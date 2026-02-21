Kompany a aligné un onze de départ solide pour le match de samedi et a vu son équipe prendre un excellent départ. Après seulement 16 minutes de jeu, Aleksandar Pavlovic a ouvert le score d'une volée depuis l'entrée de la surface. Quatre minutes plus tard, le Bayern a doublé son avance grâce à Kane. Sur un corner du Bayern, Josip Stanisic a dévié le ballon vers le capitaine anglais qui a marqué de la tête à bout portant.

La deuxième mi-temps a été difficile pour le Bayern, Davies ayant dû quitter le terrain sur blessure après un tacle tardif et être remplacé par Hiroko Ito. L'international canadien a quitté le terrain le visage caché dans son maillot, sa déception était visible, et le Bayern espère qu'il ne sera pas contraint de rester sur la touche pendant une longue période.

De retour sur le terrain, les hôtes semblaient avoir scellé le sort du match à la 68e minute lorsque Kane a de nouveau frappé. Cette fois-ci, le capitaine anglais a battu le gardien de Francfort Jonas Urbig d'une superbe frappe à ras de terre de son pied faible. Cela porte à 28 le nombre de buts marqués cette saison en Bundesliga par l'attaquant du Bayern.

Mais l'Eintracht Francfort n'a pas abandonné tout espoir et a rendu la fin du match nerveuse grâce à une poussée tardive. Jonathan Burkadt a réduit l'écart sur penalty à la 81e minute, avant qu'Arnaud Kalimuendo ne profite d'une défense défaillante pour intercepter une passe maladroite de Joshua Kimmich à Kim Min-jae et marquer à bout portant.

Sept minutes de temps additionnel ont alors été signalées, mais le Bayern a réussi à tenir bon pour remporter sa troisième victoire consécutive en Bundesliga avant d'affronter Dortmund lors de la prochaine journée.