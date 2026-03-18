Hansi Flick dévoile les consignes données à la mi-temps qui ont permis à Barcelone de démolir Newcastle

Devant les médias, Flick a dévoilé les ajustements tactiques précis exigés dans les vestiaires qui ont transformé la performance de l'équipe. L'entraîneur a expliqué son intervention décisive : « Nous avons joué de manière trop directe en première mi-temps. Ils sont bons en contre-attaque et nous n'étions pas à la hauteur. Nous avons réussi à mieux contrôler le match en deuxième mi-temps.

La première mi-temps a été très difficile. Nous savions qu’ils allaient nous presser. Nous avons marqué deux buts, mais nous avons connu beaucoup de hauts et de bas. Nous avons porté le score à 3-2, et à la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que nous allions constamment aller de l’avant. Je leur ai dit que nous devions les presser, puis contrôler le ballon et les prendre à revers dès que possible. Et cela a bien fonctionné. »