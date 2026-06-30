Le Genoa annonce avoir finalisé l’achat définitif des droits du milieu de terrain Franz-Ethan Meichtry, né le 8 juillet 2005 et membre de la sélection suisse des moins de 21 ans (7 sélections, 1 but). Le club a déboursé 3,5 millions d’euros pour s’offrir le jeune international.
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Gênes : Meichtry arrive en provenance de Thun, c’est officiel
Meichtry s'est imposé comme l'une des révélations de la saison, inscrivant 8 buts et délivrant 3 passes décisives en 35 matchs, au sein de l'équipe qui a remporté la Super League suisse 2025/26 en terminant à la première place.