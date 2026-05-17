Samedi après-midi, lors de la rencontre face à Brighton & Hove Albion, le milieu de terrain a heurté son adversaire Carlos Baleba à la 71^e minute et s’est apparemment grièvement blessé à la jambe.
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Grave blessure : une star de la DFB pourrait manquer la Coupe du monde
Les images télévisées ont montré que le pied de Stach était couvert de sang, et son genou semblait également touché. Le joueur de 27 ans a dû quitter le terrain sur une civière ; il a été remplacé peu après par Joel Piroe.
Aucun diagnostic précis n’avait encore été établi à la fin de la rencontre, mais cette blessure pourrait compromettre les chances du joueur de participer à la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.
Jeudi prochain, le sélectionneur national Julian Nagelsmann doit annoncer sa liste.
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Stach convoqué pour les dernières rencontres internationales
Convoqué par Nagelsmann pour les récents matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana en mars, le milieu de terrain de 27 ans n’a disputé que dix minutes, mais il est toujours considéré comme un candidat crédible pour la Coupe du monde.
Au total, Stach compte désormais trois sélections avec l’Allemagne. Le milieu de terrain réalise une excellente saison avec Leeds : en 29 matches de Premier League, il a participé à huit buts (cinq réalisations et trois passes décisives).