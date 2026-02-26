Hansi Flick commente la réaction de Lamine Yamal après son remplacement, le coach du FC Barcelone étant conscient que ses décisions susciteront toujours des critiques

Flick n'a pas tardé à défendre son droit de faire tourner son effectif, même lorsqu'il s'agit du joyau du centre de formation. Il a insisté sur le fait que les réactions des joueurs sont naturelles, mais a souligné l'importance du collectif par rapport à l'individu. « Ici, au Barça, nous savons déjà que si je remplace Lamine, ils regardent ce qu'il fait, sa réaction, alors que cela fait partie du jeu. Il est normal qu'en tant que footballeur, lorsque vous quittez le terrain, vous ne soyez pas satisfait, mais au final, il y a aussi un autre joueur qui mérite de jouer et vous devez l'accepter. Mais je peux le comprendre », a ajouté l'Allemand.

Le manager a exprimé sa joie de travailler avec un groupe de joueurs issus en grande partie de La Masia, citant leur unité comme une force clé. Il a souligné la façon dont Yamal, Pau Cubarsí et Marc Bernal, entre autres, fonctionnent comme une unité cohésive. Flick a déclaré : « Le plus important, ce sont les joueurs, et les entraîneurs sont là pour eux, pour les aider à s'améliorer, à progresser, afin qu'il y ait une compétition quotidienne. On voit comment Lamine, Cubarsí, Bernal... agissent de la même manière, en équipe, ce qui est le plus important et ce qui fait la différence au Barça. Être une seule et même unité, s'entraîner à 100 % pour jouer à 100 % le jour du match. J'adore voir une équipe aussi jeune, avec des footballeurs expérimentés, qui ont envie de s'améliorer, et cela se voit dans la façon dont ils célèbrent chaque trophée ou même après un match gagné : ils prennent une photo, ce qui m'a surpris. Cela décrit bien ces joueurs, qui aiment la compétition et célèbrent leurs bons résultats. »