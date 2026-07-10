Dans un communiqué officiel, le Genoa CFC annonce avoir finalisé auprès du TSV Hartberg l’acquisition définitive des droits sportifs de l’attaquant Elias Havel. Né à Vienne le 16 avril 2003, l’attaquant a déjà fait ses débuts avec l’équipe nationale autrichienne, s’imposant comme l’un des joueurs émergents des championnats dans lesquels il a évolué. À son actif, Havel totalise 18 buts et 5 passes décisives en 65 matchs de Bundesliga autrichienne, ainsi que 13 buts et 11 passes décisives en 61 rencontres de 2. Liga, en deuxième division. Le joueur a paraphé un contrat pluriannuel au sein de la Villa Rostan, après avoir réussi les examens médicaux effectués par CDS – La Tua Casa della Salute, partenaire médical officiel du club pour la cinquième année consécutive.
AFP
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Gênes officialise Havel : qui est-il ?
Le Genoa rapporte également les premières déclarations d'Elias Havel, attaquant né en 2003 et recruté à titre définitif : « Le Genoa représente une opportunité importante, je suis ravi de ce choix et je ferai tout mon possible pour m'intégrer au plus vite. Je remercie le club pour la confiance qu'il m'accorde et je donne rendez-vous aux supporters au stade. »
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