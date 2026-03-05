AFP
Frustré, Pep Guardiola répond par deux mots sans détour à un journaliste qui lui demande avec audace ce que son équipe « pourrait améliorer » après le match nul coûteux contre Nottingham Forest
Une confrontation chaotique à l'Etihad Stadium
City a initialement débloqué la situation en fin de première mi-temps lorsque Semenyo a repris de volée un centre de Rayan Cherki. Les visiteurs ont réagi après la pause grâce à une finition astucieuse de Gibbs-White, mais leur égalisation a été de courte durée, Rodri redonnant rapidement l'avantage aux locaux d'une tête sur corner. Malgré la pression exercée par City pour accroître son avance et plusieurs appels à penalty rejetés, les hommes de Vitor Pereira ont de nouveau frappé grâce à une superbe frappe lointaine d'Anderson. Une fin de match haletante a vu les deux équipes se créer des occasions dangereuses, mais la défense de Forest a finalement tenu bon pour assurer un point durement gagné.
Le verdict sans détour de Guardiola après le match
S'adressant à BBC Sport après le coup de sifflet final, Guardiola, visiblement exaspéré, a répondu brièvement aux journalistes qui lui demandaient ce que son équipe aurait pu améliorer pour remporter les trois points. « Marquer des buts », a répondu sèchement le Catalan.
Il a poursuivi : « Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'aimerais concéder moins de buts, mais il ne s'agit pas d'analyser une action spécifique. Je ne pointe jamais du doigt mes joueurs. Nous avons tout fait, nous avons eu des occasions à la fin et en première mi-temps. Le momentum était là. Mais il se passe toujours quelque chose et nous n'avons pas pu gagner. »
Bernardo Silva revient sur une étape importante au goût doux-amer
Bernardo Silva, qui est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur de champ à atteindre 350 titularisations sous Guardiola, était tout aussi abattu. « C'est assez frustrant, car nous jouions à domicile, nous menions deux fois au score et nous n'avons pas su conserver l'avantage. À la fin, nous avons eu beaucoup d'occasions, mais ils ont marqué deux fois. C'est parfois comme ça dans le football », a déclaré l'international portugais à TNT Sports. Il a également souligné que Forest avait « fait preuve de suffisamment de patience pour nous punir lorsqu'ils ont pu contre-attaquer, nous n'avons pas été assez stables pour les empêcher de trouver des espaces ».
Haaland à nouveau discret alors que la course au titre s'intensifie
Erling Haaland n'a une nouvelle fois pas réussi à trouver le chemin des filets lors d'une soirée où City avait désespérément besoin de son efficacité devant le but. L'attaquant norvégien a vu son tir dévié heurter le poteau, mais il a été largement neutralisé par une défense de Forest très solide. Ce match nul signifie que City a désormais perdu des points cruciaux à domicile, ce qui le laisse à sept points du leader Arsenal. Si cela donne aux Gunners une avance confortable en tête du classement à l'approche de la fin de la saison, City dispose toujours d'un match en retard sur ses rivaux du nord de Londres, qu'il doit affronter lors de la dernière ligne droite. En effet, l'écart qui se creuse rend leur affrontement prévu en avril incontournable si les hommes de Guardiola veulent réussir à reconquérir le titre de Premier League.
