Shevchenko est né en Union soviétique, plus précisément à Dvirkivscyna, un village ukrainien situé à 100 kilomètres à l'est de Kiev. Une ville qui, 50 ans après la naissance de l'un de ses plus grands champions, allait être ravagée par les bombes russes de Poutine.

Kiev était et reste la vie pour Shevchenko. Il a commencé à taper dans un ballon dans les petits parcs situés entre les bâtiments soviétiques du régime communiste près de son école, avant de perfectionner son art au Dynamo Kiev sous l'œil vigilant de Valeriy Lobanovskyi.