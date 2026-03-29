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Gabriele Stragapede

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Gazzetta - Rome, l'idée folle concernant Salah : salaire et concurrence, ce qui se dit

Roma
Mercato
Liverpool
M. Salah

Une rumeur évoquant la possibilité de faire revenir l'ailier égyptien dans la capitale.

Une rumeur fracassante circule concernant ce qui pourrait être un retour incroyable en Serie A : selon La Gazzetta dello Sport, l'idée folle de faire revenir Mohamed Salah sous le maillot de laRoma la saison prochaine serait à l'étude.

L'ailier égyptien a déjà officialisé son départ de Liverpool à la fin de la saison en cours et évalue toutes les propositions qui lui sont faites concernant sa prochaine aventure professionnelle, dans le cadre d'une carrière couronnée de succès qui s'étend sur plus d'une décennie au plus haut niveau.

Parmi ces idées, il y a aussi une suggestion qui le ramènerait dans la capitale, même si, compte tenu des coûts et de la faisabilité de l'opération, cela semble être une manœuvre pour le moins complexe à réaliser.

  • L'IDÉE

    Selon les informations rapportées par La Rosea, en Angleterre, on est convaincu que parmi les équipes qui envisagent Salah pour l'avenir, il y a justement la Roma. Il s'agirait clairement, comme nous l'avons déjà mentionné, d'une opération complexe d'un point de vue purement économique, compte tenu des 12 millions d'euros qu'il gagne par saison (20 millions bruts) et du fait que les Giallorossi ne souhaitent pas dépasser le plafond de 4 millions d'euros nets de salaire pour aucun membre de l'effectif.

    Mais au-delà de l'aspect financier, la concurrence est extrêmement rude en provenance d'Arabie saoudite : l'Égyptien a été approché par des clubs comme Al Ittihad et Al Qadsiah, prêts à lui garantir le même salaire qu'il touche en Angleterre. De plus, il faut compter avec des clubs de la Major League Soccer, San Diego étant très intéressé par le joueur.

    Cependant, selon La Gazzetta dello Sport, Salah envisage de passer une année à Rome avant de voir ce que l'avenir lui réserve.

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  • CE SERAIT UN RETOUR

    Ce ne serait toutefois pas le profil type dans lequel la famille Friedkin souhaite investir des ressources, celle-ci étant toujours à la recherche de jeunes joueurs au potentiel exceptionnel à mettre en valeur. Cependant, comme l'écrit La Gazzetta dello Sport, Salah arriverait libre de tout contrat, compte tenu de la résiliation de son contrat avec Liverpool et de son départ déjà annoncé par les Reds.

    L'Égyptien pourrait être un élément qui s'intégrerait bien dans la stratégie tactique de Gasperini. Pour l'instant, cela n'est considéré que comme une idée farfelue, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve.

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