Harry Kane et Declan Rice écartés alors qu'une légende anglaise dévoile le « premier nom sur la feuille de match » pour la Coupe du monde cet été

Pearce a affirmé avec audace que le joueur le plus important de l'Angleterre est Marc Guehi, recruté par City en janvier. L'ancien défenseur de Crystal Palace compte 26 sélections avec son pays et a déjà joué sous les ordres de Thomas Tuchel, même s'il a manqué les victoires contre la Serbie et l'Albanie en raison d'une blessure à la cheville.

Aujourd'hui, Pearce salue ses capacités à l'approche du tournoi qui se déroulera à la fin de la saison, déclarant à Betway : « La capacité à lire le jeu est vraiment très importante. Vous pourriez dire que tous les joueurs en sont capables. Mais la façon dont Manchester City joue, avec ses joueurs dispersés et ses attaquants en avant, peut parfois le rendre vulnérable aux contre-attaques. Mark Guehi a la capacité de gérer les situations de un contre un.

« Lors du match contre Newcastle dimanche, il y a probablement eu deux ou trois occasions où City a été contré par la vitesse d'Anthony Gordon et d'Anthony Elanga, mais il a su gérer ces situations, ce qui est essentiel. À la mi-temps, ils ont également fait entrer Abdukodir Khusanov pour sa vitesse supplémentaire afin de faire face à cela. Je ne dirais pas que Guehi est un sprinter, mais il lit extrêmement bien le jeu et se donne un avantage supplémentaire.

Donc, du point de vue de Guehi, il est pour moi le premier nom sur la feuille de match de l'équipe d'Angleterre cet été et un atout incroyable pour Manchester City. S'il y a quelque chose qui peut faire pencher la balance en leur faveur pour le titre de champion cette année, c'est peut-être lui. »