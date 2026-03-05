Gareth Bale affirme que Zinedine Zidane « n'a pas fait grand-chose » en tant qu'entraîneur du Real Madrid et donne son avis sincère sur Cristiano Ronaldo en tant que coéquipier

Répondant aux rumeurs persistantes de tensions au sein du trio emblématique de l'attaque du Real Madrid, composé de lui-même, Ronaldo et Karim Benzema, Bale a insisté sur le fait que le trio fonctionnait à merveille. « Nous nous entendions très bien dans les vestiaires. Nous n'avons jamais eu de problème », a-t-il expliqué. « Karim était très calme... Cristiano et moi étions sur les ailes, avec plus d'énergie, mais c'est lui qui assurait la cohésion du groupe. Je suis arrivé comme la dernière pièce du puzzle. »

Interrogé sur le perfectionnisme de Ronaldo, Bale a ajouté : « J'y pensais justement, j'ai parfois agité les bras quand j'ai raté un face-à-face et que j'aurais peut-être pu lui passer le ballon ! Il faut aussi comprendre que c'est sa motivation et son moteur. Il veut juste marquer, pas seulement un but, mais trois, quatre, cinq, six par match, s'il le peut.

On sait qu'il poursuit des records, qu'il veut marquer et qu'il veut battre [Lionel] Messi en faisant cela. On comprend, et on ne peut pas nier qu'il marque des buts. Même quand il est revenu à Manchester United, les gens disaient : « Il n'est plus le même », mais il a continué à marquer des buts, ce qui est finalement la chose la plus difficile à faire dans le football. Il était tellement motivé. Quand on entrait sur le terrain, on savait qu'on avait une longueur d'avance, sachant qu'il allait marquer à un moment ou à un autre. Il était aussi une source de confiance pour l'équipe. »