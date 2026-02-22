Harry Kane réagit à la rumeur de transfert lancée par le candidat à la présidence du FC Barcelone alors que le Bayern Munich prévoit des négociations contractuelles

L'attaquant de 32 ans est lié au champion en titre de la Bundesliga jusqu'à l'été 2027. Il a été suggéré qu'il pourrait être libéré de cet accord lors de la prochaine période de recrutement, le Bayern devant décider s'il doit en tirer profit.

Un transfert en Espagne a été évoqué, Vilajoana déclarant dans le cadre de sa tentative de prendre le contrôle du géant catalan de la Liga : « Nous avons déjà pris contact, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, sous réserve de sa situation contractuelle : il s'agit de Harry Kane.

Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de descendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur. C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait une grande valeur ajoutée au jeu de Barcelone. »