Hansi Flick dénonce les nombreuses « erreurs » commises par Barcelone lors de sa défaite à Gérone, refusant d'utiliser les erreurs arbitrales comme « excuse »

Barcelone a trébuché lors du derby catalan, abandonnant son avance pour s'incliner 2-1 à l'Estadi Montilivi dans un match riche en rebondissements et en occasions manquées. Les visiteurs ont ouvert le score peu avant l'heure de jeu lorsque le défenseur Cubarsi a repris de la tête un centre de Kounde pour envoyer le ballon dans la lucarne. Mais la joie a été de courte durée, car Gérone a réagi presque immédiatement, Thomas Lemar égalisant d'une frappe à bout portant et enflammant le public local.

Le match s'est décidé à la 86e minute dans la controverse, lorsque le remplaçant Beltran a inscrit le but de la victoire. Les joueurs de Barcelone étaient furieux, affirmant que Koundé avait été victime d'une faute de Claudio Echeverri dans la phase menant au but, mais l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre et une vérification VAR a confirmé la validité du but. Pour ajouter au chaos, Gérone a terminé le match à 10 après que Joel Roca ait reçu un carton rouge direct dans le temps additionnel pour un tacle violent sur Lamine Yamal.

Ce fut une soirée frustrante pour les Blaugrana, marquée par un jeu offensif apathique et des erreurs coûteuses. Yamal a été particulièrement malchanceux, manquant un penalty en première mi-temps en frappant le poteau alors que le score était encore de 0-0.