Hall of Fame, Vol. II : Pourquoi Van Basten est le symbole parfait du génie et de la tragédie dans le football

L'élégance du cygne, la légèreté du papillon : Marco Van Basten fut l'avant-centre le plus raffiné du football moderne.

En dépit du physique imposant dont Mère Nature l'avait doté, il se déplaçait sur le terrain de football avec l'élégance d'un cygne et la légèreté d'un papillon, courant sur la pointe des pieds tel un danseur de ballet classique. Il avait appris, au cours de ses nombreuses années de formation à l'Ajax et sous la tutelle de son maître à penser, Johan Cruyff, à lire le jeu en avance, volant systématiquement un temps aux défenseurs pour arriver avant tout le monde sur le ballon avec un sens du timing absolument exceptionnel.

Ses feintes, ses touches de balle, ses remises de la tête et ses passes décisives d'une précision chirurgicale avec lesquelles il savait démarquer ses coéquipiers, étaient comme un poème de Leopardi déclamé en short et en crampons. Stupéfiants et mélancoliques à la fois. Ses buts – qu'ils soient acrobatiques, de pure technique ou de pleine puissance, qu'ils viennent conclure une action collective limpide ou qu'ils exploitent un coup de pied arrêté – ressemblaient à des peintures de Léonard de Vinci sur les notes de la "Lettre à Élise" de Beethoven. Tant et si bien qu'aujourd'hui encore, en les revoyant, que ce soit sous les maillots de l'Ajax et de l'AC Milan, ou plutôt avec la tunique orange de la sélection néerlandaise, on reste inévitablement enchanté, presque incrédule, face à tant de beauté et de grâce.

Au sein de notre "Hall of Fame" des footballeurs les plus iconiques de tous les temps, il ne pouvait donc certainement pas manquer Marco Van Basten, l'avant-centre le plus raffiné du football moderne et l'un des plus forts de toute l'histoire. Un joueur perfectionniste, un gagnant né (24 titres collectifs remportés en carrière, auxquels il faut ajouter 8 titres de meilleur buteur, un Soulier d'Or et 3 Ballons d'Or, égalant ainsi les légendes Cruyff et Platini), spectaculaire, adulé par ses supporters. Mais aussi, et c'est la part tragique de son histoire, un joueur malchanceux, souffrant et profondément mélancolique, lorsque les problèmes récurrents à sa "maudite" cheville droite le feront passer, en l'espace de quelques années seulement, du statut de meilleur joueur du monde à celui de jeune retraité précoce et forcé du football.