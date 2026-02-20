Getty Images Sport
Harry Kane à Barcelone ?! Le candidat à la présidence dévoile son projet de recruter la star du Bayern Munich s'il remporte les prochaines élections, affirmant avoir déjà pris contact avec l'entourage du capitaine de l'équipe d'Angleterre
Le candidat de Barcelone prévoit une offre pour Kane
Selon ESPN, Vilajoana a dévoilé son ambitieux projet de recruter Kane, qui évolue actuellement au Bayern, s'il remporte les prochaines élections présidentielles, prévues le mois prochain. Il est l'un des quatre candidats confirmés, et sa campagne spectaculaire est axée sur son idée de faire venir Kane en Catalogne.
Il a déclaré : « Ce qui nous manque, c'est un attaquant. Un avant-centre capable de relier le jeu, mais qui soit également redoutable dans la surface. Je pense qu'il nous faut également un bon défenseur central. Je ne dis pas que ceux que nous avons ne sont pas bons, mais il nous faut un défenseur central capable de compenser la jeunesse et l'inexpérience.
Je pense qu'avec ces deux recrues, avec les jeunes qui montent et avec ce que nous avons déjà dans l'équipe, nous n'aurions pas besoin de faire autant de changements. »
Invité à identifier une cible spécifique pour le poste d'avant-centre, il a ajouté : « Il y en a une. En fait, nous avons déjà pris contact avec lui, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, sous réserve de sa situation contractuelle : il s'agit de Harry Kane.
Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de descendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur.
C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »
Clause contractuelle de Kane
Selon le rapport, Kane dispose d'une clause libératoire dans son contrat actuel avec le Bayern, d'un montant d'environ 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/70 millions de dollars). Son contrat doit expirer en 2027, mais des négociations seraient en cours pour le prolonger.
La légende du Bayern, Lothar Matthaus, insiste sur le fait qu'il restera : « Je ne pense pas qu'il quittera le Bayern. L'argent n'est pas sa priorité absolue ; ce qui compte pour lui, c'est de se sentir à l'aise avec les entraîneurs, ses coéquipiers et sa famille.
Il s'est bien intégré avec ses enfants. Amener sa famille avec lui est une étape importante. J'ai le sentiment que l'argent n'est pas ce qui compte pour lui. En Arabie saoudite, il gagnerait probablement trois ou quatre fois plus. Je suis convaincu qu'Harry Kane prolongera son contrat avec le FC Bayern. »
Mais Vilajoana pense qu'il peut être persuadé de partir, ajoutant : « Je sais aussi qu'il aime Barcelone. En fait, rares sont les joueurs qui n'aiment pas Barcelone. Il suffit donc d'en discuter, évidemment. »
Prendrait-il la place de Rashford ?
On ne sait pas si l'arrivée proposée de Kane aurait un effet domino sur Marcus Rashford, qui est actuellement prêté au club. Le Barça détient une option pour le signer définitivement cet été.
Vilajoana a ajouté : « Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut toujours regarder d'abord en interne, comme je l'ai toujours dit, puis regarder à l'extérieur en fonction des caractéristiques des joueurs dont vous disposez », a déclaré Vilajoana à propos de la possibilité de payer la clause de Rashford.
« Je voudrais citer l'exemple de Jan Virgili, qui joue actuellement pour Majorque. C'est un excellent ailier. Je considérerais peut-être [le recours à la clause pour le resigner] comme une option, par exemple, plutôt que de payer la clause de Rashford.
Cela dit, ce n'est pas seulement le président qui arrive et prend la décision. Le président arrive, met les choses sur la table, des alternatives sont envisagées, elles sont discutées et une décision est prise.
Ce qui est clair pour moi, c'est que si [la signature de Rashford] est considérée comme la meilleure décision d'un point de vue sportif, l'argent sera là pour la concrétiser. »
Et ensuite ?
Barcelone tente actuellement de remporter la Liga, mais le club a pris du retard sur le Real Madrid dans la course au titre, après avoir perdu 2-1 contre Gérone en milieu de semaine, ce qui le place à deux points derrière les Merengues en tête du classement.
