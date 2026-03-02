Goal.com
Gagnants et perdants de la MLS : Lionel Messi se réveille pour mener la remontée de l'Inter Miami, Timo Werner brille - les doutes s'accumulent autour de Tata Martino avec Atlanta United

La deuxième journée de MLS a été marquée par une remontée spectaculaire de l'Inter Miami et par la poursuite de la bonne forme des Red Bulls. Mais il est peut-être temps de s'inquiéter pour Atlanta.

Et voilà, un autre week-end de MLS touche à sa fin. Si l'on y regarde de plus près, la plupart des résultats sont (en quelque sorte) conformes aux attentes. 

Inter Miami était en train de perdre, puis Lionel Messi s'est réveillé. LAFC a été convaincant contre Houston. Vancouver a gagné. San Diego aussi. Partout ailleurs, les résultats ont été très mitigés, mais c'est là que réside tout le plaisir. 

Bien sûr, Messi s'est démarqué (habituez-vous à ces mots). Mais il y avait beaucoup d'autres raisons de s'enthousiasmer. 

Le Chicago Fire était très irrégulier l'année dernière, oscillant entre la médiocrité et l'excellence. Il semble beaucoup mieux aujourd'hui. La révolution Michael Bradley se poursuit, le nouvel entraîneur prouvant que les jeunes peuvent être à la hauteur. Timo Werner a impressionné pour ses débuts avec les San Jose Earthquakes. Et puis, du côté plus négatif, Tata Martino a découvert qu'il n'est peut-être pas toujours nécessaire de retourner vers son ex. 

GOAL examine tout cela et bien plus encore en analysant les gagnants et les perdants d'une nouvelle journée de MLS bien remplie...

  • VAINQUEUR : Lionel Messi

    Qui d'autre ? Le fait est que l'Inter Miami a vraiment été très mauvais en première mi-temps de son match de dimanche contre Orlando City. Son milieu de terrain était grand ouvert, et même la qualité individuelle de Yannick Bright, habituellement si doué pour couvrir les espaces, n'a pas suffi à arrêter une unité offensive d'Orlando bien coordonnée. Franchement, ils ont eu de la chance de n'être menés que de deux buts après 30 minutes. 

    Messi, quant à lui, n'était pas totalement absent. Mais il ne tirait pas non plus les ficelles. Puis, en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Il s'est replié pour recevoir le ballon et, une fois en possession de celui-ci, il s'est montré beaucoup plus efficace. Il a inscrit le premier but de Miami, d'une magnifique frappe dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface. Le huit fois vainqueur du Ballon d'Or a également inscrit un quatrième but magnifique pour sceller le sort du match à la 90e minute. Bien sûr, il a été aidé par une équipe d'Orlando qui s'est quelque peu essoufflée au fur et à mesure que le match avançait. Mais Messi s'est réveillé et, comme il l'a fait d'innombrables fois, il a sauvé Miami dimanche. 

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    LOSER : Tata Martino

    Martino prônait la patience avant d'accepter le poste à Atlanta. Le manager argentin a admis que les deuxièmes mandats peuvent être difficiles, et Atlanta avait beaucoup à faire après avoir connu une saison 2025 assez désastreuse. 

    L'objectif, insistait-il, était simplement de se qualifier pour les séries éliminatoires, ce qui devrait, franchement, être le minimum absolu pour une équipe qui a dépensé le troisième plus gros budget de la Major League Soccer au cours des 18 derniers mois. Et bien sûr, il y avait toujours des raisons de s'inquiéter. Atlanta manque d'équilibre et n'a pas beaucoup de ressources en défense. Cette équipe va encaisser des buts.

    Mais ce qu'elle devrait être capable de faire, c'est marquer, et beaucoup. Très peu d'équipes de la MLS disposent d'un tel éventail de talents offensifs ou peuvent se vanter d'avoir les armes individuelles dont bénéficient les Five Stripes. Pourtant, après deux matchs, ils n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets. 

    Samedi, ils n'ont cadré qu'un seul tir contre une équipe de San Jose qui est encore en phase de rodage. Martino semble avoir encore beaucoup de travail devant lui. 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    GAGNANT : Julian Hall

    Qui a dit qu'on ne pouvait rien gagner avec des jeunes ? En réalité, il serait tout à fait logique que Michael Bradley fasse confiance à la jeunesse pour diriger les New York Red Bulls. Après tout, il a démontré toute la richesse de leur centre de formation la saison dernière en remportant le MLS Next Pro. Il fait déjà confiance à ces jeunes. 

    Mais personne ne s'attendait vraiment à ce que plusieurs adolescents jouent un rôle aussi important dans ce qui a été un début de saison solide. En réalité, Hall n'est pas un inconnu. Il est très bien coté depuis un certain temps déjà, un attaquant polyvalent qui se situe juste en dessous des meilleurs talents du système junior américain, mais qui a certainement un avenir prometteur. Pourtant, les joueurs de 17 ans ne sont généralement pas titulaires dans les équipes de MLS. Il semble toutefois que cette équipe ne soit pas une équipe de MLS comme les autres, et que son entraîneur se moque des conventions. 

    Hall a désormais disputé deux matchs et marqué trois buts depuis le début de la saison, dont le but de la victoire contre la Nouvelle-Angleterre samedi dernier. Bradley ne réinvente pas la roue. Hall n'est pas un talent unique en son genre. Mais c'est un jeune joueur qui prouve qu'il est capable de performer à un haut niveau. Cela ne peut être que positif pour une équipe des Red Bulls qui nourrit de grandes ambitions. 

  • Phil NevilleGetty

    PERDANT : Phil Neville

    Les Timbers ont connu un début de saison mitigé. C'est une équipe de MLS avec une belle histoire, très sympathique, qui compte de nombreux supporters et qui a toujours su trouver le moyen d'être compétitive. L'année dernière, ils ont dû se passer de leur joueur vedette Evander, se sont qualifiés de justesse pour les séries éliminatoires et ont donné du fil à retordre à San Diego au premier tour. Mais l'intersaison a été difficile, pour diverses raisons. David Ayala a été une grande perte, et avec seulement Cole Bassett, un joueur solide mais pas spectaculaire, comme seul remplaçant au milieu de terrain, les Timbers semblent un peu à court.

    La première semaine a été encourageante, puisqu'ils ont réussi à s'imposer 3-2 face à une équipe de Columbus en pleine mutation. Mais la semaine dernière a été assez difficile. Le Colorado est plein d'ambition sous la houlette de son nouvel entraîneur Matt Wells, mais reste une équipe jeune dont Portland devrait pouvoir tirer des points, même à l'extérieur. Pourtant, Portland a été battu au Dick's Sporting Goods Park dans le Colorado et a terminé le match à 10. Dans l'ensemble, les Timbers sont une équipe en marge des playoffs qui remportera probablement autant de victoires que de défaites. Mais c'est dans ce genre de matchs, contre les équipes qui les entourent, qu'ils doivent absolument marquer des points. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    VAINQUEUR : Timo Werner

    Qui aurait cru que cet attaquant de haut niveau pouvait également faire des passes décisives ? Lorsqu'il est en forme, Timo Werner est une machine à marquer des buts. C'est sur le côté gauche qu'il est le plus dangereux, où sa vitesse transforme les combinaisons simples en occasions de but. Il a démontré au cours de plusieurs saisons de Bundesliga qu'il était capable de dépasser la barre des 20 buts.

    Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'il s'impose également sur le flanc opposé.

    En réalité, cela ressemblait à un coup franc. San Jose contrôlait le match lorsqu'il est entré en jeu à l'heure de jeu, même si Atlanta avait parfois la possession du ballon. Les visiteurs étaient régulièrement exposés en transition, et Werner, qui n'avait pas beaucoup joué ces dernières saisons, avait une mission simple : étirer le terrain et courir vers une défense en retrait.

    C'est exactement ce qu'il a fait, même si c'était en terrain inconnu. Werner a évolué sur toute la ligne d'attaque, mais a passé la majeure partie de la mi-temps sur le côté droit, où il a battu à plusieurs reprises son défenseur et a fourni une magnifique passe décisive pour le deuxième but de San Jose, qui a effectivement mis fin au match. Il y aura des difficultés à surmonter à mesure que la précision reviendra. Mais ce fut un début très encourageant.

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    PERDANT : Columbus Crew

    Aïe. Columbus allait forcément connaître une transition difficile sous la houlette de son nouveau manager, Henrik Rydström. On peut dire ce qu'on veut du passage de Wilfried Nancy au Celtic, mais l'ancien patron était Columbus. C'est une franchise historique avec un palmarès exceptionnel, mais le Français a joué un rôle central dans son succès ces dernières années. Sa perte, puis celle de son assistant principal, allait forcément compliquer la saison 2026. La perte de points était inévitable. 

    La défaite 3-2 contre Portland lors du match d'ouverture à l'extérieur est pardonnable. Providence Park est une forteresse, et sera pratiquement la seule raison pour laquelle Portland fera des dégâts cette saison. Mais un match nul contre le Sporting KC ? Même à l'extérieur ? Ce n'est pas bon. Le Crew n'a pas été dominé en tant que tel, mais le Sporting KC, qui, avouons-le, est une assez mauvaise équipe, a eu ses moments de gloire. 

    Et au moment crucial, l'attaquant vedette Wessam Abou Ali a échoué, manquant un penalty décisif qui aurait pu leur donner trois points. Le but de Diego Rossi à la 82e minute a permis de sauver un point, mais tout autre résultat aurait été flatteur pour eux. La Conférence Est est très, très bonne. Le Crew, semble-t-il, pourrait avoir un peu de mal. 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    VAINQUEUR : Gregg Berhalter

    Le jeu de Berhalter était très divertissant l'année dernière. Les Fire ont marqué beaucoup de buts, mais ils en ont aussi encaissé beaucoup. Parfois, ils étaient électrisants à regarder. D'autres fois, ils étaient plutôt désespérants. Cela ressemblait beaucoup à l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans une équipe qui avait beaucoup de défauts, à qui on avait donné beaucoup d'argent et à qui on avait dit de se débrouiller. Ce n'était certainement pas très amusant pour les fans des Fire. Mais cela semblait juste. 

    Cette année, cependant, les attentes sont un peu plus élevées. 

    Ce groupe a eu plus de temps pour se roder. Les pièces devraient être remises en place. Berhalter aussi, après son passage loin de la MLS, n'a plus d'excuses. La période d'adaptation est terminée. Et les choses semblent certainement un peu plus claires. La défaite 2-1 contre Houston lors de la soirée d'ouverture n'est pas très réjouissante, mais le Dynamo s'est bien réorganisé pendant l'intersaison. La victoire 3-0 ce week-end contre Montréal était bien plus prometteuse. Ce sont ces matchs, contre des adversaires modestes, que le Fire ne peut tout simplement pas se permettre de perdre s'il veut être une équipe solide en phase finale cette saison. Marquer trois buts contre une équipe inférieure et mener le match malgré 30 minutes à 10 contre 11, ce n'est pas mal du tout. 

