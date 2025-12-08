George BestSPOX
George Best : meilleur que Pelé et Maradona, détruit par l'alcool à 27 ans

George Best (1946-2005) a remporté le Ballon d'Or 1968 avec Manchester United à 22 ans après avoir soulevé la Coupe d'Europe. Surnommé « le cinquième Beatles », le génie nord-irlandais a basculé dans l'alcool et les excès. Suspendu en 1972, il a quitté United à 27 ans en 1974. Après une greffe du foie en 2002, il est mort à 57 ans en 2005. 100 000 personnes ont assisté à ses funérailles.

En 1969, à 23 ans, George Best a voulu se concentrer sur l'essentiel. Uniquement le football, uniquement son métier. Il a donc décidé de renoncer à ses deux autres grandes passions : l'alcool et les femmes. Son constat amer : « Ce furent les 20 pires minutes de ma vie. »

Le Nord-Irlandais se trouvait alors au sommet. Un an plus tôt, il avait offert à Manchester United son premier sacre en Coupe d'Europe des clubs champions, il était meilleur buteur d'Angleterre et avait remporté le Ballon d'Or. Sur le terrain, il enchaînait les dribbles spectaculaires, les buts à la pelle et les titres majeurs. En dehors, il multipliait les fêtes, les verres et les aventures. À l'époque, sa double vie flamboyante de star du football et de noceur tournait encore. Mais cela ne durerait pas.

    « J'ai déniché un génie » : l'éclosion d'une légende

    Né en 1946 à Belfast, capitale de l'Irlande du Nord, le jeune George a grandi dans un quartier ouvrier. À 15 ans, Bob Bishop, recruteur de Manchester United, l'a déniché. « Je crois que j'ai trouvé un génie », a écrit Bishop à Matt Busby, l'entraîneur d'alors. Et il ne se trompait pas.

    Busby bâtissait alors à Manchester sa deuxième grande équipe. La première avait été décimée en 1958 par la tragédie aérienne de Munich, la seconde allait triompher. Le Nord-Irlandais a fait ses débuts avec United en 1963 à 17 ans. Rapidement, il a formé avec Denis Law et Bobby Charlton l'attaque la plus redoutable du pays. Le trio était surnommé la « Sainte Trinité ». Aujourd'hui, trois statues du trio trônent devant Old Trafford.

    United a décroché le titre en 1965 et 1967. En 1968, pile dix ans après le drame de Munich, United a décroché la Coupe d'Europe tant espérée. En finale contre Benfica, Best a donné l'avantage à United en prolongation. Score final : 4-1.

    Le « cinquième Beatles » : star mondiale et phrases cultes

    Le joueur était devenu bien plus qu'un simple footballeur. Ses exploits sportifs, son style de vie rebelle, ses frasques, ses cheveux longs et ses répliques créaient une aura particulière. Il est devenu l'une des premières superstars mondiales du football, « le cinquième Beatles », une sensation. Dans les années 1960 au conservatisme encore prégnant, il incarnait, comme les rock stars, une nouvelle ère. Et le joueur cultivait cette image.

    « Si on me donnait le choix entre marquer un but de 40 mètres à Anfield ou coucher avec Miss Monde, ce serait un choix cornélien », a déclaré l'attaquant un jour. « Par chance, j'ai réussi les deux. » Ou encore : « J'ai claqué la majeure partie de mon argent en alcool, en femmes et en voitures rapides. Le reste, je l'ai simplement gaspillé. »

    Aussi fulgurante qu'avait été son ascension, aussi rapide fut son déclin. La victoire en Coupe d'Europe fut son dernier grand titre. Ensuite, ses priorités ont progressivement basculé du sport vers la vie nocturne. Une bière de plus ici, une Miss Monde de plus là. Il a perdu pied. Bien trop tôt, le football est passé au second plan. Dommage, car le Nord-Irlandais était un joueur brillant. « Le meilleur que j'aie jamais vu », a déclaré Pelé. Ce compliment était « la plus grande distinction de ma vie », a-t-il répondu.

    De la gloire à la déchéance : mort à 57 ans devant 100 000 personnes

    Le joueur s'est mis à se présenter ivre aux entraînements à répétition. En 1972, Tommy Docherty, l'entraîneur de United, l'a suspendu. En 1974, il a disputé son dernier match pour United à seulement 27 ans. Il a ensuite passé dix ans à évoluer dans diverses équipes de divisions inférieures en Angleterre et aux États-Unis. Seule sa vie extra-sportive attirait encore les projecteurs.

    L'addiction aux jeux l'a ruiné financièrement, l'alcoolisme l'a détruit physiquement. Son mariage a volé en éclats, tout comme ses affaires de boîtes de nuit et de boutiques de mode. Noël 1984, il le passe en prison. Il avait pris le volant ivre et s'en était pris à un policier.

    Il a dépéri pendant des années. En 2002, il a bénéficié d'une greffe du foie mais n'a pas cessé de boire. En novembre 2005, il est mort à 57 ans d'une défaillance multi-organes. 100 000 personnes ont assisté à ses funérailles à Belfast. Tony Blair, alors Premier ministre britannique, a prononcé l'éloge funèbre. À Manchester comme à Belfast, on répète encore : « Maradona good, Pelé better, George Best. »

