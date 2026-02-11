Harry Redknapp est de retour ! La légende de Tottenham révèle qu'il souhaite remplacer Thomas Frank au poste d'entraîneur.

Frank a été nommé entraîneur principal des Spurs en juin 2025, en remplacement d'Ange Postecoglou. Le Danois était dans le viseur après avoir fait de Brentford une équipe bien établie en Premier League, grâce à sa promotion en Championship en 2021.

Cependant, le style conservateur de Frank a rendu difficile son acceptation par les supporters de Tottenham, même lorsque les résultats en début de saison étaient légèrement plus positifs. De nombreux supporters se sont retournés contre lui au cours d'un mois de novembre difficile, marqué par des défaites humiliantes dans les derbies londoniens contre Chelsea, Arsenal et Fulham.

Après une défaite 2-1 à domicile contre Newcastle United mardi soir, la direction des Spurs a décidé que la position de Frank était intenable et il a été limogé le lendemain matin.

Un communiqué indiquait : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal de l'équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui.

Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir.

Cependant, les résultats et les performances ont conduit la direction à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire.

Tout au long de son mandat au sein du club, Thomas s'est montré d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire progresser le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »