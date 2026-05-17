Grave blessure : une star de la DFB pourrait manquer la Coupe du monde

Les images télévisées ont montré que le pied de Stach était couvert de sang, et son genou semblait également touché. Le joueur de 27 ans a dû quitter le terrain sur une civière ; il a été remplacé peu après par Joel Piroe.

Aucun diagnostic précis n’avait encore été établi à la fin de la rencontre, mais cette blessure pourrait compromettre les chances du joueur de participer à la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.

Jeudi prochain, le sélectionneur national Julian Nagelsmann doit annoncer sa liste.