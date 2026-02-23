Hansi Flick envoie un message clair à Lamine Yamal après la réaction de colère du jeune prodige du FC Barcelone suite à son remplacement lors de la victoire contre Levante

La victoire du Barça lui a permis de reprendre la tête du classement de la Liga, avec un point d'avance sur son rival du Clasico, le Real Madrid. Un but précoce de Marc Bernal a mis le Barça sur la bonne voie contre Levante et a contribué à calmer les esprits.

Flick a ajouté : « Marquer tôt était très important ; nous avons vu la confiance que nous avions dès le début. Au fur et à mesure que le match avançait, nous nous sommes améliorés et nous méritions de gagner. »

Il a ensuite évoqué l'importance de Bernal dans la victoire, le jeune joueur de 18 ans issu du centre de formation ayant été titularisé au milieu de terrain : « Lorsque vous jouez avec un bloc aussi bas, vous avez besoin de l'aide des milieux de terrain, qui montent depuis la deuxième ligne. Marc est un excellent joueur pour l'avenir. J'espère qu'il aura un bel avenir s'il reste en bonne santé. »

Flick a ajouté à propos de la performance globale de Bernal, le jeune joueur continuant à s'épanouir dans son rôle de star senior en Catalogne : « Il a fait un excellent travail, il nous a donné une structure avec le ballon, il sait où il doit être à tout moment, contrôlant le ballon. J'aime le regarder jouer. »

La star néerlandaise Frenkie de Jong a inscrit le deuxième but de Barcelone, après avoir été servi par le polyvalent international portugais Joao Cancelo. Le défenseur latéral de 31 ans en est à sa deuxième saison avec les Blaugrana et fait forte impression en influençant le jeu aux deux extrémités du terrain.

Flick a fait l'éloge de l'ancien défenseur de Manchester City et d'Al-Hilal : « Il a été fantastique, il a créé des occasions et c'est ce que je veux voir. Il a montré ses points forts. Il peut nous aider beaucoup. »