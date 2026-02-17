Getty Images
Hansi Flick dénonce les nombreuses « erreurs » commises par Barcelone lors de sa défaite à Gérone, refusant d'utiliser les erreurs arbitrales comme « excuse »
Le désespoir du Derby à Montilivi
Barcelone a trébuché lors du derby catalan, abandonnant son avance pour s'incliner 2-1 à l'Estadi Montilivi dans un match riche en rebondissements et en occasions manquées. Les visiteurs ont ouvert le score peu avant l'heure de jeu lorsque le défenseur Cubarsi a repris de la tête un centre de Kounde pour envoyer le ballon dans la lucarne. Mais la joie a été de courte durée, car Gérone a réagi presque immédiatement, Thomas Lemar égalisant d'une frappe à bout portant et enflammant le public local.
Le match s'est décidé à la 86e minute dans la controverse, lorsque le remplaçant Beltran a inscrit le but de la victoire. Les joueurs de Barcelone étaient furieux, affirmant que Koundé avait été victime d'une faute de Claudio Echeverri dans la phase menant au but, mais l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre et une vérification VAR a confirmé la validité du but. Pour ajouter au chaos, Gérone a terminé le match à 10 après que Joel Roca ait reçu un carton rouge direct dans le temps additionnel pour un tacle violent sur Lamine Yamal.
Ce fut une soirée frustrante pour les Blaugrana, marquée par un jeu offensif apathique et des erreurs coûteuses. Yamal a été particulièrement malchanceux, manquant un penalty en première mi-temps en frappant le poteau alors que le score était encore de 0-0.
Les espoirs de titre prennent un coup
Cette défaite porte un coup dur aux aspirations de Flick au titre, faisant basculer la dynamique en faveur de ses rivaux de toujours. Cette défaite laisse Barcelone à deux points du Real Madrid en tête de la Liga, un écart qui pourrait s'avérer décisif à l'approche des phases cruciales de la saison. Alors que les Merengues affichent une régularité implacable en championnat avec huit victoires consécutives, perdre des points contre une équipe qui lutte contre la relégation est un revers que le Barça ne peut se permettre.
« Notre positionnement, en particulier au milieu de terrain, n'était pas bon », a déclaré Flick lorsqu'on lui a demandé son avis sur le match. « Nous étions trop ouverts. Nous devons nous calmer. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous avons une longue semaine devant nous ; je vais donner deux jours de repos aux joueurs afin qu'ils puissent se ressaisir et s'améliorer. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir ; nous sommes actuellement à la deuxième place. »
Flick ne choisit pas la « solution de facilité »
Malgré la frustration évidente de ses joueurs concernant le but victorieux, Flick a refusé de se retrancher derrière la décision de l'arbitre lors de sa conférence de presse d'après-match. Interrogé sur la faute potentielle sur Koundé, l'entraîneur allemand a admis qu'il semblait y avoir faute, mais a insisté sur le fait qu'il serait erroné de s'en servir comme alibi.
« Qu'en pensez-vous ? Une faute, n'est-ce pas ? Inutile d'en dire plus », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Si nous avions bien joué, je pourrais critiquer cette décision... mais je ne veux pas qu'elle serve d'excuse. »
De son côté, l'entraîneur de Gérone, Michel, s'est empressé de défendre la légitimité de la victoire de son équipe, rejetant l'idée que le résultat dépendait d'un seul coup de sifflet. « Je pense qu'il est injuste de ne parler que d'un seul jeu après le spectacle auquel nous avons assisté », a fait valoir Michel.
Une rare erreur pour le prodige
Le penalty manqué par Yamal a marqué un rare moment de faiblesse pour la jeune superstar qui a autrement été une révélation pour Barcelone. Habituellement très calme malgré son jeune âge, l'ailier a laissé passer l'occasion de donner l'avantage à son équipe, un moment qui aurait pu changer complètement le cours du derby.
Pour Gérone, cette victoire était historique et statistiquement vitale pour ses espoirs de survie. Michel l'a décrite comme « le meilleur match de Gérone cette saison », une affirmation audacieuse compte tenu de ses difficultés près de la zone de relégation. Battre Barcelone n'est pas seulement un coup de pouce pour le moral ; les trois points ont permis à l'équipe de remonter à la 12e place, lui offrant une avance de cinq points sur la zone de relégation et pouvant potentiellement changer le cours de sa saison.
Il est temps de se remettre à zéro et de récupérer
Barcelone doit maintenant faire face à une période cruciale de réflexion afin de tenter de mettre fin à cette mini-crise avant qu'elle ne compromette complètement sa saison. Flick a promis d'accorder deux jours de repos à ses joueurs afin qu'ils puissent « se ressourcer et s'améliorer » mentalement et physiquement après une semaine éprouvante. Le staff technique profitera de cette pause pour analyser les erreurs défensives qui ont coûté des points à l'équipe à Montilivi et se préparer aux défis à venir.
Il y a toutefois une lueur d'espoir à l'horizon pour les Blaugrana, avec le retour de certains joueurs. Flick a laissé entendre que des joueurs clés étaient sur le point de revenir, mentionnant notamment que Pedri et Marcus Rashford pourraient bientôt faire leur retour, ce qui apporterait l'étincelle et la stabilité qui ont cruellement manqué à l'équipe au milieu de terrain et en attaque contre Gérone.
Au vu du calendrier, Barcelone ne peut plus se permettre le moindre faux pas s'il veut reprendre la tête du classement. Dimanche, il accueille Levante, un match qu'il doit absolument remporter pour maintenir la pression sur le Real Madrid.
