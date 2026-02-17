Grand bouleversement à Marseille ! Medhi Benatia reste malgré l'annonce de sa démission, le propriétaire du club confirmant que l'ancien défenseur choisira le successeur de Roberto De Zerbi

Le Marocain avait initialement pris la parole sur les réseaux sociaux dimanche pour confirmer qu'il quittait son poste de conseiller sportif à la suite du départ d'un commun accord de l'entraîneur Roberto De Zerbi. Cependant, après une visite à haut risque mardi dans la ville du propriétaire américain du club, McCourt, la situation a complètement changé. Benatia va désormais occuper un poste beaucoup plus important, puisqu'il supervisera l'ensemble du département football du club pendant une phase de transition critique pour le géant de la Ligue 1.

L'intervention de McCourt a effectivement promu Benatia au poste sportif le plus puissant du club pour le moment. Cette décision intervient alors que les supporters réclament de la stabilité après une série de résultats désastreux. La direction sportive étant désormais fermement entre ses mains, la priorité immédiate de Benatia sera de trouver le bon candidat pour diriger l'équipe depuis le banc de touche, après une période d'instabilité importante dans le domaine technique.

Dans un communiqué officiel publié mardi, le propriétaire du club a clairement défini la nouvelle hiérarchie, confirmant que Benatia dirigera désormais « toutes les activités sportives » et sera la principale figure chargée de sélectionner le futur entraîneur. Cette décision centralise toutes les décisions footballistiques sous l'autorité de l'ancien défenseur central, qui travaillait auparavant aux côtés du président du club sur le recrutement et la stratégie.