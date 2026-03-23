Gattuso : « Pourquoi je n'ai pas convoqué Zaniolo et Orsolini »

Gennaro Gattuso, sélectionneur de l'Italie, a expliqué lors d'une conférence de presse pourquoi il n'avait pas convoqué Nicolò Zaniolo et Riccardo Orsolini : « Nous ne sommes pas allés à ces dîners avec des tableaux blancs et des marqueurs pour parler de tactique. J'ai essayé de créer un lien avec les joueurs, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Il y avait beaucoup de joueurs qui auraient pu être là, de Zaniolo à Bernardeschi, d’Orsolini à Fagioli, mais j’ai voulu faire d’autres choix ».



