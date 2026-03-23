Gennaro Gattuso, sélectionneur de l'Italie, a expliqué lors d'une conférence de presse pourquoi il n'avait pas convoqué Nicolò Zaniolo et Riccardo Orsolini : « Nous ne sommes pas allés à ces dîners avec des tableaux blancs et des marqueurs pour parler de tactique. J'ai essayé de créer un lien avec les joueurs, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Il y avait beaucoup de joueurs qui auraient pu être là, de Zaniolo à Bernardeschi, d’Orsolini à Fagioli, mais j’ai voulu faire d’autres choix ».
Getty Images Sport
Traduit par
Gattuso : « Pourquoi je n'ai pas convoqué Zaniolo et Orsolini »
LES CHOIX DE GATTUSO
Il poursuit : « J'ai voulu constituer un groupe, un groupe qui m'a prouvé son attachement ; nous méritons tous de connaître la joie. Je veux désormais aborder ces matchs avec mes certitudes, mes convictions. Je suis conscient que d'autres joueurs ont bien joué, mais mes choix sont faits en toute bonne foi. J'ai une grande confiance dans les joueurs que j'ai sélectionnés. »