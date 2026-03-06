IMAGO
Gareth Bale se confie sur ses blessures secrètes alors que l'ancienne star du Real Madrid et de Tottenham explique comment ses problèmes de dos ont mis fin à sa carrière
La lutte cachée derrière une carrière brillante
Bale a levé le voile sur une bataille physique privée qui a hanté son passage au sommet du football européen. Bien qu'il ait remporté cinq titres de Ligue des champions avec Madrid, la légende galloise a admis qu'un problème de dos invalidant était la véritable cause de ses fréquentes absences sur le terrain.
L'ancien ailier de Tottenham a pris sa retraite peu après avoir représenté le Pays de Galles lors de la Coupe du monde 2022 et passé un bref séjour au sein du club de MLS LAFC. Souvent critiqué pour sa condition physique en Espagne, Bale a désormais clarifié que ses problèmes étaient bien plus complexes qu'on ne le pensait initialement.
Des années à gérer la douleur
Dans le podcast Stick to Football, Bale a expliqué les problèmes de dos dont il souffre depuis son enfance. Il a déclaré : « Je me suis déchiré un disque dans le dos à l'âge de 18 ans, à Tottenham. J'ai joué toute ma carrière avec cette blessure. J'ai eu beaucoup de blessures au mollet à cause de mon dos. Je n'en ai jamais parlé quand je jouais, car certains auraient dit : « Il cherche des excuses ». C'était gérable, mais avec le temps, cela m'a rattrapé.
Je ne savais jamais quand cela allait arriver, et évidemment, les gens disaient : "Oh, il ne prend pas soin de lui" [mais] je m'assurais littéralement que mes mollets et mon soléaire étaient à toute épreuve. Mais encore une fois, si ça ne marchait pas et que ça arrivait, je ne pouvais rien y faire. Je recevais une injection dans le dos pour calmer tout ça. »
Remplir la liste de contrôle finale
Cette série de blessures n'a toutefois pas entamé le statut d'icône nationale de Bale. Il a pris sa retraite en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire du Pays de Galles, après avoir mené les Dragons en demi-finale de l'Euro 2016 et à leur première Coupe du monde en 64 ans en 2022.
« Je suis toujours arrivé à un point où, je suppose, beaucoup de gens en arrivent dans leur carrière : pourquoi continuer ? Qu'est-ce que je veux accomplir d'autre ? », a ajouté Bale.
« J'avais l'impression d'avoir accompli tout ce que je voulais. La dernière chose que j'ai faite a été de me qualifier pour une Coupe du monde, qui était la dernière chose sur ma liste. J'ai senti que c'était le bon moment. J'étais probablement prêt depuis quelques années déjà, mais cela m'a rattrapé. »
La vie loin du banc des remplaçants
Depuis qu'il a pris sa retraite en janvier 2023, Bale se consacre davantage à sa famille et à ses affaires qu'à l'entraînement. Bien qu'il reste intéressé par la gestion sportive, il a résisté à l'envie de se lancer dans cette voie en raison du temps considérable que cela implique.
À 36 ans, il profite actuellement de son temps libre, loin de la pression d'un calendrier professionnel. Après avoir passé sa dernière saison au LAFC, où il a remporté la MLS Cup après avoir marqué un but égalisateur spectaculaire en fin de match, il a également fait partie d'un consortium qui a manifesté son intérêt pour le rachat du club de sa ville natale, Cardiff City, l'été dernier.
« J'ai toujours dit que lorsque je prendrais ma retraite, je voudrais avoir un, deux, trois ans pour me détendre, profiter de mes enfants, puis essayer de déterminer les voies que je souhaite suivre », a-t-il ajouté. « Ce genre de choses m'attire davantage que... me lancer dans la gestion. J'ai l'impression d'avoir déjà fait cela en tant que joueur, et il faut consacrer plus de temps à ces tâches en tant qu'entraîneur et manager. »
