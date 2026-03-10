La Juventus commence déjà à planifier et à étudier les opportunités possibles sur le marché pour la prochaine saison sportive.

La direction bianconera souhaite renforcer son effectif avec des joueurs de grande expérience internationale, en essayant de saisir les opportunités parmi les joueurs dont le contrat arrive à expiration et qui ont décidé de ne pas renouveler leur accord avec leurs clubs respectifs.

Selon les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, deux noms de haut niveau figurent sur la liste du mercato de laVieille Dame : Bernardo Silva et Leon Goretzka, tous deux destinés à quitter leurs clubs respectifs.