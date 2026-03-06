Gareth Bale se confie sur ses blessures secrètes alors que l'ancienne star du Real Madrid et de Tottenham explique comment ses problèmes de dos ont mis fin à sa carrière

Dans le podcast Stick to Football, Bale a expliqué les problèmes de dos dont il souffre depuis son enfance. Il a déclaré : « Je me suis déchiré un disque dans le dos à l'âge de 18 ans, à Tottenham. J'ai joué toute ma carrière avec cette blessure. J'ai eu beaucoup de blessures au mollet à cause de mon dos. Je n'en ai jamais parlé quand je jouais, car certains auraient dit : « Il cherche des excuses ». C'était gérable, mais avec le temps, cela m'a rattrapé.

Je ne savais jamais quand cela allait arriver, et évidemment, les gens disaient : "Oh, il ne prend pas soin de lui" [mais] je m'assurais littéralement que mes mollets et mon soléaire étaient à toute épreuve. Mais encore une fois, si ça ne marchait pas et que ça arrivait, je ne pouvais rien y faire. Je recevais une injection dans le dos pour calmer tout ça. »