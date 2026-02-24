« Gianluca Prestianni n'est pas raciste » - Le président du Benfica dénonce la suspension « injuste » de l'ailier argentin après son altercation avec Vinicius Junior

S'adressant aux médias à l'aéroport avant le départ de l'équipe pour l'Espagne, Costa a exprimé sa frustration quant au moment choisi et à la nature de la sanction disciplinaire. « Je n'étais pas sur le terrain pour savoir ce qui a été dit ou non ; dans une situation comme celle-là, beaucoup de choses peuvent être dites. Nous croyons la parole de notre joueur, qui est qualifié de raciste, mais il est tout sauf raciste », a-t-il déclaré.

« Nous avons toujours défendu le joueur, nous l'avons toujours tenu informé de tout ce que nous faisions, et je ne m'exprime que maintenant parce qu'une décision a été prise, même si elle n'est pas définitive et même si elle est injuste, de notre point de vue. Il n'était pas justifié que le président s'exprime avant que la procédure ne soit terminée. Au final, il n'y a pas eu de condamnation, seulement une suspension, mais il était inutile de parler d'une affaire qui était encore en cours. »