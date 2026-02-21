Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, déclare à l'enquête de l'UEFA qu'il a traité Vinicius Jr, star du Real Madrid, d'insulte homophobe au milieu d'une tempête de accusations de racisme

L'UEFA a ouvert une enquête sur l'incident le lendemain et, selon ESPN, Prestianni a déjà déclaré aux enquêteurs qu'il avait utilisé un langage homophobe à l'encontre de Vinicius, et non une insulte raciste. L'ailier de Benfica, âgé de 20 ans, aurait déclaré avoir traité Vinicius de « pédé » plutôt que de « singe ». D'autres images ont été diffusées, montrant Prestianni traitant ouvertement Vinicius d'homophobe sans se couvrir la bouche.

Le conflit a éclaté parce que les joueurs portugais étaient irrités par la célébration jugée excessive du joueur international brésilien après avoir donné l'avantage au Real en début de deuxième mi-temps à l'Estadio da Luz. Vinicius s'est accroché avec plusieurs adversaires avant que l'incident en question ne se produise sur la ligne médiane juste avant la reprise. L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, a ensuite critiqué la star madrilène pour avoir provoqué ses joueurs.