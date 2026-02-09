Getty Images
Harry Kane recherché par les clubs de la Ligue professionnelle saoudienne après la révélation d'une nouvelle clause libératoire au Bayern
Kane dans le viseur des clubs saoudiens
Kicker rapporte que Kane est devenu la cible d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a un contrat jusqu'en 2027 et une clause libératoire fixée à un maximum de 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling/83 millions de dollars). Cette saison, toutes compétitions confondues, Kane a marqué 45 buts en 40 matchs et réalisé neuf passes décisives. Le Bayern souhaite toutefois qu'il prolonge son séjour à l'Allianz Arena. La clause libératoire de Kane expirerait à la fin du mois de février, et non en janvier comme on le croyait auparavant, mais il doit informer le Bayern de son intention de partir avant que la clause puisse être activée.
Les clubs de Premier League auraient pris contact avec les représentants de Kane, bien qu'ils ne soient pas nommés, tandis que les clubs saoudiens suivent également l'évolution de la situation. Il se sentirait à l'aise à Munich, où il a installé sa famille, mais on ne sait pas s'il serait prêt à déménager au Moyen-Orient.
- Getty Images Sport
Les ambitions de Kane pour l'Angleterre
Kane ne devrait pas prendre de décision concernant son avenir avant la Coupe du monde 2026, l'ancienne star des Spurs affirmant que les Three Lions se rendront en Amérique du Nord avec l'ambition de remporter le titre.
Il a déclaré : « Je pense que nous n'avons jamais été aussi bons. Quand on regarde le onze de départ et les remplaçants, je pense que nous allons aborder le tournoi en tant que favoris. Nous devons l'accepter, c'est le cas depuis plusieurs tournois et cela fait partie intégrante du processus. Nous avons construit quelque chose, nous avons passé une excellente année avec le nouveau sélectionneur et nous attendons maintenant avec impatience 2026. »
Son ancien coéquipier des Three Lions, Conor Coady, a également salué l'attaquant, insistant sur le fait qu'il est un plaisir de le voir en pleine action : « Harry Kane joue chaque minute de chaque match parce qu'il fait le travail. Jouer pour son pays signifie beaucoup pour lui - c'est un plaisir de le voir jouer. Je pense que l'Angleterre a été au top ce soir. L'équipe est en excellente position pour aborder l'année prochaine. Cela a parfois été difficile, mais les remplaçants qui sont entrés en jeu ont été exceptionnels. »
Kane pourrait-il revenir en Premier League ?
Une question qui revient sans cesse à l'ancienne star des Spurs est de savoir s'il reviendra en Premier League dans le but de battre le record historique de buts marqués détenu par Alan Shearer. Kane compte 213 buts en Premier League à son actif et a besoin de 48 buts supplémentaires pour dépasser le total de 260 buts de Shearer.
Tottenham aurait inclus une clause de rachat dans le contrat de Kane, et ce dernier a répondu aux rumeurs d'un retour en Angleterre en 2025.
Il a déclaré : « Je ne sais pas (si je reviendrai), je suis très heureux ici à Munich. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Ce sera toujours « nous » (avec les Spurs) parce que j'y ai passé toute ma vie. Je suis fan de cette équipe et je continuerai toujours à la suivre et à voir comment elle se débrouille. Elle fera toujours partie de ma vie, c'est certain, mais pour l'instant, je me plais beaucoup ici.
C'était génial de les voir remporter un trophée cette année. J'ai beaucoup d'amis parmi les joueurs et le staff.
Nous savons combien nous avons attendu et à quel point nous étions proches du but par le passé, donc c'était très important pour tout le monde - les fans, le club et toutes les personnes impliquées - de vivre cette émotion et de franchir cette ligne d'arrivée. C'est toujours important et j'espère qu'ils pourront continuer sur leur lancée et remporter d'autres victoires. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Le Bayern compte six points d'avance sur le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga et affrontera le RB Leipzig en quart de finale de la DFB-Pokal en milieu de semaine. Il retrouvera ensuite le championnat le jour de la Saint-Valentin avec un match contre le Werder Brême.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité