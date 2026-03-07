Getty Images Sport
Traduit par
Hansi Flick explique pourquoi il a laissé Robert Lewandowski, Raphinha et Pedri sur le banc pour le match contre Barcelone, tandis que Lamine Yamal et Marcus Rashford ont été titularisés
Équilibrer la charge de travail dans un emploi du temps exténuant
Ce choix stratégique reflète l'énorme effort physique fourni par l'équipe après une semaine éprouvante, marquée notamment par un match très intense contre l'Atlético Madrid. Malgré sa victoire 3-0 mardi lors du match retour de la demi-finale de la Copa del Rey, Barcelone a subi une défaite serrée 4-3 au score cumulé et a été éliminé de la compétition. De plus, avec un match européen crucial contre Newcastle United à l'horizon, Flick donne clairement la priorité à la condition physique à long terme de ses joueurs clés en gérant leur charge de travail pendant cette période exigeante de la saison.
- Getty Images Sport
Gérer la charge de travail des Blaugrana
S'exprimant juste avant le match à Bilbao, Flick a justifié sa décision de faire tourner autant son effectif. Il a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre les exigences immédiates du championnat national et le bien-être physique de ses joueurs clés. Le manager a insisté sur le fait que la gestion de l'effectif est une stratégie à long terme, déclarant : « Il faut gérer le temps de jeu et tenir compte du passé, mais aussi de l'avenir. Il faut donner leur chance à tout le monde. »
La foi dans la salle des machines
Avec Pedri au repos, Flick a fait preuve d'une immense confiance envers Marc Casado et Marc Bernal. Le manager a expliqué les raisons spécifiques de leur sélection dans le onze de départ, en précisant : « Marc Bernal revient après une longue blessure. Casado est très positif, c'est un joueur très intelligent, et c'est formidable de l'avoir avec nous. »
- AFP
Refonte défensive et objectifs de titre
Flick a également dû faire face à une crise défensive suite aux blessures de Jules Kounde et Alejandro Balde, obligeant Joao Cancelo à jouer à gauche et Eric Garcia à droite. À propos de cette composition expérimentale, Flick a déclaré : « Nous verrons Eric à droite et Cancelo à gauche. » Malgré ces changements, son objectif reste le même : « Nous voulons gagner et maintenir le niveau que l'équipe a montré l'autre jour. »
L'entraîneur allemand a également clairement indiqué que l'objectif immédiat restait de remporter la victoire afin de rétablir l'avance de quatre points sur le Real Madrid après la victoire du club de la capitale contre le Celta Vigo vendredi.
Publicité