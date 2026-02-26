Getty Images Sport
Hansi Flick commente la réaction de Lamine Yamal après son remplacement, le coach du FC Barcelone étant conscient que ses décisions susciteront toujours des critiques
Coup d'œil sur l'examen minutieux à Barcelone
Yamal a fait la une des journaux lors du récent match contre Levante pour sa réaction de colère après avoir été remplacé, malgré l'affirmation de Flick selon laquelle sa réaction était « normale ».
Le manager de Barcelone est revenu sur cet incident et a reconnu que chacune de ses décisions tactiques était amplifiée par les médias et les supporters. Il a notamment évoqué les discussions autour des expressions faciales du jeune ailier après ses récents remplacements. Flick a fait remarquer que même si le bruit peut être assourdissant, il s'agit simplement d'une conséquence de l'importance du club. « À Barcelone, si un joueur ou un entraîneur dit ou fait quelque chose, cela génère beaucoup de bruit à l'extérieur. Cela arrive parce que tout le monde regarde le Barça. Au début, tout semblait négatif à cause des commentaires. Or, le football doit être apprécié de manière positive », a expliqué Flick.
Gérer les superstars de La Masia
Flick n'a pas tardé à défendre son droit de faire tourner son effectif, même lorsqu'il s'agit du joyau du centre de formation. Il a insisté sur le fait que les réactions des joueurs sont naturelles, mais a souligné l'importance du collectif par rapport à l'individu. « Ici, au Barça, nous savons déjà que si je remplace Lamine, ils regardent ce qu'il fait, sa réaction, alors que cela fait partie du jeu. Il est normal qu'en tant que footballeur, lorsque vous quittez le terrain, vous ne soyez pas satisfait, mais au final, il y a aussi un autre joueur qui mérite de jouer et vous devez l'accepter. Mais je peux le comprendre », a ajouté l'Allemand.
Le manager a exprimé sa joie de travailler avec un groupe de joueurs issus en grande partie de La Masia, citant leur unité comme une force clé. Il a souligné la façon dont Yamal, Pau Cubarsí et Marc Bernal, entre autres, fonctionnent comme une unité cohésive. Flick a déclaré : « Le plus important, ce sont les joueurs, et les entraîneurs sont là pour eux, pour les aider à s'améliorer, à progresser, afin qu'il y ait une compétition quotidienne. On voit comment Lamine, Cubarsí, Bernal... agissent de la même manière, en équipe, ce qui est le plus important et ce qui fait la différence au Barça. Être une seule et même unité, s'entraîner à 100 % pour jouer à 100 % le jour du match. J'adore voir une équipe aussi jeune, avec des footballeurs expérimentés, qui ont envie de s'améliorer, et cela se voit dans la façon dont ils célèbrent chaque trophée ou même après un match gagné : ils prennent une photo, ce qui m'a surpris. Cela décrit bien ces joueurs, qui aiment la compétition et célèbrent leurs bons résultats. »
À la recherche d'un retour historique en Copa del Rey
Outre les questions individuelles liées au personnel, Flick se concentre sur le renversement d'un déficit de 4-0 contre l'Atlético Madrid en demi-finale de la Copa del Rey. Malgré la montagne qu'ils doivent gravir, l'entraîneur reste optimiste quant à la possibilité d'atteindre la finale en réussissant un retour sensationnel lors du match retour.
« C'est difficile, mais pas impossible. Nous devons y croire, c'est la première chose. Nous sommes capables de revenir et de tout donner pendant 90 minutes ou plus. Nous devons nous battre pour l'équipe, pour le club, pour les supporters et, bien sûr, avoir les supporters de notre côté, tous ensemble. Atteindre la finale de la Coupe serait presque un rêve », a-t-il déclaré.
L'ambiance au Camp Nou sera cruciale pour le match retour le 3 mars. Flick appelle à une connexion totale entre les tribunes et le terrain pour rendre l'impossible possible. Il a déclaré : « C'est pourquoi le Camp Nou est si important. Nous n'avons pas perdu et nous voulons continuer ainsi. Tenter le comeback. À domicile, tout est possible. Quand il y a une connexion entre l'équipe et les supporters, c'est formidable. Nous en aurons besoin le 3 mars. Pour cela, ils doivent venir et profiter du match. Tout est possible si nous sommes ensemble. »
Vers un avenir radieux en Catalogne
Alors qu'il se prépare pour son 100e match, Flick a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il planifiait le long terme avec le directeur sportif Deco. Bien qu'il se targue d'adopter une approche au jour le jour, l'Allemand pose déjà les bases pour la saison prochaine. « Je prends les matchs les uns après les autres, jour après jour, ce qui est la meilleure chose à faire en tant qu'entraîneur, suivre la voie tracée. Nous participons à toutes les compétitions et nous voulons remporter des titres. Mais il est également important que dans ce club, nous nous projetions vers la saison prochaine et vers tout ce qui va arriver. J'apprécie vraiment le travail de Deco, de mon équipe. Pour moi, il est important d'envisager l'avenir de manière positive. Pour moi, il est important de ressentir la confiance », a révélé Flick.
En repensant à son passage à la tête de l'équipe, Flick s'est souvenu des instructions que lui avait données le président Joan Laporta à son arrivée. Pour Barcelone, il ne s'agit pas seulement du résultat, mais aussi de la philosophie. « Vous devez savoir ce que signifie le FC Barcelone, son identité, son style de jeu. Le président m'a déjà dit le premier jour qu'il ne suffit pas de gagner, mais que la manière dont on gagne est également importante, et c'est ce que je crois », a conclu Flick.
