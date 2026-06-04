AFP
Traduit par
Gabriel Jesus à Everton ?! Les Toffees seraient sur le point de finaliser un transfert éclatant pour l’attaquant des Gunners, tombé en disgrâce
Everton fait de Jesus sa principale option offensive
Selon Football Insider, Everton aurait coché le nom de Jesus en vue du mercato estival. Le club de Merseyside cherche à renforcer son attaque, trop souvent en panne de buts, et voit en le Brésilien un atout déjà éprouvé en Premier League. Toutefois, les Toffees ne comptent pas s’aligner sur les 20 millions de livres réclamés par Arsenal.
Les Toffees restent prudents au regard des blessures à répétition qui ont limité sa disponibilité depuis son arrivée dans le nord de Londres. Arsenal, où Mikel Arteta entend remodeler son attaque, serait disposé à laisser partir l’international brésilien de 29 ans, lequel n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable et pourrait donc changer d’air cet été.
- Getty Images Sport
Les problèmes financiers constituent un obstacle pour les Toffees
Selon nos informations, Everton reste intéressé par l’attaquant mais n’envisagera une transaction que si les conditions financières deviennent plus avantageuses. Le salaire du joueur représente l’un des principaux obstacles : Jesus perçoit actuellement un salaire très élevé à Arsenal, et les Toffees lui demanderaient sans doute une baisse significative de ses émoluments avant de pouvoir finaliser l’opération.
L’intérêt pour le Brésilien ne se limite pas à Everton : l’AC Milan, la Juventus et Palmeiras seraient aussi sur les rangs, alors qu’Arsenal s’apprête à vivre un mercato estival chargé.
La condition physique de Jesus suscite également des inquiétudes à Everton.
Le service de recrutement d’Everton cherche un attaquant expérimenté capable d’avoir un impact immédiat en Premier League. Jesus correspond à ce profil grâce à son parcours en Angleterre, et le club le suivrait depuis un certain temps déjà. L’attaquant avait été pressenti pour rejoindre Everton l’été dernier, puis à nouveau en janvier, mais Arsenal n’était pas disposé à autoriser son départ à ces moments-là. La situation semble désormais avoir changé, les Gunners cherchant à renouveler leur effectif.
Reste à lever plusieurs obstacles : le montant du transfert, le salaire du joueur et son passé médical. La saison passée, il n’a été titulaire que trois fois en quatorze matchs de Premier League, un problème au ligament croisé antérieur lui ayant fait manquer une grande partie de la première moitié de l’exercice.
- Getty Images Sport
Everton étudie ses options en vue du mercato estival
Everton va continuer d’étudier la faisabilité financière du transfert de Jesus. L’issue des discussions dépendra principalement des exigences d’Arsenal et de la volonté de l’attaquant de consentir à une baisse de salaire pour rester en Premier League.
Si ces discussions s’enlisent, David Moyes se tournera vers d’autres cibles, dont l’attaquant Taty Castellanos, alors que les Toffees poursuivent leur quête de renforts offensifs pour la saison prochaine.