Harry Kane remporte un nouveau trophée grâce à un penalty décisif, tandis que le Bayern Munich se qualifie pour les demi-finales de la DFB-Pokal après une victoire difficile contre le RB Leipzig.
La grande victoire du Bayern en coupe
Leipzig pensait avoir ouvert le score dans les cinq premières minutes, lorsque Yan Diomande a déboulé sur la droite, a évité trois tacles et a trouvé Christoph Baumgartner, qui a conclu avec brio. Mais après vérification par la VAR, Baumgartner était hors-jeu.
Avant la 20e minute, Harry Kane a eu sa première occasion majeure de marquer, mais son tir à 12 mètres a été repoussé sur la ligne. Kane a ensuite vu son coup de tête au second poteau bloqué par son propre coéquipier Aleksandar Pavlovic, bien que ce fût involontaire, avant que Luis Diaz ne tire au-dessus de la barre transversale.
Baumgartner a failli ouvrir le score pour le Bayern avant la mi-temps, en trouvant David Raum, mais son tir puissant a été bien arrêté par Manuel Neuer.
Avant la mi-temps, Marten Vandervoort a réalisé deux arrêts exceptionnels pour maintenir Leipzig à égalité, mais en deuxième mi-temps, juste après l'heure de jeu, sa jambe pendante a fait tomber Josip Stanisic, et Kane s'est présenté pour enfin marquer depuis 12 mètres.
Et en moins de trois minutes, le Bayern a doublé la mise grâce à une frappe vicieuse de Diaz après une passe brillante de Michael Olise.
Le géant bavarois doit désormais se préparer pour les demi-finales, une étape qu'il n'avait plus atteinte dans cette compétition depuis 2020.
Le joueur le plus utile
Kane est implacable. En ce qui concerne les leçons à retenir pour les jeunes attaquants, c'est un exemple absolument classique de la manière de se relever après avoir manqué des occasions. Les meilleurs attaquants pensent simplement qu'ils marqueront la prochaine fois ; il a manqué quatre occasions importantes, mais lorsqu'il a eu la chance de marquer sur penalty, le filet a tremblé. Comme nous le savions tous.
Le grand perdant
Vandervoort jouait très bien, jusqu'à ce qu'il fasse un faux pas, donnant ainsi au Bayern l'élan dont il avait besoin pour remporter le match. Après le but de Kane, le Bayern a marqué son deuxième but en quatre minutes. Tout s'est enchaîné très vite. Ils se qualifient désormais pour les demi-finales, et le gardien de but doit malheureusement assumer toute la responsabilité de cette défaite.
Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐
