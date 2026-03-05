AFP
Gareth Bale affirme que Zinedine Zidane « n'a pas fait grand-chose » en tant qu'entraîneur du Real Madrid et donne son avis sincère sur Cristiano Ronaldo en tant que coéquipier
La simplicité plutôt que les systèmes
Bale, qui a aidé le Real à remporter trois titres consécutifs en Ligue des champions sous Zidane, a déclaré dans The Overlap, lorsqu'on lui a demandé son avis sur l'approche tactique du Français : « Il n'en faisait pas trop... On savait que si on jouait contre le Barça ou le Bayern, il fallait mettre en place quelques tactiques, mais pour les autres matchs, c'était minime. Dans les grands matchs, on passe 15 minutes à mettre en place des tactiques défensives plutôt qu'offensives, et c'est tout. »
La vie avec Ronaldo et Benzema
Répondant aux rumeurs persistantes de tensions au sein du trio emblématique de l'attaque du Real Madrid, composé de lui-même, Ronaldo et Karim Benzema, Bale a insisté sur le fait que le trio fonctionnait à merveille. « Nous nous entendions très bien dans les vestiaires. Nous n'avons jamais eu de problème », a-t-il expliqué. « Karim était très calme... Cristiano et moi étions sur les ailes, avec plus d'énergie, mais c'est lui qui assurait la cohésion du groupe. Je suis arrivé comme la dernière pièce du puzzle. »
Interrogé sur le perfectionnisme de Ronaldo, Bale a ajouté : « J'y pensais justement, j'ai parfois agité les bras quand j'ai raté un face-à-face et que j'aurais peut-être pu lui passer le ballon ! Il faut aussi comprendre que c'est sa motivation et son moteur. Il veut juste marquer, pas seulement un but, mais trois, quatre, cinq, six par match, s'il le peut.
On sait qu'il poursuit des records, qu'il veut marquer et qu'il veut battre [Lionel] Messi en faisant cela. On comprend, et on ne peut pas nier qu'il marque des buts. Même quand il est revenu à Manchester United, les gens disaient : « Il n'est plus le même », mais il a continué à marquer des buts, ce qui est finalement la chose la plus difficile à faire dans le football. Il était tellement motivé. Quand on entrait sur le terrain, on savait qu'on avait une longueur d'avance, sachant qu'il allait marquer à un moment ou à un autre. Il était aussi une source de confiance pour l'équipe. »
Pression des médias madrilènes
Le Gallois a également abordé la question de son amour pour le golf et de la célèbre banderole « Wales. Golf. Madrid. ». Bale a clarifié : « Cela n'avait rien à voir avec moi (rires). C'est la presse espagnole qui a créé ce personnage. J'étais professionnel. J'avais pour règle de ne pas jouer au golf 40 heures avant un match. »
Au sujet de la pression incessante liée au fait de représenter les Blancos, il a déclaré : « Vous savez que vous ne pouvez pas lever le pied, car ils vous poursuivront... J'ai dû grandir très vite. »
Ancelotti contre Zidane et le leadership de Ramos
En réfléchissant à l'autorité dans les vestiaires, Bale a désigné Sergio Ramos comme le leader principal. « Je dirais que Ramos était le plus grand leader. Cristiano avait son ego... mais en termes de leader d'équipe, c'était Ramos. »
Comparant Zidane à un autre de ses anciens entraîneurs madrilènes, Carlo Ancelotti, Bale a déclaré : « Carlo avait tout simplement la meilleure gestion personnelle. Si vous ne jouiez pas, il vous donnait l'impression d'être votre meilleur ami. » En fin de compte, Bale estime que l'immense talent de l'équipe rendait les tactiques secondaires : « L'entraîneur vous donne évidemment des consignes à suivre, mais ce n'est pas sorcier. »
