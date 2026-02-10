Harry Maguire va rester ?! Le défenseur très critiqué de Manchester United devrait signer un nouveau contrat après un revirement remarquable sous la houlette de Michael Carrick.

Selon le Daily Mail, Maguire devrait être récompensé pour ses bonnes performances récentes. Le journal affirme qu'il semble « de plus en plus probable » que l'ancienne star de Leicester City se voie proposer un nouveau contrat, son contrat actuel arrivant à expiration cet été.

Maguire touche actuellement 180 000 livres sterling par semaine et souhaiterait rester à Old Trafford aussi longtemps que possible, après être arrivé à Manchester en 2019 dans le cadre d'un transfert de 80 millions de livres sterling (93,6 millions d'euros/101,6 millions de dollars) en provenance de Leicester. Selon certaines informations, un compromis pourrait être trouvé concernant le salaire et la durée du nouveau contrat. Maguire a disputé 260 matches toutes compétitions confondues pour le club, remportant la Carabao Cup 2022-23 et la FA Cup 2023-24.

Le défenseur central est déjà libre de discuter de nouveaux contrats potentiels avec des équipes européennes. Le grand club italien de l'AC Milan aurait pris contact avec United pendant le mercato de janvier. Le club saoudien de Pro League Al-Qadsiah, désormais entraîné par Brendan Rodgers, aurait également manifesté son intérêt.