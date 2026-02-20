Getty Images Sport
Gavi fait un grand pas vers son retour à Barcelone, ce qui donne un énorme coup de pouce à Hansi Flick alors que la lutte pour le titre de la Liga avec le Real Madrid s'intensifie
Le moteur du milieu de terrain revient au bercail
Le FC Barcelone a reçu un coup de pouce monumental dans sa quête de trophées, puisque le milieu de terrain Gavi a enfin fait son retour tant attendu à l'entraînement collectif. Selon Marca, le joueur de 21 ans a été accueilli vendredi matin par ses coéquipiers avec le traditionnel « tunnel de tapes », marquant ainsi une étape importante sur le plan émotionnel et physique dans un processus de rétablissement qui a mis à l'épreuve sa détermination. Après des mois de travail individuel acharné à huis clos, le retour de l'international espagnol dans l'équipe première est un coup de pouce opportun pour l'entraîneur Flick.
Cette évolution signifie que Gavi est entré dans la dernière ligne droite d'un parcours qui avait commencé par une grande déception. Alors qu'il avait déjà été aperçu en train d'effectuer des exercices légers et des travaux individuels avec le ballon, la séance de vendredi a marqué sa première intégration dans le travail tactique collectif depuis son opération. Pour Flick, le fait de disposer d'un atout aussi combatif et talentueux est comparable à une « nouvelle recrue » de classe mondiale qui viendra soutenir les ambitions nationales et européennes du Barça.
Une approche prudente vers une reprise complète
Malgré l'enthousiasme suscité par le retour de Gavi à l'entraînement, le Barça reste extrêmement prudent. Après une intervention médicale de cette ampleur, le staff médical et l'équipe d'entraîneurs ne souhaitent pas fixer de date définitive pour son retour à la compétition. Flick serait catégorique : il ne faut pas précipiter le retour du milieu de terrain, car la priorité reste sa santé à long terme plutôt que son impact immédiat à court terme.
Le club comprend que l'intensité de la Liga et de la Ligue des champions exige que Gavi soit à 100 % avant de se soumettre à nouveau aux rigueurs du jeu. Les dirigeants s'efforcent collectivement de protéger le joueur de toute pression inutile. Ayant déjà connu des revers importants par le passé, l'aspect psychologique de son retour est géré avec autant de soin que l'aspect physiologique.
Le personnel s'accorde à dire que son évolution au cours des prochains jours dictera les prochaines étapes, l'objectif étant d'éviter toute rechute potentielle.
Flick et son équipe prônent la patience
Flick a clairement exprimé l'importance de Gavi pour son projet, mais reste catégorique dans son refus de prendre des risques avec la condition physique du jeune joueur. L'entraîneur allemand estime que, même si le joueur est motivé, le protocole médical doit être suivi à la lettre afin de garantir qu'il reste un pilier de l'équipe pendant de nombreuses années.
Le staff technique a constaté que le passage de l'entraînement collectif à un match de 90 minutes constitue un obstacle majeur qui nécessite du temps et de la patience. Il surveille la réaction du genou du joueur aux changements de rythme, aux contacts et aux mouvements multidirectionnels inhérents aux séances de compétition avant de prendre une décision finale quant à son intégration dans l'équipe.
De plus, l'équipe médicale du club a souligné que Gavi est actuellement en phase avec le pronostic initial établi après son opération en septembre. La semaine prochaine marquera le cinquième mois depuis l'opération, un délai initialement estimé par les experts pour son retour à l'entraînement complet.
L'accent est désormais mis sur le développement de sa capacité aérobique et de sa vivacité aux côtés de ses coéquipiers qui ont pris le relais pendant son absence. Le staff est ravi de ses progrès, mais souligne que le feu vert pour l'intégrer à l'équipe ne sera donné que lorsqu'il sera capable de suivre des séances d'entraînement complètes et intensives sans aucune réaction indésirable.
Entraînement intégré et course au titre
Le retour de Gavi ne pouvait pas mieux tomber pour Barcelone, qui est engagé dans une course au titre très disputée avec son grand rival, le Real Madrid. Sa ténacité et sa capacité à récupérer le ballon offrent à Flick un profil unique au sein de l'équipe actuelle. Au-delà de son impact immédiat sur le terrain, le retour de Gavi s'inscrit dans une période de stabilité pour le noyau jeune du club. Selon certaines informations, le club serait également en train de négocier le renouvellement du contrat d'un autre jeune joueur, Marc Bernal. Le message de Barcelone est clair : l'avenir se construit autour des plus brillants talents de La Masia. La réintégration de Gavi dans le système tactique sera la priorité au cours du mois à venir.
Gavi ne devrait pas jouer dimanche lorsque le Barça affrontera Levante en Liga. Cependant, il pourrait être disponible pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions à la mi-mars.
