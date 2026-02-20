Gavi fait un grand pas vers son retour à Barcelone, ce qui donne un énorme coup de pouce à Hansi Flick alors que la lutte pour le titre de la Liga avec le Real Madrid s'intensifie

Flick a clairement exprimé l'importance de Gavi pour son projet, mais reste catégorique dans son refus de prendre des risques avec la condition physique du jeune joueur. L'entraîneur allemand estime que, même si le joueur est motivé, le protocole médical doit être suivi à la lettre afin de garantir qu'il reste un pilier de l'équipe pendant de nombreuses années.

Le staff technique a constaté que le passage de l'entraînement collectif à un match de 90 minutes constitue un obstacle majeur qui nécessite du temps et de la patience. Il surveille la réaction du genou du joueur aux changements de rythme, aux contacts et aux mouvements multidirectionnels inhérents aux séances de compétition avant de prendre une décision finale quant à son intégration dans l'équipe.

De plus, l'équipe médicale du club a souligné que Gavi est actuellement en phase avec le pronostic initial établi après son opération en septembre. La semaine prochaine marquera le cinquième mois depuis l'opération, un délai initialement estimé par les experts pour son retour à l'entraînement complet.

L'accent est désormais mis sur le développement de sa capacité aérobique et de sa vivacité aux côtés de ses coéquipiers qui ont pris le relais pendant son absence. Le staff est ravi de ses progrès, mais souligne que le feu vert pour l'intégrer à l'équipe ne sera donné que lorsqu'il sera capable de suivre des séances d'entraînement complètes et intensives sans aucune réaction indésirable.