Selon Football Insider, Everton aurait coché le nom de Jesus en vue du mercato estival. Le club de Merseyside cherche à renforcer son attaque, trop souvent en panne de buts, et voit en le Brésilien un atout déjà éprouvé en Premier League. Toutefois, les Toffees ne comptent pas s’aligner sur les 20 millions de livres réclamés par Arsenal.

Les Toffees restent prudents au regard des blessures à répétition qui ont limité sa disponibilité depuis son arrivée dans le nord de Londres. Arsenal, où Mikel Arteta entend remodeler son attaque, serait disposé à laisser partir l’international brésilien de 29 ans, lequel n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable et pourrait donc changer d’air cet été.