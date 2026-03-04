Getty Images Sport
Frustré, Arne Slot admet que Liverpool « perd beaucoup trop de matchs » après la défaite contre les Wolves, tandis que Virgil van Dijk déplore une performance « bâclée »
Le record indésirable de Liverpool en Premier League
La manière dont cette défaite s'est produite a mis en évidence une fragilité mentale croissante au sein de l'équipe, les Reds s'effondrant une fois de plus dans les derniers instants du match. Statistiquement, cela est devenu un problème historique : Liverpool a désormais perdu cinq matchs de Premier League cette saison à cause de buts marqués à la 90e minute, soit le plus grand nombre jamais enregistré par une équipe en une seule saison dans l'histoire de la compétition. Slot a exprimé sa frustration face à ces fréquents effondrements en fin de match.
« Nous n'avons pratiquement pas concédé d'occasions, nous n'en avons pas créé beaucoup, mais plus qu'eux, et pourtant, le résultat est à nouveau une défaite 2-1 », a déclaré Slot dans ses commentaires d'après-match à TNT Sports. « Nous perdons beaucoup trop de matchs de football et nous perdons des points. Est-ce encore une fois dans le temps additionnel que nous avons concédé ? Les trois défaites que nous avons essuyées lors des 22 derniers matchs ont toutes eu lieu dans le temps additionnel. »
Slot dénonce le manque d'urgence et les défaillances défensives
Alors que la première mi-temps a été plutôt stérile, le match s'est animé après la pause, même si Slot était loin d'être satisfait du manque de qualité affiché par ses stars. Malgré 65,8 % de possession, Liverpool n'a pas réussi à transformer sa domination en victoire, laissant son entraîneur déplorer à la fois la lenteur et la prévisibilité de son jeu de construction et son incapacité à défendre des situations simples.
« Mauvais résultat, première mi-temps loin d'être bonne, meilleure deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il y avait un peu plus d'urgence, nous nous sommes rapprochés du but, puis nous avons encaissé dès leur première occasion dans notre surface », a déclaré Slot. « Nous avons immédiatement riposté, d'abord sur le poteau, puis avec Mo, puis nous avons été deux fois près de marquer le but de la victoire. Au final, nous avons encaissé un tir dévié, qui n'était même pas une occasion. »
Van Dijk assume la responsabilité du cauchemar de Molineux
Le capitaine Virgil van Dijk n'a pas cherché à se soustraire aux critiques, offrant une évaluation sans détour de l'échec collectif de l'équipe. Le défenseur néerlandais a été pris en défaut lors de l'action qui a conduit au premier but des Wolves et a manqué une occasion importante de donner l'avantage à Liverpool avant que les hôtes ne trouvent le but de la victoire. Son honnêteté reflète l'état d'esprit d'un vestiaire qui commence à ressentir le poids d'une campagne nationale décevante.
« Je pense que c'est de notre faute. Nous avons été lents, prévisibles, négligents dans la possession du ballon et avons pris de mauvaises décisions », a admis Van Dijk. « Nous n'avons pas concédé d'occasions, mais si vous jouez comme ça, vous pouvez vous attendre à un résultat comme celui-ci, c'est un fait. C'était décevant. »
Une chance immédiate de rédemption en FA Cup
Avec Chelsea qui menace de les dépasser au classement, Liverpool n'a pas beaucoup de temps pour panser ses blessures. Le calendrier réserve une intrigante tournure du destin, puisque l'équipe de Slot doit retourner à Molineux vendredi prochain pour un match du cinquième tour de la FA Cup. C'est l'occasion de passer outre la défaite en championnat et de montrer que l'équipe a encore le caractère nécessaire pour sauver sa saison.
« Oui, c'est une bonne chose, car nous avons quelque chose à prouver vendredi », a conclu Slot, en vue du match de coupe. Cependant, avec le club à la cinquième place et les fans de plus en plus mécontents du manque de « panache et d'enthousiasme » généralement associés à Anfield, le manager comprend que seule une série de victoires permettra de mettre fin aux spéculations croissantes sur son avenir.
