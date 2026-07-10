Dans un communiqué officiel, le Genoa CFC annonce avoir finalisé auprès du TSV Hartberg l’acquisition définitive des droits sportifs de l’attaquant Elias Havel. Né à Vienne le 16 avril 2003, l’attaquant a déjà fait ses débuts avec l’équipe nationale autrichienne, s’imposant comme l’un des joueurs émergents des championnats dans lesquels il a évolué. À son actif, Havel totalise 18 buts et 5 passes décisives en 65 matchs de Bundesliga autrichienne, ainsi que 13 buts et 11 passes décisives en 61 rencontres de 2. Liga, en deuxième division. Le joueur a paraphé un contrat pluriannuel au sein de la Villa Rostan, après avoir réussi les examens médicaux effectués par CDS – La Tua Casa della Salute, partenaire médical officiel du club pour la cinquième année consécutive.