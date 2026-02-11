Harry Kane remporte un nouveau trophée grâce à un penalty décisif, tandis que le Bayern Munich se qualifie pour les demi-finales de la DFB-Pokal après une victoire difficile contre le RB Leipzig.

Leipzig pensait avoir ouvert le score dans les cinq premières minutes, lorsque Yan Diomande a déboulé sur la droite, a évité trois tacles et a trouvé Christoph Baumgartner, qui a conclu avec brio. Mais après vérification par la VAR, Baumgartner était hors-jeu.

Avant la 20e minute, Harry Kane a eu sa première occasion majeure de marquer, mais son tir à 12 mètres a été repoussé sur la ligne. Kane a ensuite vu son coup de tête au second poteau bloqué par son propre coéquipier Aleksandar Pavlovic, bien que ce fût involontaire, avant que Luis Diaz ne tire au-dessus de la barre transversale.

Baumgartner a failli ouvrir le score pour le Bayern avant la mi-temps, en trouvant David Raum, mais son tir puissant a été bien arrêté par Manuel Neuer.

Avant la mi-temps, Marten Vandervoort a réalisé deux arrêts exceptionnels pour maintenir Leipzig à égalité, mais en deuxième mi-temps, juste après l'heure de jeu, sa jambe pendante a fait tomber Josip Stanisic, et Kane s'est présenté pour enfin marquer depuis 12 mètres.

Et en moins de trois minutes, le Bayern a doublé la mise grâce à une frappe vicieuse de Diaz après une passe brillante de Michael Olise.

Le géant bavarois doit désormais se préparer pour les demi-finales, une étape qu'il n'avait plus atteinte dans cette compétition depuis 2020.