Haaland crucifie Liverpool dans le money-time, City garde espoir

Les dernières minutes ont viré au chaos. Donnarumma a préservé l'avantage par deux arrêts réflexes sur Alexis Mac Allister. Puis, dans un ultime coup de théâtre, Rayan Cherki a cru offrir le 3-1, mais son but a été refusé après une longue consultation VAR pour une faute préalable de Szoboszlai sur Haaland. L'expulsion de l'auteur du premier but (90e+12) est venue noircir un tableau déjà désastreux pour Liverpool.

Au coup de sifflet final, le contraste était saisissant. D'un côté, l'effusion des joueurs de City, conscients d'avoir arraché un trésor. De l'autre, l'amertume des Reds, qui voient leur saison s'enfoncer un peu plus, à quatre points de la cinquième place. La Premier League, elle, retrouve tout son sel. La pression est désormais sur Arsenal.