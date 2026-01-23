Guerre des crampons : Adidas envoie ses légendes (Zidane, Beckham, Pogba) en mission

Au cœur de ce court-métrage, adidas convoque ses icônes historiques. Zinedine Zidane y joue le rôle du chef d’orchestre, calme et autoritaire. David Beckham, entouré de cartons de marchandises, prévient qu’il en faudra « beaucoup plus ». Paul Pogba, depuis une cabine téléphonique, alerte : « l’autre camp avance vite ». Autour d’eux gravitent Kaká, Xavi et Alessandro Del Piero, figures indissociables d’une même lignée.

Rien n’est nommé frontalement, mais tout est suggéré. Cette confrérie n’est autre que celle des fidèles de la Predator. Face à eux, un adversaire invisible, jamais montré, mais omniprésent. Une rivalité installée sans logos, ni slogans.