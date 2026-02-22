Getty/GOAL
Harry Kane réagit à la rumeur de transfert lancée par le candidat à la présidence du FC Barcelone alors que le Bayern Munich prévoit des négociations contractuelles
Le candidat à la présidence du FC Barcelone veut Kane au Camp Nou
L'attaquant de 32 ans est lié au champion en titre de la Bundesliga jusqu'à l'été 2027. Il a été suggéré qu'il pourrait être libéré de cet accord lors de la prochaine période de recrutement, le Bayern devant décider s'il doit en tirer profit.
Un transfert en Espagne a été évoqué, Vilajoana déclarant dans le cadre de sa tentative de prendre le contrôle du géant catalan de la Liga : « Nous avons déjà pris contact, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, sous réserve de sa situation contractuelle : il s'agit de Harry Kane.
Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de descendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur. C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait une grande valeur ajoutée au jeu de Barcelone. »
Kane réagit aux rumeurs de transfert à Barcelone
Kane affirme ne pas être au courant de discussions avec le Blaugrana. Il est ravi d'apprendre que ses compétences sont si appréciées par un autre grand club européen, mais insiste sur le fait qu'aucun projet de transfert n'a été élaboré.
Interrogé sur ses liens avec le Barça, il a déclaré : « Je n'en ai pas entendu parler. Mon père et mon frère s'occupent de tout, mais ils ne m'ont rien dit. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et mon temps au Bayern. Je prends cela comme un compliment. »
Le Bayern prévoit des négociations pour prolonger le contrat
Il a été révélé à un moment donné que le contrat de Kane comportait des clauses libératrices d'un montant de 57 millions de livres sterling (77 millions de dollars). Uli Hoeness, membre du conseil de surveillance du Bayern, a depuis déclaré au journal Bild: « Je tiens à être clair. Harry est une chance pour nous. Comme sa clause libératoire pour l'été 2026 a désormais expiré et que son contrat court jusqu'à l'été 2027, nous ne subissons actuellement aucune pression. »
Des personnalités de Munich ont révélé que des négociations contractuelles étaient prévues avec Kane. Le directeur sportif Christoph Freund a déclaré : « Il lui reste encore un an et demi de contrat. Il se sent extrêmement à l'aise ici. Nous ne nous en faisons pas pour cela. Il devrait continuer comme il est et continuer à se sentir aussi à l'aise avec sa famille à Munich. Il pourra alors rester à Munich pendant longtemps. »
La légende du Bayern Lothar Matthaus pense qu'un accord sera conclu. Il a déclaré à Sky Sports Deutschland: « Je ne pense pas qu'il quittera le Bayern. L'argent n'est pas sa priorité absolue ; c'est le fait de se sentir à l'aise – avec les entraîneurs, ses coéquipiers et sa famille.
Il s'est bien intégré avec ses enfants. Amener sa famille avec lui est une décision importante. J'ai le sentiment que l'argent n'est pas ce qui compte pour lui. En Arabie saoudite, il gagnerait probablement trois ou quatre fois plus. Je suis convaincu que Harry Kane prolongera son contrat avec le FC Bayern. »
Kane à la poursuite du record de buts de Lewandowski en Bundesliga
Danny Murphy, ancien coéquipier de Kane à Tottenham et en équipe d'Angleterre, a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si un départ du Bayern devait être envisagé : « Ce qui est toujours difficile quand on vieillit, c'est de trop anticiper, car nous avons tous déjà vécu cette situation où le corps ne fonctionne plus de la même manière. Si j'étais proche de Kane et que j'avais une quelconque influence sur lui, je ne l'encouragerais pas à partir, car pour l'instant, cette équipe de Munich semble avoir de réelles chances en Ligue des champions. Il joue mieux que jamais. Pourquoi vouloir bouleverser cela ? »
Kane a inscrit un doublé lors de son dernier match avec le Bayern, une victoire 3-2 contre l'Eintracht Francfort, et compte désormais 28 buts en Bundesliga pour la saison 2025-26. Il est en passe de battre le record de Robert Lewandowski, qui est de 41 buts en une seule saison, et il lui reste 11 matchs à disputer cette saison.
