela me tente ? Bien sûr que je le ferais ! Sans l'ombre d'un doute », a déclaré Redknapp à propos du poste chez les Spurs. « Mais écoutez, je suis réaliste. Je ne vis pas dans un monde imaginaire, vous comprenez ? Il est très improbable que j'obtienne le poste, mais, vous savez, est-ce que je pourrais faire le travail ? Oui, bien sûr que je pourrais faire le travail.
Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui revienne aux fondamentaux, qui travaille dur, qui n'hésite pas à courir pour récupérer le ballon quand on le perd. Quand on perd, il faut se rapprocher, travailler ensemble, avoir un peu confiance, leur faire croire en eux. Si quelqu'un arrive et fait ça, ils peuvent obtenir les résultats dont ils ont besoin, mais ça ne sera pas facile. »
De la relégation à la Ligue des champions : le passage de Redknapp à Tottenham
Redknapp a d'abord entraîné Tottenham entre 2008 et 2012. Au moment de sa nomination, les Spurs occupaient la 20e place du classement de la Premier League après huit matchs disputés lors de la saison 2008-2009, mais il a rapidement réussi à redresser la barre et ils ont terminé huitièmes cette année-là. Lors de la première saison complète de Redknapp, Tottenham a terminé quatrième, son meilleur classement dans l'ère de la Premier League jusqu'alors, et s'est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois depuis qu'elle était connue sous le nom de Coupe d'Europe en 1962.
Sous la houlette de Redknapp, les Spurs ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions 2010-2011, avec des joueurs tels que Gareth Bale et Luka Modric qui ont brillé grâce à son célèbre management. Finalement, Redknapp a été licencié à la fin de la saison 2011-2012, malgré une nouvelle quatrième place en Premier League, la victoire de Chelsea en Ligue des champions cette saison-là les privant d'une place dans la plus grande compétition européenne, les Blues ayant terminé sixièmes.
Les supporters de Tottenham continuent pour la plupart à tenir Redknapp en haute estime et il a notamment été l'invité d'honneur de leur dernier match à leur ancien stade de White Hart Lane en 2017. Le dernier poste d'entraîneur du septuagénaire remonte à la même année, à Birmingham City, et il est depuis lors absent du monde du football.
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
La recherche d'un nouvel entraîneur principal se poursuit pour Tottenham, le club étant susceptible de nommer un entraîneur intérimaire avant de procéder à une nomination permanente cet été. L'ancien entraîneur et sélectionneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino est fortement pressenti pour faire son retour après la Coupe du monde, les supporters des Spurs ayant scandé son nom lors de la défaite de mardi contre Newcastle.
