Harry Kane inscrit un doublé brillant alors que le Bayern Munich résiste au retour de l'Eintracht Francfort, mais Vincent Kompany doit composer avec la blessure d'Alphonso Davies
Kane brille à nouveau, le Bayern élimine Francfort
Kompany a aligné un onze de départ solide pour le match de samedi et a vu son équipe prendre un excellent départ. Après seulement 16 minutes de jeu, Aleksandar Pavlovic a ouvert le score d'une volée depuis l'entrée de la surface. Quatre minutes plus tard, le Bayern a doublé son avance grâce à Kane. Sur un corner du Bayern, Josip Stanisic a dévié le ballon vers le capitaine anglais qui a marqué de la tête à bout portant.
La deuxième mi-temps a été difficile pour le Bayern, Davies ayant dû quitter le terrain sur blessure après un tacle tardif et être remplacé par Hiroko Ito. L'international canadien a quitté le terrain le visage caché dans son maillot, sa déception était visible, et le Bayern espère qu'il ne sera pas contraint de rester sur la touche pendant une longue période.
De retour sur le terrain, les hôtes semblaient avoir scellé le sort du match à la 68e minute lorsque Kane a de nouveau frappé. Cette fois-ci, le capitaine anglais a battu le gardien de Francfort Jonas Urbig d'une superbe frappe à ras de terre de son pied faible. Cela porte à 28 le nombre de buts marqués cette saison en Bundesliga par l'attaquant du Bayern.
Mais l'Eintracht Francfort n'a pas abandonné tout espoir et a rendu la fin du match nerveuse grâce à une poussée tardive. Jonathan Burkadt a réduit l'écart sur penalty à la 81e minute, avant qu'Arnaud Kalimuendo ne profite d'une défense défaillante pour intercepter une passe maladroite de Joshua Kimmich à Kim Min-jae et marquer à bout portant.
Sept minutes de temps additionnel ont alors été signalées, mais le Bayern a réussi à tenir bon pour remporter sa troisième victoire consécutive en Bundesliga avant d'affronter Dortmund lors de la prochaine journée.
Le joueur le plus utile
Le Bayern a rendu hommage à Kane avant le match après qu'il ait atteint le cap des 500 buts lors du dernier match contre le Werder Brême. Le capitaine anglais n'a pas tardé à ajouter à son total avec un nouveau doublé contre l'Eintracht Francfort. Son premier but était un simple coup de tête et le second un tir enroulé de 20 mètres qui s'est envolé dans le coin inférieur du but. Kane en est désormais à 28 buts cette saison en Bundesliga et se rapproche encore un peu plus du célèbre record de Robert Lewandowski.
Le grand perdant
Davies a dû être remplacé au début de la deuxième mi-temps après avoir reçu un tacle violent de Jean-Matteo Bahoya. Le milieu de terrain de Francfort a reçu à juste titre un carton jaune pour son tacle qui a contraint Davies à quitter le terrain. La frustration de Davies était évidente pour tous alors qu'il quittait le terrain, le visage caché par son maillot, et se dirigeait directement vers le tunnel. Les joueurs du Bayern ont tenté de consoler l'international canadien alors qu'il quittait le terrain, et on espère que sa blessure n'est pas grave et ne l'empêchera pas de jouer pendant une longue période.
Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐
