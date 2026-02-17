Getty/GOAL
Gordon Ramsay soutient David Beckham, qu'il qualifie d'« incroyable papa », et adresse un avertissement clair à Brooklyn au sujet de sa femme Nicola Peltz, dans un contexte de querelle familiale
Brooklyn a lancé une bombe explosive contre ses parents David et Victoria.
Il ne semble pas que cela soit près d'arriver, Brooklyn, le fils aîné de la légende de Manchester United David Beckham et de l'ancienne pop star des Spice Girls Victoria Beckham, ayant récemment lancé une attaque explosive contre sa mère et son père lors d'une tirade stupéfiante sur les réseaux sociaux.
Ramsay, qui connaît les Beckham depuis plus de deux décennies, a apporté son soutien à Brooklyn, qui aspirait autrefois à devenir chef cuisinier. Il est capable de se positionner des deux côtés d'un fossé surprenant.
Ramsay réagit à la séparation de la famille Beckham
Le restaurateur étoilé au guide Michelin, âgé de 59 ans, a déclaré au Sun: « C'est une situation très difficile. Victoria est bouleversée, et je sais à quel point David aime Brooklyn, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Brooklyn et moi avons échangé quelques messages, notre relation est solide. Je l'aime, il a un cœur incroyable. Mais c'est difficile, n'est-ce pas, quand on est amoureux ? L'amour est aveugle. Il est facile de se laisser emporter par ces montagnes russes émotionnelles. Mais ça reviendra.
« J'ai pu constater par moi-même à quel point ils sont de bons parents. David est un père incroyable. Ils ont tous deux consacré énormément d'énergie à leurs enfants, et je sais combien de fois ils ont sorti Brooklyn de la merde.
Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que Brooklyn ne se regarde en face et comprenne ce que ses parents représentent pour lui. Il veut désespérément tracer sa propre voie, et je respecte cela chez lui. C'est une très bonne chose. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Et honnêtement, un jour, tu n'auras plus ta mère et ton père, et tu dois le comprendre. Tu finiras par comprendre.
Je veux juste que Brooklyn prenne un moment pour lui. Et souviens-toi : tu es moitié maman, moitié papa. Et tu es un jeune homme extraordinaire. Mais, mon garçon, ils ont fait plus pour toi que n'importe qui d'autre dans toute ta vie. Le temps sera le meilleur remède, et David va absolument remettre cette relation sur les rails. »
Victoria a-t-elle dansé de manière inappropriée au mariage de Brooklyn ?
Ramsay et sa femme Tana sont amis avec les Beckham depuis près de 25 ans. Le franc-parler écossais, célèbre pour ses tirades grossières dans la cuisine, fait partie de ceux qui ont été stupéfaits par les déclarations de Brooklyn selon lesquelles sa mère aurait dansé de manière inappropriée lors de son mariage avec Nicola Peltz.
Invité à rétablir la vérité, Ramsay a déclaré : « Il n'y avait rien de salace. Il n'y avait rien d'inapproprié. Tout le monde s'amusait, dansait. »
Pressé de questions pour savoir s'il y avait eu des « frottements », Ramsay a ajouté : « Non ! Rien de tel. C'était amusant. Je n'ai vu aucun des mèmes, j'en ai entendu parler bien sûr, mais Victoria a un grand sens de l'humour.
Elle est géniale. Elle a raison d'être contrariée (à propos du mariage), mais elle peut balayer ces conneries en un clin d'œil. Victoria et Tana ont beaucoup discuté, elles sont probablement plus proches que jamais – elles sont comme deux gouttes d'eau, ces deux-là. »
Beckham travaille avec Messi à l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup
David et Victoria ont évité toute querelle familiale lors de leurs apparitions publiques. Brooklyn s'est également retiré de la scène médiatique après avoir déclaré vouloir se concentrer sur son mariage avec Peltz dans un avenir proche. Il n'a pris aucun contact avec ses parents ni avec ses frères et sœurs Romeo, Cruz et Harper.
L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre David Beckham a actuellement beaucoup à faire, puisqu'il continue de travailler aux côtés du plus grand joueur argentin de tous les temps, Lionel Messi, en tant que copropriétaire de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup. Une nouvelle saison approche à grands pas aux États-Unis, tandis que tous les regards sont également tournés vers la promotion de Salford City en League Two, club qu'il a racheté avec son ancien coéquipier de Manchester United Gary Neville.
