Hansi Flick explique pourquoi il a laissé Robert Lewandowski, Raphinha et Pedri sur le banc pour le match contre Barcelone, tandis que Lamine Yamal et Marcus Rashford ont été titularisés

Flick a également dû faire face à une crise défensive suite aux blessures de Jules Kounde et Alejandro Balde, obligeant Joao Cancelo à jouer à gauche et Eric Garcia à droite. À propos de cette composition expérimentale, Flick a déclaré : « Nous verrons Eric à droite et Cancelo à gauche. » Malgré ces changements, son objectif reste le même : « Nous voulons gagner et maintenir le niveau que l'équipe a montré l'autre jour. »

L'entraîneur allemand a également clairement indiqué que l'objectif immédiat restait de remporter la victoire afin de rétablir l'avance de quatre points sur le Real Madrid après la victoire du club de la capitale contre le Celta Vigo vendredi.