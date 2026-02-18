Gianni Infantino « choqué et attristé » par les accusations d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior, le président de la FIFA exprime sa « totale solidarité »

Vinicius a marqué le seul but du match au Brésil, aidant le Real Madrid à remporter finalement une victoire 1-0 lors du match aller des barrages à élimination directe contre Benfica. Cependant, le match a été entaché par des insultes racistes présumées de la part de Gianluca Prestianni. Vinicius a alerté l'arbitre des propos de l'Argentin, ce qui a incité l'officiel à déclencher le protocole antiracisme.

Le match a repris après une pause de dix minutes, mais Benfica et son entraîneur José Mourinho ont depuis été critiqués pour leur réaction à cet incident.

Benfica a affirmé que Prestianni avait été victime de « diffamation », tandis que Mourinho semblait suggérer que Vinicius avait incité aux insultes en célébrant son but et insistait sur le fait que son club ne pouvait pas être raciste, Eusebio étant une légende là-bas.