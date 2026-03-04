Frustré, Arne Slot admet que Liverpool « perd beaucoup trop de matchs » après la défaite contre les Wolves, tandis que Virgil van Dijk déplore une performance « bâclée »

La manière dont cette défaite s'est produite a mis en évidence une fragilité mentale croissante au sein de l'équipe, les Reds s'effondrant une fois de plus dans les derniers instants du match. Statistiquement, cela est devenu un problème historique : Liverpool a désormais perdu cinq matchs de Premier League cette saison à cause de buts marqués à la 90e minute, soit le plus grand nombre jamais enregistré par une équipe en une seule saison dans l'histoire de la compétition. Slot a exprimé sa frustration face à ces fréquents effondrements en fin de match.

« Nous n'avons pratiquement pas concédé d'occasions, nous n'en avons pas créé beaucoup, mais plus qu'eux, et pourtant, le résultat est à nouveau une défaite 2-1 », a déclaré Slot dans ses commentaires d'après-match à TNT Sports. « Nous perdons beaucoup trop de matchs de football et nous perdons des points. Est-ce encore une fois dans le temps additionnel que nous avons concédé ? Les trois défaites que nous avons essuyées lors des 22 derniers matchs ont toutes eu lieu dans le temps additionnel. »