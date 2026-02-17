Traduit par
Hall of Fame : Andriy Shevchenko, le buteur ukrainien qui a illuminé Milan
Fils de Kiev
Shevchenko est né en Union soviétique, plus précisément à Dvirkivscyna, un village ukrainien situé à 100 kilomètres à l'est de Kiev. Une ville qui, 50 ans après la naissance de l'un de ses plus grands champions, allait être ravagée par les bombes russes de Poutine.
Kiev était et reste la vie pour Shevchenko. Il a commencé à taper dans un ballon dans les petits parcs situés entre les bâtiments soviétiques du régime communiste près de son école, avant de perfectionner son art au Dynamo Kiev sous l'œil vigilant de Valeriy Lobanovskyi.
Surmonter les obstacles
Shevchenko a toutefois dû se battre pour pouvoir intégrer l'académie d'une équipe professionnelle. Son père, Nikolai, était opposé à l'idée qu'Andriy poursuive une carrière sportive, car il souhaitait que son fils suive ses traces et s'engage dans l'armée.
La famille vivait également à l'opposé du centre sportif, et Shevchenko n'avait pas réussi à impressionner suffisamment lors d'un essai à l'âge de 10 ans pour être admis dans une école sportive spécialisée. C'est à cette époque que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu lieu en 1986, forçant toute la famille Shevchenko à quitter sa maison et à déménager sur la côte.
Laisser son empreinte
Shevchenko a finalement été repéré par le Dynamo et, en 1989, il faisait partie d'une équipe qui s'est rendue en Italie pour participer au célèbre tournoi Citta di Agropoli. L'attaquant de 13 ans a été la star du spectacle, marquant 10 buts au cours de la compétition, dont cinq en 20 minutes lors de la finale, et remportant le trophée aux côtés de Sergey Rebrov, avec lequel il formera plus tard un duo d'attaquants redoutable qui aidera le Dynamo à remporter cinq titres de champion et trois Coupes d'Ukraine, ainsi qu'à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions en 1999.
Un an plus tard, le Dynamo remporta la Ian Rush Cup organisée au Pays de Galles, avec Shevchenko à nouveau meilleur buteur, ce qui lui valut de remporter une paire de chaussures de la légende de Liverpool.
Mentor légendaire
Shevchenko semblait être une star en devenir, mais son mode de vie n'était pas encore celui d'un professionnel. Lobanovskyi, son mentor et la personne la plus importante de sa vie, l'a fait entrer dans l'équipe réserve du Dynamo et a immédiatement commencé à sevrer Shevchenko du tabac. Lobanovskyi a utilisé une injection de nicotine si massive que, même aujourd'hui, le simple fait de regarder une cigarette donne la nausée à Shevchenko.
Shevchenko estime qu'il doit sa carrière à Lobanovskyi, et il a montré sa gratitude envers le légendaire entraîneur des années plus tard en apportant pour la première fois le trophée de la Ligue des champions qu'il avait remporté avec Milan en 2003 sur la tombe de son mentor à Baikove, puis le Ballon d'Or un an plus tard.
« Roi de l'Est »
La rigueur, le dévouement et l'expertise inculqués à Shevchenko par Lobanovskyi s'avéreront fondamentaux pour la brillante carrière d'un homme qui sera surnommé « le roi de l'Est ».
Ses séances d'entraînement étaient presque interminables, passant des heures et des heures à tirer au but. Des années plus tard, son coéquipier milanais Gennaro Gattuso dira de Shevchenko : « » (« Je n'ai jamais vu un footballeur capable d'atteindre la cible avec un tel pourcentage »).
C'est cette dévouement, combiné à un talent naturel, qui a permis à Shevchenko de devenir le troisième Ukrainien à remporter le Ballon d'Or, après Oleg Blochin en 1975 et Igor Belanov en 1986.
La légende de San Siro
En 322 matchs disputés avec Milan, Shevchenko a marqué 175 buts et remporté le Scudetto en 2004, un an après avoir décroché la Ligue des champions à l'issue d'une séance de tirs au but contre la Juventus en finale à Old Trafford. Il reste le meilleur buteur de l'histoire des derbies milanais avec 14 buts et est vénéré autant que Marco van Basten par les fidèles supporters des Rossoneri. Une véritable légende et un membre du Hall of Fame.
