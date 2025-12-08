En 1969, à 23 ans, George Best a voulu se concentrer sur l'essentiel. Uniquement le football, uniquement son métier. Il a donc décidé de renoncer à ses deux autres grandes passions : l'alcool et les femmes. Son constat amer : « Ce furent les 20 pires minutes de ma vie. »

Le Nord-Irlandais se trouvait alors au sommet. Un an plus tôt, il avait offert à Manchester United son premier sacre en Coupe d'Europe des clubs champions, il était meilleur buteur d'Angleterre et avait remporté le Ballon d'Or. Sur le terrain, il enchaînait les dribbles spectaculaires, les buts à la pelle et les titres majeurs. En dehors, il multipliait les fêtes, les verres et les aventures. À l'époque, sa double vie flamboyante de star du football et de noceur tournait encore. Mais cela ne durerait pas.