Hansi Flick admet que l'attaquant barcelonais manque de confiance après huit matchs sans marquer, tandis que Lamine Yamal sauve la mise contre l'Athletic Club
Flick soutient Torres malgré sa baisse de forme devant le but
Le stratège allemand reste convaincu que la vitesse et le dynamisme de Torres finiront par lui permettre de surmonter cette mauvaise passe, même si l'attaquant a manqué plusieurs occasions franches lors du match à Bilbao. Flick a souligné que le staff technique était pleinement déterminé à aider le joueur à retrouver son efficacité devant le but, alors que la concurrence interne pour une place dans le onze de départ continue de s'intensifier à l'approche des prochains matches européens.
La sincérité de Flick à propos de Ferran Torres
Lors de la conférence de presse d'après-match, Flick a évoqué la baisse de forme de l'international espagnol. « Ferran ? Il manque de confiance en ce moment, mais nous y travaillons. Il est important de tout essayer pendant les matchs ; il est dans une bonne dynamique, il est rapide, et pour l'instant, il manque juste un peu de chance, mais si je peux l'aider, je le ferai », a déclaré l'entraîneur. Ferran a eu une occasion majeure juste avant la mi-temps avec un coup de talon aérien qui a manqué de quelques millimètres, ce qui a finalement conduit à son remplacement par Robert Lewandowski.
Lamine Yamal fait des merveilles à Bilbao
Lamine Yamal a une nouvelle fois fait la différence en marquant d'un tir enroulé du pied gauche à la 68e minute, brisant ainsi l'égalité. Flick a également salué le retour de Pedri, qui est entré en cours de jeu, ainsi que l'esprit d'équipe, déclarant : « Bien sûr que Pedri change le cours des matchs, nous l'avons encore vu aujourd'hui. Je suis fier d'eux... de cette atmosphère particulière qui règne au sein de l'équipe, de leur solidarité, de l'environnement, tout est fantastique. »
Il a ajouté à propos de Yamal : « Il n'a pas fait son meilleur match, mais son but a été décisif. Quand il a de l'espace, des occasions... il s'entraîne beaucoup. C'est bien qu'il puisse faire la différence dans une situation comme celle-là. »
Les conséquences d'un duel électrique
L'entraîneur Ernesto Valverde a déploré le manque d'efficacité offensive de son équipe par rapport au leader du championnat. « Nous sommes frustrés par ce résultat, nous méritions mieux », a-t-il déclaré. « Mais regardez, l'adversaire ne pardonne pas. Il faut marquer sur les occasions que l'on se crée, car eux, ils mettent le ballon dans la lucarne. » Grâce à cette victoire, Barcelone conserve quatre points d'avance sur le Real Madrid.
