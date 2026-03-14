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Gênes : Messias obtient la prolongation de son contrat

Les négociations sont bien avancées pour prolonger le contrat qui expire à la fin de la saison.

Les conseils de Daniele De Rossi ont redonné un nouveau souffle à Junior Messias au Genoa. Le milieu offensif brésilien a récompensé sur le terrain la confiance que lui a accordée l'entraîneur en marquant 3 buts et en récoltant 9 points lors des matchs à domicile contre Bologne, Turin et Rome.

Tuttosport rapporte que la direction rossoblù a déjà entamé des discussions fructueuses avec ses agents (Gabriele et Valerio Giuffrida) en vue du renouvellement annuel de son contrat qui expire en juin : ensemble jusqu'en 2027.  

  • Né en 1991, Messias fêtera ses 35 ans le 13 mai prochain. Arrivé en provenance du Milan AC pour 3 millions d'euros lors du mercato estival de 2023, il a depuis inscrit 6 buts en 51 apparitions sous le maillot de Gênes.

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