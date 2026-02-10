Getty Images Sport
Harry Maguire va rester ?! Le défenseur très critiqué de Manchester United devrait signer un nouveau contrat après un revirement remarquable sous la houlette de Michael Carrick.
Maguire de retour dans l'équipe de Manchester United après la nomination de Carrick
L'expérience et le leadership de Maguire étaient très appréciés par l'ancien entraîneur Ruben Amorim, même s'il n'était pas toujours titulaire. Des joueurs tels que Matthijs de Ligt et Leny Yoro ont été recrutés ces dernières années, mais Maguire est resté une valeur sûre en défense, disputant 40 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et marquant quatre buts.
Le défenseur anglais s'apprête à signer un nouveau contrat
Selon le Daily Mail, Maguire devrait être récompensé pour ses bonnes performances récentes. Le journal affirme qu'il semble « de plus en plus probable » que l'ancienne star de Leicester City se voie proposer un nouveau contrat, son contrat actuel arrivant à expiration cet été.
Maguire touche actuellement 180 000 livres sterling par semaine et souhaiterait rester à Old Trafford aussi longtemps que possible, après être arrivé à Manchester en 2019 dans le cadre d'un transfert de 80 millions de livres sterling (93,6 millions d'euros/101,6 millions de dollars) en provenance de Leicester. Selon certaines informations, un compromis pourrait être trouvé concernant le salaire et la durée du nouveau contrat. Maguire a disputé 260 matches toutes compétitions confondues pour le club, remportant la Carabao Cup 2022-23 et la FA Cup 2023-24.
Le défenseur central est déjà libre de discuter de nouveaux contrats potentiels avec des équipes européennes. Le grand club italien de l'AC Milan aurait pris contact avec United pendant le mercato de janvier. Le club saoudien de Pro League Al-Qadsiah, désormais entraîné par Brendan Rodgers, aurait également manifesté son intérêt.
Maguire impressionnant en l'absence de De Ligt
De Ligt s'est imposé comme un leader important dans la défense de Manchester United, mais le Néerlandais doit désormais lutter pour retrouver sa place dans l'équipe une fois remis de sa blessure, Maguire affichant de bonnes performances aux côtés de Martinez.
L'ancien défenseur de Manchester United Wes Brown a récemment soutenu Maguire pour un nouveau contrat, déclarant : « Si Amorim était toujours en poste, Maguire n'obtiendrait certainement pas de nouveau contrat, mais Michael Carrick est arrivé, Harry joue, et vous avez De Ligt, Yoro et d'autres jeunes défenseurs fantastiques qui ont excellé. C'est donc une décision importante. Je pense que si cela ne tenait qu'à Michael, il aimerait le garder, car je pense qu'il a prouvé qu'il était capable de faire le travail. C'est aussi simple que cela.
« Vu la façon dont Harry joue en ce moment, je suis sûr qu'il y aura des discussions en coulisses, car d'autres équipes seront très intéressées par le recruter cet été. »
La bataille pour les quatre premières places s'intensifie alors que les Red Devils visent la Ligue des champions
Manchester United affiche une forme dévastatrice depuis que Carrick a été nommé entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison. L'ancienne milieu de terrain de Manchester United a remporté deux victoires surprises contre Manchester City et Arsenal lors de ses deux premiers matchs à la tête de l'équipe, avant de s'imposer à nouveau contre Fulham et Tottenham Hotspur. Ces succès ont propulsé les Red Devils à la quatrième place de la Premier League avant les matchs de milieu de semaine. Trois points supplémentaires contre West Ham United mardi soir leur permettraient de dépasser Aston Villa à la différence de buts.
Après cela, United ne jouera plus avant le lundi 23 février, date à laquelle il se rendra à Everton, puis enchaînera une série de matchs contre Crystal Palace, Newcastle United et Villa.
Sur le plan des contrats, United a déjà confirmé que le milieu de terrain expérimenté Casemiro quittera le club à la fin de la saison, tandis qu'il est également probable que le défenseur Tyrell Malacia, mis à l'écart, cherchera un nouveau club pendant le mercato estival.
