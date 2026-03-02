Gagnants et perdants de la MLS : Lionel Messi se réveille pour mener la remontée de l'Inter Miami, Timo Werner brille - les doutes s'accumulent autour de Tata Martino avec Atlanta United

Et voilà, un autre week-end de MLS touche à sa fin. Si l'on y regarde de plus près, la plupart des résultats sont (en quelque sorte) conformes aux attentes.

Inter Miami était en train de perdre, puis Lionel Messi s'est réveillé. LAFC a été convaincant contre Houston. Vancouver a gagné. San Diego aussi. Partout ailleurs, les résultats ont été très mitigés, mais c'est là que réside tout le plaisir.

Bien sûr, Messi s'est démarqué (habituez-vous à ces mots). Mais il y avait beaucoup d'autres raisons de s'enthousiasmer.

Le Chicago Fire était très irrégulier l'année dernière, oscillant entre la médiocrité et l'excellence. Il semble beaucoup mieux aujourd'hui. La révolution Michael Bradley se poursuit, le nouvel entraîneur prouvant que les jeunes peuvent être à la hauteur. Timo Werner a impressionné pour ses débuts avec les San Jose Earthquakes. Et puis, du côté plus négatif, Tata Martino a découvert qu'il n'est peut-être pas toujours nécessaire de retourner vers son ex.

GOAL examine tout cela et bien plus encore en analysant les gagnants et les perdants d'une nouvelle journée de MLS bien remplie...