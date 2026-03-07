Goal.com
En direct
Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Hansi Flick explique pourquoi il a laissé Robert Lewandowski, Raphinha et Pedri sur le banc pour le match contre Barcelone, tandis que Lamine Yamal et Marcus Rashford ont été titularisés

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a surpris tout le monde avant le match crucial de samedi contre l'Athletic Club en décidant de laisser plusieurs de ses stars sur le banc. Alors que la course au titre s'intensifie et que le calendrier s'alourdit, le tacticien allemand a décidé de laisser Robert Lewandowski, Raphinha et Pedri au repos pour le difficile déplacement à San Mames, préférant confier à Lamine Yamal et Marcus Rashford la responsabilité de marquer des buts.

  • Équilibrer la charge de travail dans un emploi du temps exténuant

    Ce choix stratégique reflète l'énorme effort physique fourni par l'équipe après une semaine éprouvante, marquée notamment par un match très intense contre l'Atlético Madrid. Malgré sa victoire 3-0 mardi lors du match retour de la demi-finale de la Copa del Rey, Barcelone a subi une défaite serrée 4-3 au score cumulé et a été éliminé de la compétition. De plus, avec un match européen crucial contre Newcastle United à l'horizon, Flick donne clairement la priorité à la condition physique à long terme de ses joueurs clés en gérant leur charge de travail pendant cette période exigeante de la saison.

    • Publicité
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Gérer la charge de travail des Blaugrana

    S'exprimant juste avant le match à Bilbao, Flick a justifié sa décision de faire tourner autant son effectif. Il a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre les exigences immédiates du championnat national et le bien-être physique de ses joueurs clés. Le manager a insisté sur le fait que la gestion de l'effectif est une stratégie à long terme, déclarant : « Il faut gérer le temps de jeu et tenir compte du passé, mais aussi de l'avenir. Il faut donner leur chance à tout le monde. »

  • La foi dans la salle des machines

    Avec Pedri au repos, Flick a fait preuve d'une immense confiance envers Marc Casado et Marc Bernal. Le manager a expliqué les raisons spécifiques de leur sélection dans le onze de départ, en précisant : « Marc Bernal revient après une longue blessure. Casado est très positif, c'est un joueur très intelligent, et c'est formidable de l'avoir avec nous. »

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Refonte défensive et objectifs de titre

    Flick a également dû faire face à une crise défensive suite aux blessures de Jules Kounde et Alejandro Balde, obligeant Joao Cancelo à jouer à gauche et Eric Garcia à droite. À propos de cette composition expérimentale, Flick a déclaré : « Nous verrons Eric à droite et Cancelo à gauche. » Malgré ces changements, son objectif reste le même : « Nous voulons gagner et maintenir le niveau que l'équipe a montré l'autre jour. » 

    L'entraîneur allemand a également clairement indiqué que l'objectif immédiat restait de remporter la victoire afin de rétablir l'avance de quatre points sur le Real Madrid après la victoire du club de la capitale contre le Celta Vigo vendredi.

Ligue des Champions
Newcastle crest
Newcastle
NEW
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
0