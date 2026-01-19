Hall of Fame - Michel Platini, le Roi qui a mené la France au sommet

Au-delà du joueur, Platini était aussi un personnage. Iconique par sa classe désinvolte et son humour décapant, avec lequel il prenait de la distance. Ses phrases sont restées célèbres : « J'ai commencé dans la meilleure équipe de Lorraine, continué dans la meilleure de France, et fini dans la meilleure du monde ». Un jour, Agnelli lui reproche de fumer à la mi-temps. Réponse de Platini : « Monsieur l'Avocat, l'important, c'est que Bonini ne fume pas, c'est lui qui doit courir ! ». C'est Agnelli lui-même qui a le mieux résumé son génie : « On a acheté Platini pour une bouchée de pain, et c'est lui qui a mis le foie gras dessus ».