Harry Kane et Declan Rice écartés alors qu'une légende anglaise dévoile le « premier nom sur la feuille de match » pour la Coupe du monde cet été
Pearce désigne le joueur le plus important de l'équipe d'Angleterre
Pearce a affirmé avec audace que le joueur le plus important de l'Angleterre est Marc Guehi, recruté par City en janvier. L'ancien défenseur de Crystal Palace compte 26 sélections avec son pays et a déjà joué sous les ordres de Thomas Tuchel, même s'il a manqué les victoires contre la Serbie et l'Albanie en raison d'une blessure à la cheville.
Aujourd'hui, Pearce salue ses capacités à l'approche du tournoi qui se déroulera à la fin de la saison, déclarant à Betway : « La capacité à lire le jeu est vraiment très importante. Vous pourriez dire que tous les joueurs en sont capables. Mais la façon dont Manchester City joue, avec ses joueurs dispersés et ses attaquants en avant, peut parfois le rendre vulnérable aux contre-attaques. Mark Guehi a la capacité de gérer les situations de un contre un.
« Lors du match contre Newcastle dimanche, il y a probablement eu deux ou trois occasions où City a été contré par la vitesse d'Anthony Gordon et d'Anthony Elanga, mais il a su gérer ces situations, ce qui est essentiel. À la mi-temps, ils ont également fait entrer Abdukodir Khusanov pour sa vitesse supplémentaire afin de faire face à cela. Je ne dirais pas que Guehi est un sprinter, mais il lit extrêmement bien le jeu et se donne un avantage supplémentaire.
Donc, du point de vue de Guehi, il est pour moi le premier nom sur la feuille de match de l'équipe d'Angleterre cet été et un atout incroyable pour Manchester City. S'il y a quelque chose qui peut faire pencher la balance en leur faveur pour le titre de champion cette année, c'est peut-être lui. »
Guehi peut-il inspirer la gloire ?
Guehi devrait jouer un rôle clé dans la course au titre de City, qui compte cinq points de retard sur Arsenal avec un match en moins en tête du classement de la Premier League, après avoir rejoint Antoine Semenyo en janvier.
Pearce a ajouté : « Je dois dire qu'en été, on m'a demandé qui, selon moi, remporterait le championnat et j'ai répondu Liverpool. Je pensais qu'ils étaient presque imbattables, mais ils ont très mal commencé la saison et, à partir d'octobre environ, j'ai pensé qu'Arsenal remporterait le championnat. Je n'ai pas changé d'avis à ce sujet.
City a semblé un peu fragile en défense et a concédé trop d'occasions sur son but pendant la période où j'ai suivi la Premier League. Cela m'a laissé un doute. Mais avec l'arrivée de Guehi en défense et celle de Semenyo, cela a vraiment rééquilibré les choses à bien des égards. Je continue toutefois de penser qu'Arsenal dispose d'un très bon effectif, très solide.
Je pense que la seule chose qu'ils n'ont pas bien faite cette année, c'est les 45 minutes de la deuxième mi-temps contre Wolverhampton. Je trouve qu'ils ont vraiment été mauvais à ce moment-là. À part ça, ils ont remporté huit matchs sur huit en Ligue des champions, ils sont en finale de la Carabao Cup, ils ont obtenu un tirage au sort correct en FA Cup et ils sont en tête du championnat.
Il est très difficile de les critiquer et je sais que les médias essaient de mettre la pression sur Arsenal. Avec la pression exercée par Manchester City, la course au titre est passionnante à suivre pour nous tous, mais je continue de croire en Arsenal. Tant qu'ils resteront suffisamment solides dans les vestiaires, je pense qu'ils remporteront le championnat. »
Les éloges de Tuchel
Le sélectionneur anglais Tuchel a salué l'impact de Guehi au sein de son équipe.
Il a déclaré : « C'est un exemple parfait de l'attitude des garçons dans ce camp, exactement comme ça. Ils ont mis leurs intérêts personnels de côté. Il a été le meilleur coéquipier possible et a réalisé une performance fantastique. Il est très fort pour Crystal Palace et l'a prouvé aujourd'hui sur le terrain. »
Et ensuite ?
L'Angleterre doit disputer des matchs amicaux de préparation avant la Coupe du monde ; elle affrontera d'abord l'Uruguay et le Japon en mars, avant de se rendre en Floride pour affronter le Costa Rica le 10 juin. Lors du tournoi, elle affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.
