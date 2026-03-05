Frustré, Pep Guardiola répond par deux mots sans détour à un journaliste qui lui demande avec audace ce que son équipe « pourrait améliorer » après le match nul coûteux contre Nottingham Forest

S'adressant à BBC Sport après le coup de sifflet final, Guardiola, visiblement exaspéré, a répondu brièvement aux journalistes qui lui demandaient ce que son équipe aurait pu améliorer pour remporter les trois points. « Marquer des buts », a répondu sèchement le Catalan.

Il a poursuivi : « Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'aimerais concéder moins de buts, mais il ne s'agit pas d'analyser une action spécifique. Je ne pointe jamais du doigt mes joueurs. Nous avons tout fait, nous avons eu des occasions à la fin et en première mi-temps. Le momentum était là. Mais il se passe toujours quelque chose et nous n'avons pas pu gagner. »