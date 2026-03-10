Goal.com
Gazzetta - Juventus, un top à paramètre zéro : la situation pour Bernardo Silva et Goretzka

Les Bianconeri évaluent les deux opérations, deux occasions à zéro pour l'été.

La Juventus commence déjà à planifier et à étudier les opportunités possibles sur le marché pour la prochaine saison sportive.

La direction bianconera souhaite renforcer son effectif avec des joueurs de grande expérience internationale, en essayant de saisir les opportunités parmi les joueurs dont le contrat arrive à expiration et qui ont décidé de ne pas renouveler leur accord avec leurs clubs respectifs.

Selon les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, deux noms de haut niveau figurent sur la liste du mercato de laVieille Dame : Bernardo Silva et Leon Goretzka, tous deux destinés à quitter leurs clubs respectifs.

  • CE QUI FILTRE SUR BERNARDO SILVA

    Le nom le plus intéressant pour le milieu de terrain bianconero est celui de Bernardo Silva, joueur portugais actuellement sous contrat avec Manchester City, qui apporterait personnalité, expérience, leadership et qualité au milieu de terrain bianconero.

    Le Portugais semble disposé à se lancer dans une nouvelle aventure à partir de la saison prochaine et la Juventus reste attentive aux possibles rebondissements de cette situation en vue de l'été.

  • LA CONCURRENCE

    Il est clair qu'il y aura une concurrence féroce à affronter : parmi les équipes intéressées, selon La Rosea, figurent Galatasaray, Inter Miami et Benfica.

    L'aspect économique n'est pas non plus à sous-estimer : à l'heure actuelle, Bernardo Silva perçoit un salaire compris entre 7 et 8 millions nets par saison. L'agent Jorge Mendes est déjà à la recherche de la meilleure solution.

  • LES YEUX RÉGLÉS SUR GORETZKA

    Selon La Gazzetta dello Sport, Leon Goretzka, milieu de terrain allemand du Bayern Munich, est également suivi de près. Ce n'est pas une surprise que le joueur ait déjà annoncé, avec son club, qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec les Bavarois et qu'il était prêt à vivre une nouvelle expérience, même à l'étranger.

    Pour la Juventus, il représenterait une solution importante pour le milieu de terrain : physique, technique et expérience au service de Luciano Spalletti.

  • IL Y A AUSSI L'INTER, LE MILAN ET NAPLES

    Pour l'Allemand aussi, la concurrence ne manque pas : en Italie, le premier club à s'être renseigné a été le Milan, suivi par Naples, l'Inter et la Juventus (les clubs italiens ont pris contact avec l'entourage et l'agence du joueur, mais il semble y avoir un désaccord sur les commissions).

    Son salaire actuel, compris entre 6 et 7 millions nets par saison, pourrait être supportable pour plusieurs clubs européens, comme Arsenal et d'autres clubs de Premier League qui le gardent dans leurs carnets et se présentent comme favoris pour son acquisition cet été.

    Il est donc essentiel de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions afin d'attirer des joueurs de ce calibre.

