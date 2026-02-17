Gordon Ramsay soutient David Beckham, qu'il qualifie d'« incroyable papa », et adresse un avertissement clair à Brooklyn au sujet de sa femme Nicola Peltz, dans un contexte de querelle familiale

Le restaurateur étoilé au guide Michelin, âgé de 59 ans, a déclaré au Sun: « C'est une situation très difficile. Victoria est bouleversée, et je sais à quel point David aime Brooklyn, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Brooklyn et moi avons échangé quelques messages, notre relation est solide. Je l'aime, il a un cœur incroyable. Mais c'est difficile, n'est-ce pas, quand on est amoureux ? L'amour est aveugle. Il est facile de se laisser emporter par ces montagnes russes émotionnelles. Mais ça reviendra.

« J'ai pu constater par moi-même à quel point ils sont de bons parents. David est un père incroyable. Ils ont tous deux consacré énormément d'énergie à leurs enfants, et je sais combien de fois ils ont sorti Brooklyn de la merde.

Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que Brooklyn ne se regarde en face et comprenne ce que ses parents représentent pour lui. Il veut désespérément tracer sa propre voie, et je respecte cela chez lui. C'est une très bonne chose. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Et honnêtement, un jour, tu n'auras plus ta mère et ton père, et tu dois le comprendre. Tu finiras par comprendre.

Je veux juste que Brooklyn prenne un moment pour lui. Et souviens-toi : tu es moitié maman, moitié papa. Et tu es un jeune homme extraordinaire. Mais, mon garçon, ils ont fait plus pour toi que n'importe qui d'autre dans toute ta vie. Le temps sera le meilleur remède, et David va absolument remettre cette relation sur les rails. »