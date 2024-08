Guardiola avait raison, Haaland est du même niveau que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi quand il s'agit de marquer des buts

Le Norvégien est en avance dans sa mission de surpasser les deux légendes du jeu moderne après un été rafraîchissant loin des lumières.

Au début de cette année, on a demandé à Erling Haaland s'il devait attendre que Lionel Messi prenne sa retraite pour qu'il commence à remporter le Ballon d'Or et le titre de meilleur joueur de la FIFA. Le Norvégien n'en était pas certain, mais il n'avait rien contre le fait de reconnaitre que Messi comme le plus grand joueur de tous les temps.

Messi a remporté huit Ballons d'Or et même lorsqu'il prendra sa retraite, il pourrait être impossible de le surpasser. L'Argentin restera la référence pendant longtemps après avoir raccroché les crampons, tout comme Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or.

Il y a quelques jours, Pep Guardiola avait pourtant osé mettre Haaland à la même enseigne que les deux joueurs qui sont unaninement considérés comme les meilleurs du XXIe siècle, mais avec une réserve importante.

Haaland venait d'inscrire le premier but de City en Premier League - comme il l'avait fait les deux saisons précédentes - avec Chelsea comme victime cette fois. Il s'agissait du 91e but du Norvégien en 100 matches à City, et Guardiola a profité de ce moment pour le couvrir d'éloges.