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Anton StachGetty Images
Christian Guinin

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Grave blessure : une star de la DFB pourrait manquer la Coupe du monde

Coupe du monde
Premier League
A. Stach
Leeds vs Brighton
Leeds
Brighton
Allemagne

Le milieu de terrain international Anton Stach pourrait avoir subi une blessure grave lors de la rencontre de son club, Leeds United.

Samedi après-midi, lors de la rencontre face à Brighton & Hove Albion, le milieu de terrain a heurté son adversaire Carlos Baleba à la 71^e minute et s’est apparemment grièvement blessé à la jambe.

  • Les images télévisées ont montré que le pied de Stach était couvert de sang, et son genou semblait également touché. Le joueur de 27 ans a dû quitter le terrain sur une civière ; il a été remplacé peu après par Joel Piroe.

    Aucun diagnostic précis n’avait encore été établi à la fin de la rencontre, mais cette blessure pourrait compromettre les chances du joueur de participer à la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.

    Jeudi prochain, le sélectionneur national Julian Nagelsmann doit annoncer sa liste.

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  • Anton Stach DFB 2022getty

    Stach convoqué pour les dernières rencontres internationales

    Convoqué par Nagelsmann pour les récents matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana en mars, le milieu de terrain de 27 ans n’a disputé que dix minutes, mais il est toujours considéré comme un candidat crédible pour la Coupe du monde.

    Au total, Stach compte désormais trois sélections avec l’Allemagne. Le milieu de terrain réalise une excellente saison avec Leeds : en 29 matches de Premier League, il a participé à huit buts (cinq réalisations et trois passes décisives).