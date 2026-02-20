Harry Kane à Barcelone ?! Le candidat à la présidence dévoile son projet de recruter la star du Bayern Munich s'il remporte les prochaines élections, affirmant avoir déjà pris contact avec l'entourage du capitaine de l'équipe d'Angleterre

Selon ESPN, Vilajoana a dévoilé son ambitieux projet de recruter Kane, qui évolue actuellement au Bayern, s'il remporte les prochaines élections présidentielles, prévues le mois prochain. Il est l'un des quatre candidats confirmés, et sa campagne spectaculaire est axée sur son idée de faire venir Kane en Catalogne.

Il a déclaré : « Ce qui nous manque, c'est un attaquant. Un avant-centre capable de relier le jeu, mais qui soit également redoutable dans la surface. Je pense qu'il nous faut également un bon défenseur central. Je ne dis pas que ceux que nous avons ne sont pas bons, mais il nous faut un défenseur central capable de compenser la jeunesse et l'inexpérience.

Je pense qu'avec ces deux recrues, avec les jeunes qui montent et avec ce que nous avons déjà dans l'équipe, nous n'aurions pas besoin de faire autant de changements. »

Invité à identifier une cible spécifique pour le poste d'avant-centre, il a ajouté : « Il y en a une. En fait, nous avons déjà pris contact avec lui, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, sous réserve de sa situation contractuelle : il s'agit de Harry Kane.

Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de descendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur.

C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »