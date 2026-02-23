Getty
Hansi Flick envoie un message clair à Lamine Yamal après la réaction de colère du jeune prodige du FC Barcelone suite à son remplacement lors de la victoire contre Levante
Yamal veut jouer chaque minute de chaque match.
Yamal continue de renforcer sa réputation comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. On s'attend à ce qu'il remporte plusieurs Ballons d'Or. Cependant, certaines questions ont été soulevées quant à son attitude et à la nécessité d'éviter de se laisser emporter par son propre engouement.
Flick ne s'inquiète pas à ce sujet, les responsables du Camp Nou considérant comme positif le fait que leur numéro 10, au tempérament imprévisible, veuille jouer chaque minute de chaque match. Ils ont pu accorder un bref repos à Yamal après avoir pris trois buts d'avance contre Levante.
Flick réagit à la colère de Yamal après son remplacement
Yamal a fourni l'assist à Fermin Lopez qui a inscrit le troisième but du Barça à la 81e minute, accomplissant ainsi sa mission du jour. Le jeune joueur était visiblement frustré de devoir s'asseoir sur le banc avant le coup de sifflet final.
Flick s'est empressé de minimiser l'incident après le match, déclarant aux journalistes qui l'interrogeaient sur le comportement de Yamal : « Quelle réaction ? Était-il en colère ? C'est normal. Pour moi, le plus important, c'est que nous ayons gagné et que nous ayons également des joueurs qui méritent de jouer, comme [Roony] Bardghji.
J'ai aimé son attitude quand il est entré en jeu. C'est tout. Vous faites toute une histoire de tout ce que fait Lamine. S'il est contrarié d'avoir été remplacé, c'est tout à fait humain. »
La star adolescente Bernal attire à nouveau l'attention à Barcelone
La victoire du Barça lui a permis de reprendre la tête du classement de la Liga, avec un point d'avance sur son rival du Clasico, le Real Madrid. Un but précoce de Marc Bernal a mis le Barça sur la bonne voie contre Levante et a contribué à calmer les esprits.
Flick a ajouté : « Marquer tôt était très important ; nous avons vu la confiance que nous avions dès le début. Au fur et à mesure que le match avançait, nous nous sommes améliorés et nous méritions de gagner. »
Il a ensuite évoqué l'importance de Bernal dans la victoire, le jeune joueur de 18 ans issu du centre de formation ayant été titularisé au milieu de terrain : « Lorsque vous jouez avec un bloc aussi bas, vous avez besoin de l'aide des milieux de terrain, qui montent depuis la deuxième ligne. Marc est un excellent joueur pour l'avenir. J'espère qu'il aura un bel avenir s'il reste en bonne santé. »
Flick a ajouté à propos de la performance globale de Bernal, le jeune joueur continuant à s'épanouir dans son rôle de star senior en Catalogne : « Il a fait un excellent travail, il nous a donné une structure avec le ballon, il sait où il doit être à tout moment, contrôlant le ballon. J'aime le regarder jouer. »
La star néerlandaise Frenkie de Jong a inscrit le deuxième but de Barcelone, après avoir été servi par le polyvalent international portugais Joao Cancelo. Le défenseur latéral de 31 ans en est à sa deuxième saison avec les Blaugrana et fait forte impression en influençant le jeu aux deux extrémités du terrain.
Flick a fait l'éloge de l'ancien défenseur de Manchester City et d'Al-Hilal : « Il a été fantastique, il a créé des occasions et c'est ce que je veux voir. Il a montré ses points forts. Il peut nous aider beaucoup. »
Course au titre : Barcelone reprend la tête de la Liga après la défaite du Real Madrid
Barcelone a encore 13 matchs de Liga à disputer cette saison, alors qu'il cherche à défendre avec succès son titre national, et Flick est heureux d'être de retour en tête de cette course. L'Allemand a déclaré à propos de la reconquête de la première place : « C'est important et positif. Nous en avons eu l'occasion après le résultat de samedi et nous en avons profité. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Aujourd'hui, nous avons apporté la réponse qu'il fallait. »
Le Real Madrid a été battu de manière surprenante 2-1 à Osasuna lors de son dernier match, laissant la porte ouverte au Barça. L'équipe de Flick sera de retour sur le terrain samedi pour accueillir Villarreal, avant d'affronter l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Copa del Rey, où elle est actuellement menée 4-0 au score cumulé.
