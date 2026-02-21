Getty Images
Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, déclare à l'enquête de l'UEFA qu'il a traité Vinicius Jr, star du Real Madrid, d'insulte homophobe au milieu d'une tempête de accusations de racisme
Prestianni nie les accusations de racisme
L'arbitre a alors déclenché le protocole antiracisme de l'UEFA, ce qui a entraîné un retard de 10 minutes avant que le match ne reprenne enfin, Vini Jr passant ce temps assis sur le banc du Real Madrid. Prestianni a nié avoir tenu des propos racistes après le match, déclarant dans un communiqué : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. » Dans sa propre déclaration, Vini Jr a qualifié Prestianni de « lâche ».
L'UEFA ouvre une enquête
L'UEFA a ouvert une enquête sur l'incident le lendemain et, selon ESPN, Prestianni a déjà déclaré aux enquêteurs qu'il avait utilisé un langage homophobe à l'encontre de Vinicius, et non une insulte raciste. L'ailier de Benfica, âgé de 20 ans, aurait déclaré avoir traité Vinicius de « pédé » plutôt que de « singe ». D'autres images ont été diffusées, montrant Prestianni traitant ouvertement Vinicius d'homophobe sans se couvrir la bouche.
Le conflit a éclaté parce que les joueurs portugais étaient irrités par la célébration jugée excessive du joueur international brésilien après avoir donné l'avantage au Real en début de deuxième mi-temps à l'Estadio da Luz. Vinicius s'est accroché avec plusieurs adversaires avant que l'incident en question ne se produise sur la ligne médiane juste avant la reprise. L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, a ensuite critiqué la star madrilène pour avoir provoqué ses joueurs.
Le Real Madrid présente des preuves
Le Real Madrid a également soumis un dossier contenant « toutes les preuves disponibles » à l'UEFA, bien que l'on ignore encore à ce stade ce qu'il contient exactement. Le coéquipier de Vinicius, Kylian Mbappé, a affirmé avec certitude avoir entendu Prestianni prononcer l'insulte raciste « cinq fois ».
« Notre club a activement collaboré à l'enquête ouverte par l'UEFA à la suite des incidents racistes inacceptables survenus pendant ce match », a déclaré jeudi le grand club espagnol dans un communiqué.
Prestianni va-t-il être sanctionné ?
Il reste à voir quel sera le résultat de l'enquête de l'UEFA, mais l'affirmation de Prestianni selon laquelle il aurait effectivement tenu des propos homophobes ne lui permettra certainement pas de s'en tirer à bon compte. L'article 14 du règlement disciplinaire de l'instance dirigeante du football européen stipule que le cadre de sanction des insultes racistes et homophobes est le même.
« Toute entité ou personne soumise à ce règlement qui porte atteinte à la dignité humaine d'une personne ou d'un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, y compris la couleur de peau, la race, la religion, l'origine ethnique, le sexe ou l'orientation sexuelle, encourt une suspension d'au moins 10 matches ou d'une durée déterminée, ou toute autre sanction appropriée », précise le règlement.
