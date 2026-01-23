La scène ressemble à l’ouverture d’un film de braquage. Un téléphone public, des visages concentrés, une organisation secrète qui opère à l’échelle mondiale. La vidéo diffusée par adidas ne vend rien, en apparence. Elle raconte une histoire. Et surtout, elle installe une tension. Autour de la table virtuelle, des figures familières du football mondial semblent préparer un coup d’envergure. Le message est clair, mais jamais explicite : le moment est venu de choisir son camp.
Guerre des crampons : Adidas envoie ses légendes (Zidane, Beckham, Pogba) en mission
Beckham, Zidane, Pogba : le casting parle de lui-même
Au cœur de ce court-métrage, adidas convoque ses icônes historiques. Zinedine Zidane y joue le rôle du chef d’orchestre, calme et autoritaire. David Beckham, entouré de cartons de marchandises, prévient qu’il en faudra « beaucoup plus ». Paul Pogba, depuis une cabine téléphonique, alerte : « l’autre camp avance vite ». Autour d’eux gravitent Kaká, Xavi et Alessandro Del Piero, figures indissociables d’une même lignée.
Rien n’est nommé frontalement, mais tout est suggéré. Cette confrérie n’est autre que celle des fidèles de la Predator. Face à eux, un adversaire invisible, jamais montré, mais omniprésent. Une rivalité installée sans logos, ni slogans.
Un duel ancien remis en scène
Derrière cette narration cinématographique, adidas relance un affrontement connu de tous : Predator contre F50. Deux visions du jeu, deux identités opposées. D’un côté, le contrôle, la maîtrise, l’héritage. De l’autre, la vitesse, la rupture, l’instinct. La campagne printemps-été 2026 joue sur cette opposition en demandant aux joueurs de « choisir leur camp », à l’image des figures modernes associées à chaque silo.
Une stratégie pensée pour le Mondial 2026
Ce dispositif s’inscrit dans une montée en puissance assumée vers la Coupe du monde 2026. Sam Handy, patron du football chez adidas, résume l’intention : ces chaussures « représentent deux forces opposées qui définissent le football moderne : la vitesse brute et le contrôle absolu ». Plus qu’un produit, la marque vend une identité, un style, presque une appartenance.
La nostalgie comme moteur
En convoquant ses légendes et en jouant sur l’imaginaire collectif, adidas capitalise sur la nostalgie tout en préparant l’avenir. La vidéo n’est qu’un premier acte. À un an du Mondial, le message est passé : le jeu commence maintenant, et il faudra choisir son camp.