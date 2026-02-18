Getty Images
Gianni Infantino « choqué et attristé » par les accusations d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior, le président de la FIFA exprime sa « totale solidarité »
La victoire du Real Madrid entachée par des accusations de racisme
Vinicius a marqué le seul but du match au Brésil, aidant le Real Madrid à remporter finalement une victoire 1-0 lors du match aller des barrages à élimination directe contre Benfica. Cependant, le match a été entaché par des insultes racistes présumées de la part de Gianluca Prestianni. Vinicius a alerté l'arbitre des propos de l'Argentin, ce qui a incité l'officiel à déclencher le protocole antiracisme.
Le match a repris après une pause de dix minutes, mais Benfica et son entraîneur José Mourinho ont depuis été critiqués pour leur réaction à cet incident.
Benfica a affirmé que Prestianni avait été victime de « diffamation », tandis que Mourinho semblait suggérer que Vinicius avait incité aux insultes en célébrant son but et insistait sur le fait que son club ne pouvait pas être raciste, Eusebio étant une légende là-bas.
Infantino : Il n'y a pas de place pour le racisme
Le président de la FIFA, Infantino, a également réagi à cet incident mercredi : « J'ai été choqué et attristé par l'incident présumé de racisme envers Vinicius Junior lors du match de Ligue des champions de l'UEFA entre le SL Benfica et le Real Madrid CF.
Il n'y a absolument aucune place pour le racisme dans notre sport et dans la société. Nous avons besoin que toutes les parties prenantes concernées prennent des mesures et demandent des comptes aux responsables.
À la FIFA, par le biais de l'initiative Global Stand Against Racism et du Players' Voice Panel, nous nous engageons à garantir que les joueurs, les officiels et les supporters soient respectés et protégés, et que des mesures appropriées soient prises lorsque des incidents se produisent.
Je félicite l'arbitre François Letexier d'avoir activé le protocole antiracisme en utilisant le geste du bras pour arrêter le match et régler la situation.
La FIFA et le monde du football expriment leur totale solidarité envers les victimes du racisme et de toute forme de discrimination. Je continuerai toujours à répéter : Non au racisme ! Non à toute forme de discrimination ! »
Un ancien arbitre de Premier League présente ses excuses pour ses commentaires « maladroits »
L'ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg a également été critiqué pour ses propos lorsqu'il a été interrogé en direct à la télévision.
Pendant le temps d'arrêt, Clattenburg a déclaré aux téléspectateurs d'Amazon Prime : « Une fois que Vinicius Junior s'est approché de l'arbitre, celui-ci doit suivre le protocole, il doit respecter les règles établies par l'UEFA dans ce genre de situation.
Le problème dans cette situation est que Vinicius Junior ne s'est pas aidé lui-même. Il a compliqué la tâche de l'arbitre.
Il a marqué un but magnifique et tout ce qu'il avait à faire, c'était de célébrer, mais de revenir. Il a rendu cette situation très, très difficile. »
Ses propos ont immédiatement suscité des critiques et il a depuis présenté ses excuses sur les réseaux sociaux : « Rien ne justifie le racisme dans le sport ou dans la vie. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de revenir sur les événements d'hier soir. J'ai commis une erreur, je m'en excuse.
C'était en direct à la télévision, mon travail consiste à réagir dans l'instant et les mots que j'ai utilisés étaient maladroits et inappropriés. J'ai déjà tiré les leçons de cette expérience et j'apprécie mes collègues qui ont couvert la situation avec classe tout au long. »
Une deuxième manche riche en émotions nous attend la semaine prochaine
Une enquête de l'UEFA est actuellement en cours, et Prestianni risque une lourde suspension s'il est reconnu coupable d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius. Le milieu de terrain a nié avoir tenu des propos discriminatoires envers le Brésilien, affirmant : « À aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vinicius Jr., qui a malheureusement mal interprété ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit. »
Reste à savoir si Prestianni jouera au Bernabeu la semaine prochaine pour le match retour, Benfica ayant besoin d'une victoire pour se qualifier pour le tour suivant. Kylian Mbappé a toutefois demandé qu'il soit banni à vie de la Ligue des champions.
Il a déclaré : « Prestianni a clairement traité Vini Jr de singe, cela s'est produit cinq fois. Je l'ai vu. L'UEFA dispose des meilleures caméras, nous attendons maintenant. C'est inacceptable. Ce n'est pas mon genre d'être humain. Benfica est un club de haut niveau, je n'ai rien contre eux, mais Prestianni ne devrait plus jamais jouer en Ligue des champions. »
