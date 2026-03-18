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Hansi Flick dévoile les consignes données à la mi-temps qui ont permis à Barcelone de démolir Newcastle
Une première mi-temps chaotique avant la domination catalane
Le match a démarré sur les chapeaux de roue. Raphinha a ouvert le score à la sixième minute, mais Anthony Elanga a égalisé à la 15e. Marc Bernal a rapidement redonné l'avantage aux géants catalans, avant qu'Elanga ne frappe à nouveau pour porter le score à 2-2. Juste avant la pause, un penalty de Lamine Yamal a donné l'avantage 3-2 aux locaux. Alors que le score cumulé était assez serré et que peu de choses séparaient les deux équipes à la mi-temps, la seconde mi-temps a été marquée par une domination totale du Barça. Fermin Lopez a trouvé le chemin des filets à la 51e minute, suivi d'un doublé rapide de Robert Lewandowski aux 56e et 61e minutes. Raphinha a ensuite inscrit son deuxième but à la 72e minute, scellant une spectaculaire victoire 7-2 et un triomphe 8-3 au score cumulé.
Le secret de cette remontée spectaculaire en deuxième mi-temps
Devant les médias, Flick a dévoilé les ajustements tactiques précis exigés dans les vestiaires qui ont transformé la performance de l'équipe. L'entraîneur a expliqué son intervention décisive : « Nous avons joué de manière trop directe en première mi-temps. Ils sont bons en contre-attaque et nous n'étions pas à la hauteur. Nous avons réussi à mieux contrôler le match en deuxième mi-temps.
La première mi-temps a été très difficile. Nous savions qu’ils allaient nous presser. Nous avons marqué deux buts, mais nous avons connu beaucoup de hauts et de bas. Nous avons porté le score à 3-2, et à la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que nous allions constamment aller de l’avant. Je leur ai dit que nous devions les presser, puis contrôler le ballon et les prendre à revers dès que possible. Et cela a bien fonctionné. »
Éloges à Lewandowski et la fierté de La Masia
Le sélectionneur allemand a également souligné l'importance de son attaquant chevronné, Lewandowski, qui a battu le record de Lionel Messi en marquant contre son 41e adversaire différent en Ligue des champions.
« La situation n'a pas été facile, car lui et Ferran Torres sont jugés à l'aune de leurs buts », a fait remarquer Flick. « Je suis heureux qu'il ait de nouveau marqué. Je suis content qu'il ait marqué en Ligue des champions. Nous avons beaucoup de joueurs très importants pour nous. Il a de l'expérience et c'est un excellent buteur. »
Zoom sur la Liga et l'Atlético de Madrid
Barcelone se concentre désormais à nouveau sur la Liga, où le club occupe confortablement la première place. Il recevra le Rayo Vallecano ce week-end avant d'affronter l'Atlético de Madrid le 4 avril. L'équipe de Diego Simeone sera également son prochain adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions, le match aller se déroulant quelques jours seulement après leur rencontre en championnat.
« Le prochain tour sera très difficile », a averti Flick. « Nous devons avancer pas à pas, match après match. C'est ce que nous avons fait la saison dernière et ce que nous allons essayer de faire cette saison. »
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