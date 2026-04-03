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Hussein Hamdy

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Guardiola : Rodri ne refusera pas l'opportunité de rejoindre le Real Madrid

P. Guardiola
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Pep pose une condition au départ de la star espagnole

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a confirmé son souhait de voir le milieu de terrain Rodri rester au sein de l'équipe, tout en précisant que tout joueur qui ne se sent pas heureux a le droit de quitter le club.

Selon la BBC, Rodri, ancien joueur de l'Atlético de Madrid, a déclaré pendant la trêve internationale qu'il envisagerait de rejoindre le rival Real Madrid, estimant qu'« on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde ».

Le capitaine de l'équipe d'Espagne, âgé de 29 ans, s'apprête à entamer la dernière année de son contrat actuel cet été, après avoir disputé 293 matchs sous le maillot des « Citizens » depuis son arrivée en 2019.

  • Une occasion à ne pas manquer

    « Aucun joueur ne refuserait l'opportunité de jouer pour le Real Madrid », a déclaré Guardiola. « Mon souhait a toujours été que Rodri reste le plus longtemps possible dans ce club, car c'est un joueur exceptionnel et de grande classe, mais chacun est maître de sa propre vie. »

    Manchester City n'a remporté aucun titre majeur pour la première fois en huit ans lors de la saison dernière, dont Rodri a manqué la majeure partie en raison d'une blessure au genou, après avoir remporté le Ballon d'or 2024.

    La star espagnole a disputé 28 matches toutes compétitions confondues cette saison, malgré de longues absences dues à une blessure aux ischio-jambiers, et a contribué au sacre de l'équipe en Carabao Cup face à Arsenal à Wembley.

    Au cours de sa carrière avec Manchester City, Rodri a remporté quatre titres de Premier League, une Ligue des champions, une FA Cup, ainsi que trois Carabao Cups.

    Lire aussi : Guardiola : « Salah est l'un des plus grands... et mérite un grand adieu »

    • Publicité

  • Son Excellence Rodri

    Guardiola a expliqué que Rodri avait démontré au fil du temps « à quel point il était attaché et proche » du club, qualifiant sa contribution de « colossale ».

    L'entraîneur espagnol a réaffirmé qu'il ne s'opposerait « en aucun cas » au départ du milieu de terrain s'il souhaitait partir, déclarant : « L'intérêt du club passe avant tout... Si un joueur n'est pas heureux, il doit partir, et nous continuerons sur cette voie si tout le monde est heureux, et je pense que Rodri est heureux. »

    Guardiola a ajouté : « Si Rodri n’est pas heureux, il n’a qu’à frapper à la porte du directeur sportif et accepter une offre à la hauteur de son incroyable talent. Après cela, il n’appartiendra plus au club, mais uniquement à lui-même. »

    Pep a conclu : « Je sais ce que veut le club. On m’a fait savoir ce qu’on attendait de Rodri : qu’il reste, reste et reste encore. J’ai toujours eu un sentiment positif à ce sujet, mais au final, je ne sais pas ce qui va se passer. »

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