Guardiola : Rodri ne refusera pas l'opportunité de rejoindre le Real Madrid

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a confirmé son souhait de voir le milieu de terrain Rodri rester au sein de l'équipe, tout en précisant que tout joueur qui ne se sent pas heureux a le droit de quitter le club.

Selon la BBC, Rodri, ancien joueur de l'Atlético de Madrid, a déclaré pendant la trêve internationale qu'il envisagerait de rejoindre le rival Real Madrid, estimant qu'« on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde ».

Le capitaine de l'équipe d'Espagne, âgé de 29 ans, s'apprête à entamer la dernière année de son contrat actuel cet été, après avoir disputé 293 matchs sous le maillot des « Citizens » depuis son arrivée en 2019.