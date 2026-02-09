Harry Kane recherché par les clubs de la Ligue professionnelle saoudienne après la révélation d'une nouvelle clause libératoire au Bayern

Une question qui revient sans cesse à l'ancienne star des Spurs est de savoir s'il reviendra en Premier League dans le but de battre le record historique de buts marqués détenu par Alan Shearer. Kane compte 213 buts en Premier League à son actif et a besoin de 48 buts supplémentaires pour dépasser le total de 260 buts de Shearer.

Tottenham aurait inclus une clause de rachat dans le contrat de Kane, et ce dernier a répondu aux rumeurs d'un retour en Angleterre en 2025.

Il a déclaré : « Je ne sais pas (si je reviendrai), je suis très heureux ici à Munich. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Ce sera toujours « nous » (avec les Spurs) parce que j'y ai passé toute ma vie. Je suis fan de cette équipe et je continuerai toujours à la suivre et à voir comment elle se débrouille. Elle fera toujours partie de ma vie, c'est certain, mais pour l'instant, je me plais beaucoup ici.

C'était génial de les voir remporter un trophée cette année. J'ai beaucoup d'amis parmi les joueurs et le staff.

Nous savons combien nous avons attendu et à quel point nous étions proches du but par le passé, donc c'était très important pour tout le monde - les fans, le club et toutes les personnes impliquées - de vivre cette émotion et de franchir cette ligne d'arrivée. C'est toujours important et j'espère qu'ils pourront continuer sur leur lancée et remporter d'autres victoires. »