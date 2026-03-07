Lamine Yamal a une nouvelle fois fait la différence en marquant d'un tir enroulé du pied gauche à la 68e minute, brisant ainsi l'égalité. Flick a également salué le retour de Pedri, qui est entré en cours de jeu, ainsi que l'esprit d'équipe, déclarant : « Bien sûr que Pedri change le cours des matchs, nous l'avons encore vu aujourd'hui. Je suis fier d'eux... de cette atmosphère particulière qui règne au sein de l'équipe, de leur solidarité, de l'environnement, tout est fantastique. »

Il a ajouté à propos de Yamal : « Il n'a pas fait son meilleur match, mais son but a été décisif. Quand il a de l'espace, des occasions... il s'entraîne beaucoup. C'est bien qu'il puisse faire la différence dans une situation comme celle-là. »