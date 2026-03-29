Gazzetta - Rome, l'idée folle concernant Salah : salaire et concurrence, ce qui se dit

Une rumeur fracassante circule concernant ce qui pourrait être un retour incroyable en Serie A : selon La Gazzetta dello Sport, l'idée folle de faire revenir Mohamed Salah sous le maillot de laRoma la saison prochaine serait à l'étude.

L'ailier égyptien a déjà officialisé son départ de Liverpool à la fin de la saison en cours et évalue toutes les propositions qui lui sont faites concernant sa prochaine aventure professionnelle, dans le cadre d'une carrière couronnée de succès qui s'étend sur plus d'une décennie au plus haut niveau.

Parmi ces idées, il y a aussi une suggestion qui le ramènerait dans la capitale, même si, compte tenu des coûts et de la faisabilité de l'opération, cela semble être une manœuvre pour le moins complexe à réaliser.