Gênes : Messias obtient la prolongation de son contrat

Les conseils de Daniele De Rossi ont redonné un nouveau souffle à Junior Messias au Genoa. Le milieu offensif brésilien a récompensé sur le terrain la confiance que lui a accordée l'entraîneur en marquant 3 buts et en récoltant 9 points lors des matchs à domicile contre Bologne, Turin et Rome.

Tuttosport rapporte que la direction rossoblù a déjà entamé des discussions fructueuses avec ses agents (Gabriele et Valerio Giuffrida) en vue du renouvellement annuel de son contrat qui expire en juin : ensemble jusqu'en 2027.