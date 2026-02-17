AFP
Grand bouleversement à Marseille ! Medhi Benatia reste malgré l'annonce de sa démission, le propriétaire du club confirmant que l'ancien défenseur choisira le successeur de Roberto De Zerbi
Le nouveau magnat du sport
Le Marocain avait initialement pris la parole sur les réseaux sociaux dimanche pour confirmer qu'il quittait son poste de conseiller sportif à la suite du départ d'un commun accord de l'entraîneur Roberto De Zerbi. Cependant, après une visite à haut risque mardi dans la ville du propriétaire américain du club, McCourt, la situation a complètement changé. Benatia va désormais occuper un poste beaucoup plus important, puisqu'il supervisera l'ensemble du département football du club pendant une phase de transition critique pour le géant de la Ligue 1.
L'intervention de McCourt a effectivement promu Benatia au poste sportif le plus puissant du club pour le moment. Cette décision intervient alors que les supporters réclament de la stabilité après une série de résultats désastreux. La direction sportive étant désormais fermement entre ses mains, la priorité immédiate de Benatia sera de trouver le bon candidat pour diriger l'équipe depuis le banc de touche, après une période d'instabilité importante dans le domaine technique.
Dans un communiqué officiel publié mardi, le propriétaire du club a clairement défini la nouvelle hiérarchie, confirmant que Benatia dirigera désormais « toutes les activités sportives » et sera la principale figure chargée de sélectionner le futur entraîneur. Cette décision centralise toutes les décisions footballistiques sous l'autorité de l'ancien défenseur central, qui travaillait auparavant aux côtés du président du club sur le recrutement et la stratégie.
Longoria perd son emprise
Les retombées de cette restructuration placent le président Pablo Longoria dans une position de plus en plus précaire. Autrefois architecte incontesté du projet marseillais, l'Espagnol a vu son influence considérablement réduite. Après un mandat marqué par un taux de rotation élevé et de récents échecs sur le terrain, notamment une humiliante défaite 5-0 face à son rival, le Paris Saint-Germain, Longoria est écarté des opérations footballistiques quotidiennes qui définissaient autrefois sa présidence.
Le communiqué officiel du club suggère un changement stratégique pour l'Espagnol. La déclaration de McCourt explique : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers des responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et surtout européennes. »
McCourt assume ses responsabilités
Alors que Marseille était encore sous le choc du départ inattendu de De Zerbi et de son élimination douloureuse de la Ligue des champions, McCourt s'est senti obligé d'agir. Le propriétaire milliardaire intervient rarement de manière aussi directe, mais l'ampleur de la crise actuelle exigeait sa présence personnelle dans le sud de la France. Il a mis au défi les dirigeants restants de trouver rapidement une solution pour combler le poste vacant sur le banc.
S'adressant directement aux supporters, McCourt a clarifié la feuille de route immédiate du club. « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et j'assume, une fois de plus, mes responsabilités afin que le club reste concentré sur ses objectifs », a-t-il déclaré. « Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d'un nouvel entraîneur sera annoncée prochainement. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous au service de l'OM. »
Une décision qui déterminera le cours de la saison
La pression est désormais forte sur Benatia pour qu'il justifie la confiance que lui accorde McCourt. En le sauvant de la démission, le propriétaire a lié l'avenir immédiat du club à la vision de Benatia. La recherche d'un successeur à De Zerbi sera le premier véritable test de cette nouvelle dynamique de pouvoir, alors que Marseille cherche à sauver ce qui reste d'une saison qui s'annonçait très prometteuse mais qui, jusqu'à présent, n'a apporté que des frustrations.
Les supporters restent sceptiques face aux changements constants en coulisses, mais la clarté du nouveau mandat de Benatia offre une lueur d'espoir. Alors que le club s'apprête à entamer un nouveau chapitre, ce changement institutionnel marque la fin d'une époque où Longoria exerçait un contrôle total. Tous les regards se tournent désormais vers la personne que Benatia désignera comme la plus apte à ramener l'équipe première au niveau attendu par les supporters exigeants de Marseille.
